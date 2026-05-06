Te-ai gândit vreodată cât de mult curaj îți trebuie să te reinventezi complet, chiar și atunci când toată lumea stă cu ochii pe tine? Marți, pe 5 mai, fosta vedetă copil Amanda Bynes a apărut pe străzile din Los Angeles cu un look care a întors efectiv toate privirile.

Vorbim despre o alegere estetică foarte curajoasă. Actrița a ieșit din casă afișând niște sprâncene vopsite într-un mov intens, un păr proaspăt decolorat într-o nuanță de blond platinat, blugi prespălați și un tricou grafic colorat.

O transformare radicala si o noua iubire

Dar schimbarea de stil nu este singurul detaliu care a atras atenția trecătorilor și a fotografilor. Amanda nu era deloc singură în această ieșire rară, ci însoțită de iubitul ei, Zachary Khan. Cei doi au fost văzuți ținându-se de mână în timp ce traversau strada după prânz, o dovadă rară de afecțiune în public pentru cuplul care a început să iasă împreună la sfârșitul anului 2025.

Recomandari Rasturnare de situatie in cazul Blake Lively. Ce se intampla cu actrita dupa un an de scandal

Dincolo de sprâncenele îndrăznețe, fanii au remarcat imediat silueta vizibil subțiată a actriței. Ea a fost extrem de deschisă în ultimul an legat de folosirea tratamentului cu Ozempic. La un moment dat, a dezvăluit că a dat jos 28 de livre după ce a început injecțiile. Motivația ei a fost una cât se poate de directă, explicând clar că voia să continue să slăbească pentru a se simți „slabă și drăguță”.

Sinceritatea despre procedurile estetice

Să fim serioși, trăim într-o lume în care multe celebrități ascund cu disperare intervențiile estetice. Amanda a ales însă o cu totul altă cale. Într-un material publicat recent de Theblast se arată că actrița a vorbit asumat despre procedurile cosmetice pe care le-a bifat de-a lungul timpului.

Și asta necesită o doză mare de vulnerabilitate.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Adevarul despre cum a slabit actrita Amy Schumer 50 de lire

În 2023 a confirmat că a suferit o operație de blefaroplastie pentru a îndepărta excesul de piele de pe pleoape. Procedura, a recunoscut ea mai târziu, i-a crescut mare încrederea în sine. A detaliat inclusiv faptul că și-a pus fillere în buze, continuând astfel o transformare fizică asumată în totalitate.

Umbrele trecutului de la Nickelodeon

Iar drumul ei până la acest echilibru nu a fost deloc unul ușor. Amanda a cunoscut faima la Nickelodeon (în emisiuni de succes precum „All That” și propriul serial de comedie „The Amanda Show”). Ambele producții au fost create de Dan Schneider, una dintre cele mai puternice figuri ale postului de televiziune la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Schneider a stat în spatele unor show-uri uriașe pentru copii, cum ar fi „Drake & Josh”, „iCarly”, „Zoey 101” și „Victorious”.

Numai că anii recenți au adus o analiză dură a comportamentului său din acea perioadă de glorie. Foști angajați și copii vedete l-au acuzat de abuz verbal, conduită nepotrivită și crearea unor medii incomode în culise. Aceste afirmații grave au reaprins dezbaterea publică după lansarea seriei documentare „Quiet on Set”. Schneider a negat categoric că ar fi abuzat sexual copii.

Recomandari Vestea asteptata de fanii serialelor de comedie. Ce se intampla cu actrita din Scrubs si Seinfeld

Problemele cu legea si un mesaj faimos

Până la urmă, presiunea faimei timpurii și-a spus cuvântul. La începutul anilor 2010, actrița a trecut printr-o prăbușire publică turbulentă, marcată de un comportament haotic care a ținut prima pagină a ziarelor.

În aprilie 2012 a fost arestată sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului. A încercat să depășească o mașină de poliție în West Hollywood și a lovit lateral vehiculul cu BMW-ul ei, în jurul orei 3 dimineața. A refuzat etilotestul și testul antidrog la fața locului și a fost eliberată din închisoare abia după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de dolari. Două luni mai târziu, când a fost acuzată oficial, a ales să își verse frustrarea pe Twitter, scriindu-i direct președintelui de atunci, Barack Obama: „Nu beau. Vă rog să-l concediați pe polițistul care m-a arestat. si nu fac accidente cu fugă de la locul faptei. Sfârșit.”

Chiar și așa, în august 2012 a urmat un alt incident rutier pe Ventura Boulevard din Los Angeles. Actrița a lovit din spate un alt șofer, provocând daune de aproximativ 800 de dolari. Celălalt șofer le-a spus polițiștilor că Amanda a părăsit locul fără să facă schimb de informații despre asigurare. Ea a fost pana la urma acuzată de fugă de la locul accidentului, deși a susținut ferm că ambele părți conveniseră la fața locului că daunele erau minime.