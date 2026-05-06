Ai dezbătut vreodată cu prietenele tale la o cafea celebra dilemă din serialul Friends? Te-ai enervat pe Ross sau ai ținut cu Rachel? Iată că, după aproape trei decenii de controverse, Lisa Kudrow, actrița care a dat viață excentricei Phoebe Buffay, rupe tăcerea și vine cu o perspectivă complet neașteptată asupra celei mai faimoase despărțiri din istoria televiziunii.

Secretul pe care actrița l-a ținut ascuns ani de zile

Invitată pe 4 mai la emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pentru a discuta despre serialul ei The Comeback, Lisa a atins și subiectul care încă împarte fanii în două tabere. Gazda a menționat că a citit despre o nouă perspectivă a actriței, iar ea a recunoscut imediat că i-a fost „frică să aducă vorba” despre asta, neștiind cum va reacționa publicul.

Jimmy Fallon nu s-a lăsat și a pus întrebarea directă pe care o așteptam cu toatele. „Care este părerea ta. Au luat o pauză?”

Răspunsul ei? „Păi, nu.”

Dar stai puțin, lucrurile devin mult mai interesante de atât. Pentru actriță, problema principală nu a fost infidelitatea lui Ross cu o altă femeie în acea faimoasă seară. „Este dincolo de asta. Este dincolo de pauză sau nu. A fost un iubit rău.”

Publicul a izbucnit în urale și aplauze, spre surprinderea plăcută a Lisei, care se aștepta probabil la critici.

Semnalele de alarmă pe care le-am ignorat cu toatele

Să fim serioase, de câte ori nu am închis ochii la comportamente toxice doar pentru că o poveste de dragoste părea romantică pe ecran? Într-o analiză publicată recent de Theblast, aflăm exact de ce Lisa consideră că Ross a fost „oribil” și de ce Rachel nu ar fi trebuit să se întoarcă la el sub nicio formă.

Nu conta deloc dacă el se culca cu „alte trei femei sau nicio altă femeie”, pentru că problema era la atitudinea lui dominatoare.

Iar explicația actriței atinge un punct extrem de sensibil pentru orice femeie modernă care încearcă să jongleze cu cariera și viața personală. Ea a amintit că Ross „și-a ieșit din minți” doar pentru că Rachel avea probleme la noul ei loc de muncă de la Bloomingdale’s (unde lucra cu Mark Robinson) și nu era „disponibilă pentru câteva nopți”.

Asta, draga mea, este definiția clasică a unui red flag.

Când Fallon a spus „Iubesc asta” și a întrebat-o dacă David Schwimmer cunoaște această părere dură, actrița doar a privit spre public și a zâmbit complice. „Acum știe”, a completat Fallon râzând.

Cifrele care arată ce credem cu adevărat despre relații

Și totuși, cum rămâne cu faimoasa replică rostită de Rachel în episodul 15 din sezonul 3? Atunci când, epuizată de gelozia iubitului ei, i-a spus: „Poate ar trebui pur și simplu să luăm o pauză… o pauză de la noi.”

În 2021, la reuniunea oficială a distribuției moderată de James Corden, toți cei șase actori au răspuns cu un „da” hotărât la întrebarea dacă personajele erau pe pauză, înainte de cearta finală din episodul 16.

Numai că fanii văd nuanțele mult mai clar. O aplicație de dating, Plenty of Fish, a realizat un sondaj în 2019, fix la aniversarea de 25 de ani a serialului. Au răspuns 1.800 de fani, iar rezultatele sunt de-a dreptul fascinante. 60 la sută dintre ei au spus că Ross nu a înșelat-o pe Rachel.

Dar ce înseamnă de fapt o pauză? Aici părerile se împart dramatic. 38 la sută cred că partenerii pot fi cu alte persoane în timp ce încearcă să își dea seama de situație. Alți 29 la sută consideră că o pauză înseamnă o despărțire clară, fiind liberi să iasă cu altcineva. În schimb, 33 la sută sunt ferm convinși că, în ciuda pauzei, cuplul rămâne împreună și trebuie să păstreze monogamia absolută.

Un omagiu tăcut printre hohote de râs

Dincolo de dramele relaționale de pe ecran, prietenia adevărată a rămas în culise. Discuția a alunecat inevitabil spre Matthew Perry, care s-a stins din viață în 2023. Lisa și-a amintit cât de friguroși și uzi erau cu toții în timpul filmărilor pentru genericul de la fântână.

Ca să îi facă să râdă și să uite de disconfort, Perry îi întreba constant: „Ce, suntem uzi?”

După pierderea colegului ei, actrița a revăzut sitcomul și a ajuns la o realizare profundă pe care a ținut să o împărtășească. Cuvintele ei rămân ca o mărturie a magiei pe care au creat-o împreună pe platourile de filmare.

„Era un geniu la lucru. Și orice am face oricare dintre noi în viitor, nu vom mai experimenta niciodată așa ceva”, a mărturisit ea cu inima deschisă.