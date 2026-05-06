Te-ai plimbat vreodată printr-un muzeu celebru, admirând capodoperele, fără să te gândești o secundă la povestea ascunsă din spatele ramei? Ei bine, la Paris, lucrurile stau puțin diferit acum. Celebra instituție Musée d’Orsay tocmai a făcut un pas uriaș și a deschis prima galerie din istoria sa dedicată exclusiv „capodoperelor orfane” furate în perioada nazistă.

Secretul tulburător de pe spatele pânzelor

Piesa centrală a noii expoziții este o pictură din 1891 a artistului belgian Alfred Stevens. Tabloul înfățișează o fată cu bonetă și pe fratele ei mai mic privind spre coasta Normandiei. Numai că traseul acestei opere este de-a dreptul cutremurător. A fost achiziționată la Paris în 1942 direct pentru Adolf Hitler. Planul inițial era să ajungă în muzeul pe care dictatorul voia să-l construiască în Linz, Austria, dar a fost mutată apoi în refugiul său montan din Bavaria, înainte de a fi recuperată de echipele aliate după război.

Până în ziua de azi, nu a apărut niciun moștenitor.

Expoziția vine cu o abordare unică. Tablourile sunt expuse în așa fel încât tu, ca vizitator, să le poți examina partea din spate. Acolo se văd ștampilele, etichetele și mărcile de inventar care trasează drumul lor din casele private direct în mâinile naziștilor.

Ce înseamnă de fapt literele MNR

Această pictură a lui Stevens este doar una dintre cele 2.200 de „orfane artistice” din Franța. Ele poartă acronimul MNR (Musées Nationaux Récupération). Au fost aduse din Germania și Austria după 1945 și încredințate muzeelor naționale franceze. Stai puțin, că nu e vorba de proprietatea statului aici. Ele sunt doar păstrate în custodie pentru potențialii moștenitori, iar Musée d’Orsay găzduiește 225 dintre ele.

Într-un reportaj publicat recent de Independent, este surprinsă perfect confuzia publicului larg prin vocea Mariei Duboisse, o profesoară ieșită la pensie. „Am văzut acele trei litere, M, N, R, la Luvru. Nu am știut niciodată ce înseamnă. Am crezut că este un donator.”

Iar Franța începe, în sfârșit, să spargă tăcerea. Luna trecută, muzeul a lansat prima sa unitate de cercetare (formată din șase cercetători franco-germani) care ia la mână fiecare dosar pentru a găsi moștenitorii de drept. Noua galerie expune deocamdată 13 astfel de lucrări.

O piață de artă pătată de istorie

E drept că mult timp s-a evitat subiectul complicității franceze. Guvernul de la Vichy a colaborat cu naziștii, facilitând deportarea a 80.000 de evrei spre moarte și supervizând o piață de artă pariziană care a profitat din plin de pe urma bunurilor celor uciși. Din cele aproximativ 100.000 de obiecte culturale furate din Franța, cam 60.000 au fost recuperate, iar 45.000 s-au întors la proprietari. Cele 2.200 de opere MNR au fost alese dintr-un lot de 15.000 de piese fără proprietar identificat.

Timp de patru decenii, dosarele au stat la sertar. Între 1954 și 1993 au avut loc doar patru returnări. Abia după ce președintele Jacques Chirac a recunoscut responsabilitatea statului francez în iulie 1995, lucrurile s-au mișcat, iar muzeul Orsay a returnat 15 piese din 1994 încoace. Anul acesta, în 2024, lucrări de Alfred Sisley și Auguste Renoir au ajuns la moștenitorii lui Grégoire Schusterman.

La începutul secolului XX, Parisul era cel mai bogat centru de artă din Europa de Vest. Hôtel Drouot, principala casă de licitații a orașului, s-a redeschis în toamna lui 1940 și a prosperat în timpul ocupației naziste. Ines Rotermund-Reynard, șefa departamentului de cercetare a provenienței de la Orsay, explică foarte clar situația. „Cea mai importantă piață de artă din Europa era concentrată la Paris. În momentul în care naziștii au ajuns în teritoriul ocupat, au avut o putere de cumpărare enormă. S-au aruncat asupra pieței.”

Hermann Göring, adjunctul lui Hitler, a făcut 21 de călătorii la Paris în timpul ocupației special pentru a-și însuși lucrări de la colecționarii evrei. „A existat o sete enormă atât pentru posesiunile colecționarilor evrei, cât și pentru achiziții menite să extindă muzeele germane.”, a mai declarat Rotermund-Reynard.

Poveștile din spatele ramelor

Când te uiți la aceste tablouri, nu vezi doar vopsea pe pânză. Vezi destine frânte. În galerie se află o copie după Edward Degas a unei scene de bal din Berlin, cumpărată de colecționarul evreu Fernand Ochsé în 1919. Ochsé a fost ucis mai târziu la Auschwitz. Mai găsim un portret semnat Renoir al soției lui Alphonse Daudet, vândut unui muzeu din Köln în 1941, fără nicio înregistrare a vânzătorului.

Pentru Rotermund-Reynard, conexiunea este evidentă. „Totul face parte din istoria Shoah-ului. Când încerci să înțelegi această dorință de a lua de la familiile evreiești, face parte din ideologia terifiantă nazistă de a șterge viața evreiască.”

Daniel Lévy, un inginer software venit să viziteze expoziția, a privit spatele unui tablou de Paul Cézanne (considerat cândva fals de un curator de la Luvru, dar acum autentificat) și a tras o concluzie dureroasă. „Treci pe lângă aceste etichete toată viața ta și nu le citești. Acum le voi citi. Bunica mea a pierdut o parte din familie în lagăre. Unele dintre aceste picturi atârnau probabil în case precum a ei.”

Și, pe bune, cum am putea să uităm așa ceva? Mai ales când actele antisemite din Franța au ajuns la 1.320 în 2025, o creștere bruscă după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. François Blanchetière, curatorul șef pentru sculptură al muzeului Orsay, a punctat un adevăr absolut. „Nu există termen de prescripție pentru aceste crime.”