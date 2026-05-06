Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o înțelegere pe 4 mai, chiar înainte de începerea unui proces intens mediatizat care risca să lase urme adânci. Dincolo de strălucirea de la Hollywood și de zâmbetele de pe covorul roșu, se pare că Ryan Reynolds a fost cel care și-a convins soția să pună punct acestui război legal epuizant.

Când dorința de a avea dreptate te consumă

Blake Lively and Ryan Reynolds at the New York World Premiere of It Ends With Us in NYC" loading="lazy" width="1200" height="675">

Te-ai întrebat vreodată cât te costă, de fapt, dorința de a avea dreptate cu orice preț? Pentru Blake Lively, bătălia juridică cu fostul ei coleg din producția „It Ends With Us” devenise o povară emoțională uriașă, care o consuma zi de zi. Sursele spun că actrița era extrem de implicată emoțional în acest conflict și refuza să facă un pas în spate. După cum a declarat un apropiat din anturajul vedetei, „Nu mai era vorba despre a câștiga, era despre a dovedi că are dreptate,” adăugând imediat un detaliu îngrijorător: „Ea nu putea să vadă cât o costa în timp real.”

Și aici intervine partenerul de viață, omul care te cunoaște cel mai bine și care privește lucrurile dintr-o perspectivă mult mai limpede. Ryan Reynolds a simțit că acest conflict îi afectează soției sale nu doar cariera și imaginea publică atent construită, ci și viața personală. El „știa că, cu cât acest lucru se prelungea mai mult, cu atât ar fi erodat totul.”

Recomandari S-a aflat adevarul despre scandalul anului. Decizia neasteptata luata de Blake Lively

Detaliile unui proces complicat

Totul a început în decembrie 2024, când Blake i-a dat în judecată pe Baldoni și Wayfarer Studios, acuzându-i de hărțuire sexuală, defăimare și alte nereguli. Într-un material publicat recent de Theblast se arată că Baldoni a negat ferm toate acuzațiile și a răspuns rapid cu un contraproces pentru defăimare, îndreptat atât împotriva actriței, cât și a lui Reynolds.

Numai că lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată în sala de judecată. Judecătorul Lewis J. Liman a respins o mare parte din plângeri pe parcursul audierilor. Au picat atât contraprocesul lui Baldoni, cât și multe dintre acuzațiile inițiale ale lui Blake, în mod special cele legate de hărțuirea sexuală. Când data procesului se apropia, mai rămăseseră active doar câteva capete de acuzare împotriva Wayfarer Studios, iar Baldoni nici măcar nu mai figura ca pârât. Așa că părțile au semnat o înțelegere de ultim moment.

Declarația comună a avocaților a fost clară și diplomată: „Speranța noastră sinceră este că acest lucru aduce o închidere și permite tuturor celor implicați să meargă înainte constructiv și în pace, inclusiv într-un mediu online respectuos.” Au ținut să precizeze și că rămân mândri de filmul „It Ends With Us” și de mesajul său de susținere pentru supraviețuitorii violenței domestice.

Recomandari S-a aflat adevarul despre zambetul lui Blake Lively la Met Gala. Secretul ascuns timp de 2 ani

Limite sănătoase și salvarea relației

Până la urmă, oricât de puternică și independentă ești, stresul uriaș al unui scandal public își spune cuvântul asupra echilibrului tău interior. O a treia sursă a explicat că a existat un punct de cotitură absolut decisiv pentru actriță în toată această dramă juridică, moment în care a realizat că „singurul lucru pe care refuza să-l piardă era căsnicia ei.”

O decizie asumată și matură.

Să fim serioase, uneori cea mai mare victorie personală este să știi când să te oprești (o lecție de self-care pe care o învățăm adesea pe propria piele, chiar și atunci când credem că avem dreptate). Iar Ryan Reynolds a confirmat această dinamică de susținere necondiționată în timpul unui interviu acordat în emisiunea „Sunday Sitdown” de la Today.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Adevarul despre rochia purtata de Blake Lively dupa 4 ani

„Sincer, fără a intra prea mult în detalii, nu am fost niciodată în viața mea mai mândru de soția mea,” a mărturisit el, explicând cum viața digitală diferă enorm de realitatea din spatele ușilor închise. Actorul a adăugat cu emoție: „Oamenii nu au idee ce se întâmplă cu adevărat. Nu am fost niciodată în viața mea mai mândru de cineva, cu acel nivel de integritate pe care îl aduce în tot ceea ce face.”

O apariție de neuitat la Met Gala 2026

Dar viața merge înainte, iar o femeie care își regăsește liniștea și echilibrul strălucește mai tare ca niciodată. La doar câteva ore după anunțarea oficială a înțelegerii, Blake a surprins pe toată lumea cu o apariție spectaculoasă la Met Gala 2026 din New York, o mișcare pe care mulți fani nu o anticipau din cauza scandalului recent.

Alesese impecabil o rochie de arhivă Atelier Versace din 2006, asortată fin cu bijuterii Lorraine Schwartz, îmbrățișând perfect tema „Costume Art” a evenimentului monden. Piesa de rezistență a fost însă un clutch personalizat, creat de brandul Judith Leiber, cu un design ingenios pe patru laturi. Pe fiecare latură a genții a fost integrat un desen în acuarelă realizat de cei patru copii ai ei: James, Inez, Betty și Olin.

Pe covorul roșu, actrița a zâmbit și a glumit, explicând că a ales acest accesoriu unic pentru că „îmi place să am copiii cu mine” chiar și atunci când micuții nu sunt fizic acolo. Echipa de creație Leiber a confirmat ulterior că au lucrat perfect împreună pentru această gală, declarând deschis că „dragostea pentru strălucire și o notă de fantezie o fac o clientă de vis.”