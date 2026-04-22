Tehnologia și inteligența artificială au pătruns adânc în industria de beauty, de la parfumuri personalizate generate de algoritmi până la „dermatologi” virtuali. Dar ce-ai zice dacă un robot ți-ar aplica extensiile de gene? Exact asta propune noul brand de tehnologie beauty LUUM, care promite să revoluționeze o industrie întreagă cu o procedură de doar 50 de minute.

Cum functioneaza robotul de gene

Compania a fost fondată de Nathan Harding, un specialist în robotică (care anterior a lucrat la exoschelete umane menite să ajute la recuperarea după leziuni ale măduvei spinării). După ce a înțeles cum funcționează aplicarea „tradițională” a genelor, a decis să facă procesul mai eficient cu ajutorul unui aparat robotizat. Iar procesul este surprinzator. Într-o programare de 50 de minute, clientele primesc un set complet de gene aplicate robotic.

Acestea pot alege dintre trei look-uri (The Uplift, The Glam Out și The Full Glam Out), care cresc treptat în volum și dramatism. Apoi, pot opta pentru lungimi „de zi cu zi” sau „extra” pentru o experiență personalizată. Mașinăria funcționează cu două brațe ce seamănă cu niște pensete, acționând precum mâinile umane. Robotul folosește AI și o tehnologie numită „computer vision”, ceea ce înseamnă că „vede genele clientei la o scară micro și reacționează în timp real la mișcări sau schimbări de mediu”, conform site-ului oficial al brandului.

Prima reactie: „Arata terifiant”

Beneficiile unei astfel de experiențe includ timpi de programare mai scurți și rezultate potențial mai precise de fiecare dată. Numai ca apar și îngrijorări legate de siguranță și de implicațiile morale pentru tehnicienii umani. Pentru Emmy Clayton, expertă în gene și sprâncene, prima întâlnire cu LUUM a fost un șoc. „Prima mea reacție, ca să fiu sinceră, a fost că arată terifiant. Este o mașină care aplică ceva pe corpul uman și, în 2026, încă nu suntem condiționați să vedem asta ca fiind normal.”

Clayton, în vârstă de 35 de ani, a adăugat: „Oricine de vârsta mea (am 35 de ani) va avea probabil un moment imediat de tip Final Destination. Există o scenă cu un solar… nu mai spun nimic.”

Și experta în sprâncene și gene Shavata Singh a recunoscut că ideea i s-a părut inițial puțin „descurajantă”. Ea a declarat: „Ideea unui robot care efectuează un tratament atât de delicat, aproape de ochi, este în mod natural destul de intimidantă.”

Este, pe bune, periculos?

Ambii experți, după ce au analizat mai atent brandul și procesul, au oferit comentarii mai degrabă pozitive, în special în ceea ce privește siguranța. „Odată ce înțelegi de fapt mecanica modului în care funcționează, acea teamă [de a fi ca într-un film Final Destination] dispare destul de repede. Aplicatorul este magnetic, așa că dacă intră în contact cu pielea, pur și simplu se eliberează. Cu cât te uiți mai mult la el, cu atât poți vedea mai multe caracteristici de siguranță integrate. Este clar că a fost dezvoltat riguros”, a explicat Emmy Clayton.

Ea consideră, așadar, că este sigur. „Un tehnician de gene instruit este prezent pe parcursul programării, iar un brand precum Nordstrom pur și simplu nu ar avea așa ceva în magazinele sale dacă nu ar fi fost testat extensiv; reputația lor este în joc la fel de mult ca a celor de la LUUM.” De altfel, brandul subliniază că siguranța este prioritară, menționând că robotul a fost proiectat cu brațe extrem de ușoare, delicate pentru aplicarea umană și sensibile la orice schimbare de presiune.

Arta versus automatizare

Shavata Singh punctează că „atât oamenii, cât și mașinile prezintă un anumit nivel de risc. Chiar și tehnicienii experimentați pot face greșeli, la fel cum tehnologia poate avea defecțiuni.” Totuși, ea adaugă o nuanță importantă. „Atingerea umană aduce intuiție, adaptabilitate și răspuns imediat la confortul clientei sau la orice problemă care apare în timpul tratamentului. Fără asta, există un semn de întrebare cu privire la cât de eficient poate răspunde o mașină în timp real la situații neașteptate.”

Din acest motiv, ea nu crede că va înlocui vreodată tehnicienii calificați. „Măiestria, judecata și personalizarea pe care le aduce un terapeut pur și simplu nu pot fi replicate complet de o mașină.”

Serviciul este momentan disponibil doar în SUA, în magazine Nordstrom și Ulta din New York, California și Texas. Deși promisiunea unor extensii de gene mai rapide și mai accesibile este atrăgătoare, experții umani au petrecut ore întregi perfecționându-și tehnica. Emmy Clayton concluzionează tranșant: „Ochiul și mâna umană vor avea întotdeauna o gamă creativă mai largă decât este capabilă tehnologia în prezent.”