Știi momentul acela când deschizi telefonul și vezi doar mame perfecte care par că au viața pusă la punct la câteva luni după naștere? Gina Pistol tocmai a rupt acest miraj pe internet și a recunoscut deschis că a apelat la o operație estetică pentru a scăpa de surplusul de piele rămas după ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Josephine.

Miza acestei confesiuni ne lovește direct pe toate. Presiunea de a reveni imediat la silueta de dinainte de sarcină este o greutate pe care o purtăm constant, iar sinceritatea unei vedete ne ajută să respirăm mai ușor. Când cineva cu resurse și timp recunoaște că sportul nu rezolvă absolut totul, poate învățăm și noi să fim mai blânde cu propriul corp atunci când ne uităm în oglindă.

Iluzia perfectiunii pe internet

Nu este prima dată când fosta prezentatoare vorbește despre greutățile maternității. După primii ani cu fiica ei, care are acum cinci ani, vedeta a mai atins public subiectul oboselii extreme. Doar că atunci a fost aspru criticată chiar de alte femei în mediul online, un fenomen pe care multe dintre noi l-au simțit pe propria piele în diverse grupuri de mămici.

Iar lucrurile stau cu totul diferit dincolo de pozele cu filtre perfecte. Într-o discuție recentă și extrem de onestă la podcastul lui Sore, așa cum a relatat Unica zilele trecute, Gina s-a confruntat direct cu fenomenul toxic de mom-shaming.

„A fost foarte greu şi eu, când am spus asta pe internet, anumite femei m-au pus la zid şi au dat cu pietre în mine. Asta nu anulează iubirea pe care i-o port copilului meu, dar eu spun pur şi simplu ce a însemnat pentru mine. Mă uitam la alte femei care arătau doar partea frumoasă şi mă frustra. Mă gândeam: «Băi, ce fac eu greșit? De ce nu arăt aşa? De ce nu mă simt aşa?»” – Gina Pistol, prezentatoare TV

Dincolo de aspectul fizic, oboseala vine și din rolurile multiple pe care ni le asumăm zilnic acasă. Vedeta a mărturisit că în primii ani nu era doar mamă, ci și femeie, și menajeră în propria casă. de câte ori nu te-ai simțit fix așa la finalul unei zile lungi?

Alegerea de a interveni chirurgical

Să fim serioase, corpul se schimbă radical. Gina a povestit că, deși a adoptat o dietă echilibrată și a revenit rapid la antrenamente grele, pielea ei pur și simplu nu mai avea elasticitatea necesară pentru a se retrage complet.

„Slăbisem, băgam sală, aveam six-packs, dar n-aveam ce să mai fac cu pielea aia, că nu mai am 20 de ani. Pierdusem din elasticitate și a trebuit să mă duc să mă operez, să-mi tai surplusul ăla” – Gina Pistol, prezentatoare TV

Dar comparațiile din social media dor cel mai tare. Când ești vulnerabilă, o simplă poză pe Instagram te poate face să te îndoiești de tine.

„Stau femeile acasă, alăptează și se uită pe Instagram la o altă femeie care a născut de câteva luni şi are abdomen. Nu trebuie să fim toate la fel! Eu n-am avut norocul să fiu aia cu abdomenul plat după șase luni. Nu, frate, am rămas cu o burtă şi un surplus de piele!” – Gina Pistol, prezentatoare TV

Discuția despre corpul post-partum și sănătatea mintală a mamelor capătă din fericire tot mai multă tracțiune în spațiul public. Rămâne însă de văzut cât timp va mai trece până când femeile vor renunța complet să se judece între ele pe internet. Până atunci, data viitoare când te uiți pe o rețea socială la un abdomen plat afișat imediat după naștere, adu-ți aminte că realitatea din spatele ecranului implică adesea intervenții medicale despre care foarte puține au curajul să vorbească deschis.