Courtney Stodden a anunțat public că renunță la bustul generos în favoarea unei intervenții de micșorare. Vedeta intră oficial într-o nouă etapă a vieții ei, una pe care o descrie ca fiind mai mică, mai blândă și mult mai elegantă.

Te-ai întrebat vreodată de ce atâtea femei aleg să renunțe la implanturile mamare după ani de zile în care au căutat perfecțiunea impusă de alții? Dincolo de strălucirea de la Hollywood, decizia ei marchează o mizerie mult mai profundă pentru noi toate. Câștigăm confort fizic, scăpăm de durerile de spate și ne recuperăm dreptul de a face alegeri strict pentru propriul corp, fără să mai purtăm povara așteptărilor externe.

O noua abordare asupra frumusetii

Această transformare majoră vine după o perioadă lungă în care imaginea ei a fost disecată în spațiul public. Așa cum detaliază un material publicat recent de Theblast, vedeta a suferit în urmă cu doar câteva luni o altă intervenție la nas, evaluată la 20.000 de dolari. Dar acum, direcția este complet diferită.

Sinceră să fiu, mi se pare o decizie extrem de curajoasă.

Într-un videoclip sincer postat pe contul ei de Instagram, personalitatea de televiziune a vrut să oprească orice speculație înainte ca aceasta să apară. Medicul estetician Stuart A. Linder din Beverly Hills este cel care se va ocupa de procedură.

„Înainte ca tabloidele să își facă treaba, săptămâna viitoare îmi micșorez oficial dimensiunile.” – Courtney Stodden, personalitate media

Renuntarea la durere și rusine

Iar motivele din spatele acestei alegeri sunt cât se poate de practice. Între noi fie vorba, oricât de mult ne-ar plăcea o anumită estetică, sănătatea fizică primează mereu (un detaliu esențial de reținut când te gândești la orice schimbare fizică majoră). Stodden a recunoscut că implanturile masive, pe care și le-a pus la vârsta de 18 ani ajungând la o cupă DD, i-au provocat probleme reale.

Și totuși, ea nu regretă deciziile din trecut, ci doar adaptează prezentul la nevoile ei actuale.

„Mi-a plăcut să le am, nu sunt împotriva chirurgiei plastice. Dacă vrei să faci ceva cu corpul tău este alegerea ta, dar spatele meu se simte ca al unei femei de 90 de ani.” – Courtney Stodden, personalitate media

Numai că această intervenție nu este doar despre dureri de spate. Este vorba despre vindecarea unor traume emoționale legate de modul în care publicul i-a judecat corpul, mai ales după căsătoria controversată la doar 16 ani cu actorul Doug Hutchison, care avea 51 de ani la acea vreme. Vedeta a explicat clar că a terminat cu purtarea acelei rușini și că femeile merită să se simtă frumoase fără a fi pedepsite pentru asta.

Ce urmeaza pentru vedeta

E reconfortant să vezi o femeie care alege pacea mentală în detrimentul unei imagini artificiale. În încheierea mesajului ei video, vedeta a transmis un gând simplu și direct către medicul ei, pe care a mărturisit că îl are alături de ani de zile și în care are o încredere uriașă.

„Sâni mai mici, o pace mai mare și la mulți ani doctore.” – Courtney Stodden, personalitate media

Intervenția chirurgicală este programată pentru săptămâna viitoare la clinica din Beverly Hills. Până în ziua operației, rămâne de clarificat doar dacă vedeta va opta pentru o micșorare parțială sau pentru îndepărtarea completă a implanturilor mamare.