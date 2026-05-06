Andreea Popescu a trecut printr-o transformare absolut spectaculoasă după despărțirea de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi. Ajunsă la pragul de 40 de ani, vedeta a ales să nu se lase copleșită de greutatea unui divorț, ci să facă o schimbare radicală de atitudine și să se reconecteze cu propria feminitate.

Declicul care a schimbat totul

Te-ai surprins vreodată lăsându-te pe ultimul loc doar pentru ca lucrurile să funcționeze perfect în casă? Până la urmă, este o capcană în care multe dintre noi picăm atunci când familia devine centrul universului nostru. Exact asta a trăit și Andreea ani la rând, punând nevoile copiilor și ale soțului mai presus de orice, până când a privit în oglindă și a decis că e momentul unei schimbări reale.

„Până la 40 de ani nu am avut o rutină. Îți spun sincer. Eram foarte delăsătoare. Dar după 40 de ani am început să slăbesc, am început să am grijă de mine, să folosesc creme”, a mărturisit ea cu o sinceritate debordantă.

Schimbarea nu s-a produs peste noapte.

Divorțul ca oportunitate de vindecare

O separare aduce mereu o doză de suferință, dar felul în care alegi să mergi mai departe face toată diferența. Așa cum subliniază o analiză publicată recent de Unica, această ruptură majoră a forțat-o să iasă din zona de confort și să investească masiv în sănătatea ei emoțională și fizică. Nu s-a ascuns în spatele statutului de victimă, ci a transformat durerea în combustibil pentru o nouă versiune a ei.

Iar revelațiile nu au întârziat să apară. Dincolo de diete stricte sau ore petrecute la salon, ea a înțeles un adevăr simplu, afirmând că „femeile după 40 de ani au așa o revelație”. Pentru ea, această trezire a însemnat acceptarea faptului că echilibrul întregii familii depinde direct de fericirea și liniștea mamei.

Asumarea frumuseții fără filtre

Și hai să fim sincere, prospețimea nu se menține doar cu gânduri bune și o cremă hidratantă aplicată în grabă dimineața. Andreea refuză să vândă iluzii și vorbește deschis despre tratamentele care o ajută să arate atât de bine (o onestitate destul de rară în peisajul monden de la noi). Disciplina este cheia, dar medicina estetică are rolul ei bine definit în această ecuație a îngrijirii personale.

„Pe lângă creme bune, creme de calitate, mai folosesc și niște botox”, a explicat vedeta, recunoscând că procedurile moderne de la clinicile de estetică și tratamentele corporale fac acum parte din rutina ei asumată de self-care.

Generații diferite, mentalități noi

Dar poate cel mai puternic mesaj pe care îl transmite este legat de presiunea vârstei. Dacă în trecut atingerea pragului de 40 de ani venea cu o etichetă grea de purtat, astăzi lucrurile stau complet diferit. Femeia modernă își rescrie propriile reguli și refuză să fie definită de trecerea timpului.

„Pe vremea lui mama, după 40 de ani erai bătrână, viața se termina acolo. Mama când a împlinit 40 de ani a intrat în depresie. Eu nu. Mi se pare cea mai frumoasă vârstă, mă simt cel mai bine de până acum”, povestește Andreea cu mult entuziasm.

Cifrele din buletin chiar nu dictează felul în care trăiești.

Iubirea de sine se învață, uneori chiar în cele mai grele momente ale vieții. „Niciodată nu m-am simțit așa frumoasă ca la vârsta asta de 40 de ani. Mă simt neasteptat”, a declarat ea, demonstrând practic că reconstrucția personală după o despărțire dureroasă poate scoate la lumină cea mai asumată, radiantă și puternică versiune a unei femei.