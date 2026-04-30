Îți mai amintești de celebra replică „Ești concediat!”? Ei bine, emisiunea care a transformat un om de afaceri newyorkez într-o vedetă globală și, ulterior, în președinte, ar putea reveni pe micile ecrane. Amazon analizează posibilitatea de a relansa „The Apprentice” (Ucenicul), iar numele vehiculat pentru rolul de gazdă este unul care cu siguranță va face valuri: Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte.

„Ucenicul” se întoarce?

Formatul original, difuzat de NBC între 2004 și 2017, l-a avut în centru pe Donald Trump, a cărui faimă a explodat datorită acestui reality show. Acum, se pare că gigantul Amazon, prin divizia sa Prime Video, cochetează cu ideea de a readuce la viață competiția. Iar discuțiile interne, deși incipiente, s-au concentrat pe posibilitatea ca Donald Trump Jr. să preia ștafeta de la tatăl său.

Să fie oare o simplă coincidență sau o mișcare strategică bine gândită? Cert e că ideea unei noi generații Trump la cârma emisiunii este deja pe masa executivilor.

Discuții preliminare și o poziție oficială

Până acum, totul se desfășoară în spatele ușilor închise. Familia Trump nu a fost încă abordată oficial în legătură cu acest proiect. Informația, care a stârnit deja numeroase reacții, a fost adusă în discuție de Independent într-o analiză recentă. Un purtător de cuvânt al Amazon a confirmat existența unor discuții, dar a nuanțat situația, precizând că emisiunea nu este în dezvoltare activă și că nu a fost selectată nicio posibilă gazdă.

„De la achiziția MGM, am avut discuții interne preliminare despre ce urmează pentru «The Apprentice» ca proprietate”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Lucrurile sunt, așadar, departe de a fi bătute în cuie.

O relație tot mai apropiată între Amazon și familia Trump

Această veste nu vine chiar din senin. În ultima perioadă, s-a observat o apropiere între fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și fostul președinte. Bezos a fost prezent la o cină de stat la Casa Albă, iar Amazon a făcut o donație pentru noul proiect al sălii de bal de la Casa Albă. Mai mult, Amazon a achiziționat recent drepturile de distribuție pentru un documentar despre Melania Trump, o tranzacție estimată la 40 de milioane de dolari. E drept că, întrebat luna trecută dacă implicarea Amazon în documentar a fost o încercare de a câștiga favorurile administrației Trump, Bezos a negat vehement sugestia.

Documentarul despre Melania, un proiect controversat

Filmul despre fosta Primă Doamnă, intitulat „MELANIA”, a urmărit-o în zilele premergătoare celei de-a doua inaugurări a soțului ei. Deși a fost primit cu răceală de critici, proiectul a avut parte de o premieră la Kennedy Center, după o proiecție privată la Casa Albă. La acel moment, Melania Trump a oferit o declarație plină de entuziasm.

„Sunt profund onorată că am fost înconjurată de o sală plină de prieteni, familie și iconoclaști culturali la Casa Albă aseară. Fiecare dintre acești indivizi și-a adus viziunea unică în lume, lăsând o impresie de durată”, a spus ea. „Poveștile noastre personale rezistă în timp și servesc drept memento al obligației noastre reciproce unii față de alții. A fost o onoare să prezint noul meu film, MELANIA, înaintea lansării sale globale”, a adăugat fosta Primă Doamnă.

Revenirea formatului „The Apprentice”, chiar și cu un alt membru al familiei la cârmă, ar fi plină de semnificații. Mai ales dacă ne amintim motivul pentru care NBC a încheiat colaborarea cu Donald Trump în 2015: „declarațiile denigratoare” la adresa imigranților. O decizie care, un an mai târziu, nu l-a împiedicat să câștige președinția Statelor Unite.