Dacă simți că era „manichiurii minimaliste” durează de ceva vreme, ai dreptate. Finisajele lăptoase și rozurile transparente au dominat sezoanele trecute, dar pentru primăvara 2026, lucrurile stau puțin diferit. Estetica nu dispare, ci este rafinată. „Nu mai este vorba despre a renunța complet la tot, ci despre a face alegeri mai ușoare, mai proaspete, mai intenționate”, spune Emma Forrest, fondatoarea și CEO-ul Buff.

Albastru pastel și galben unt

Pastelurile apar mereu în această perioadă a anului, dar în 2026 schema de culori se învârte în jurul a două personaje principale. Primul este un albastru pastel, despre care Lynn Mason, expertă în unghii la Mavala, spune că va fi „delicat” și „mai blând” decât albastrurile închise ale iernii.

Iar al doilea personaj este galbenul. V-ați gândit vreodată că o culoare atât de specifică poate rezista doi ani la rând? Ei bine, se pare că da. Mason confirmă că „galbenul unt, care a fost extrem de popular anul trecut, este setat să rămână un favorit” pe tot parcursul lui 2026. De data aceasta, însă, vine însoțit de nail art minimalist pentru a-i oferi un aer proaspăt.

Recomandari 3 tendințe de machiaj pentru primăvara 2026 pe care să le încerci acum

Arta unghiilor devine micro

Detaliile fac diferența.

Pentru Juanita Huber-Millet, fondatoare și CEO la Townhouse, totul face parte din ceea ce ea numește tendința „designului minimal cu detalii subtile”. Ea explică: „Designul minimalist al unghiilor rămâne cheia, dar evoluează prin textură, plasare și finisaj. În loc de modele îndrăznețe, vedem clientele optând pentru detalii fine… Este vorba despre a crea ceva ce se simte gândit și individual, fără a copleși unghia.”

Aici intră în scenă micro-floralele, despre care Emma Forrest spune că sunt mai „reținute”. „În loc de imprimeuri îndrăznețe sau modele care acoperă complet, vedem o plasare delicată, aproape incidentală. Micro-floralele, paletele de culori delicate și spațiul negativ permit unghiei naturale să rămână parte a aspectului. Rezultatul se simte mai mult ca un detaliu adăugat decât ca o decorațiune generală.”

Recomandari Anya Taylor-Joy surprinde în rochia șorț din colecția primăvară 2026

Și formele geometrice se schimbă. „Arta geometrică a unghiilor evoluează în ceva mai delicat și mai purtabil”, explică Forrest. „Vedem linii dure și contrast ridicat făcând loc curbelor, asimetriei și blocurilor de culoare tonale. Efectul general este modern, dar discret, conceput pentru a completa, nu pentru a domina și a fi o declarație puternică și îndrăzneață.”

Nuanțe lăptoase și tonuri estompate

Nuanțele neutre, lăptoase, nu pleacă nicăieri. „Una dintre cele mai puternice tendințe este ascensiunea continuă a nuanțelor neutre lăptoase și a celor transparente, de tipul ‘unghiile-tale-dar-mai-bune’. Aceste culori se simt curate, fără efort și incredibil de purtabile, motiv pentru care devin elemente de bază în saloanele noastre”, explică Huber-Millet.

Numai că acum paleta se extinde. „Nuanțele lăptoase sunt un punct de atracție pentru primăvară, dar nu în tonurile tradiționale de alb la care te-ai gândi. În schimb, straturi transparente de culoare precum lavanda, piersica, fisticul, galbenul pal și albastrul delicat preiau controlul”, adaugă Forrest. oferă culoare fără angajamentul unei opacități totale.

Recomandari Cele 4 modele de cizme care vor domina primăvara 2026 cu creșteri de 133%

În aceeași notă, Juanita Huber-Millet vorbește despre culori „delicate, încălzite de soare”. Ea notează: „[În salon], vedem o cerere puternică pentru nuanțe precum Peach Crème, Coconut Milk și Blueberry Milk, care se simt calde, luminoase și foarte purtabile. Aceste tonuri au o calitate ușor decolorată de soare, ceea ce le face să pară moderne și ușor de încorporat în look-urile de zi cu zi.”

Flăcări albe și unghii scurte

Un trend ceva mai neașteptat este cel al flăcărilor, dar nu oricum. În loc de rozuri aprinse sau sclipici, acum se poartă albul sofisticat, considerat o alternativă modernă la manichiura franțuzească.

Dar marea revenire este cea a unghiilor scurte. Hai să fim serioși, după ani de zile în care unghiile lungi și îndrăznețe au făcut legea, cele scurte își iau revanșa. „În loc să fie văzute ca o soluție de rezervă, lungimile mai scurte sunt acum o alegere deliberată, oferind o durabilitate și longevitate mai bune”, punctează Emma Forrest. Ea adaugă că „forme precum squoval (o combinație între pătrat și oval) și pătratul rotunjit creează o siluetă curată și rezistentă, care face față uzurii de zi cu zi.”

Este un look „practic, dar elevat și intenționat”, care, de altfel, a fost observat pe covoarele roșii la Oscarurile și premiile Grammy din 2026, unde „multe femei purtau look-uri scurte, neutre, abia vizibile.”