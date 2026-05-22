Știi momentul ăla când vrei să iei apărarea unui prieten și lucrurile se întorc complet împotriva ta? Exact asta trăiește acum Jimmy Kimmel, care se confruntă cu un val uriaș de critici și cereri de concediere după ce a îndemnat telespectatorii să boicoteze rețeaua CBS. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce postul a decis să anuleze emisiunea rivalului și prietenului său, Stephen Colbert.

Dincolo de dramele de la Hollywood, situația ne arată cât de repede te poate taxa publicul când încerci să dictezi ce ar trebui să facă alții. Pentru Kimmel, miza este uriașă. Fanii amenință direct audiențele postului ABC, iar presiunea publică ar putea să îi pună în pericol contractul de milioane de dolari.

Solidaritate cu final neașteptat

Totul a pornit de la decizia CBS de a anula emisiunea lui Stephen Colbert, al cărui ultim episod a fost difuzat joi seara. Miercuri, în timpul monologului său de deschidere, Kimmel a vrut să își arate sprijinul pentru colegul său de breaslă.

Iar lucrurile au escaladat rapid.

„Voi urmări. Sper că aceia dintre voi care urmăresc emisiunea noastră vor porni și pe CBS pentru ultima oară. Să nu vă mai uitați niciodată.” – Jimmy Kimmel, Prezentator TV

Numai că internetul nu iartă. Așa cum aflăm dintr-un reportaj publicat recent de Theblast, reacțiile au fost extrem de dure. În loc să boicoteze CBS, oamenii au cerut pur și simplu concedierea lui Kimmel.

Cifrele și comentariile vorbesc de la sine. Un utilizator a scris pe rețelele sociale: „Concediați-l pe ticălosul ăsta. Îl plătiți cu milioane pentru asta. El este următorul care pleacă”. Altcineva a adus în discuție direct pierderile financiare: „Oh, Jimmy….. Abia aștept până când va fi anulat din același motiv pentru care Colbert a fost anulat. Pierzând rețelei sale peste 20 de milioane de dolari pe an”.

Explicațiile oficiale și un istoric complicat

Dar de ce a fost anulat Colbert, până la urmă? Pe internet s-a zvonit imediat că ar fi vorba de presiuni politice, având în vedere criticile sale la adresa persoanelor publice. CBS a negat ferm acest lucru încă din iulie 2025.

„Aceasta este pur și simplu o decizie financiară pe un fundal provocator în late night. Nu este legată în niciun fel de performanța emisiunii, conținut sau alte chestiuni care se întâmplă la Paramount.” – Reprezentant CBS, Comunicat oficial

Și totuși, pentru Kimmel, acesta nu este primul derapaj care îl aduce pe marginea prăpastiei. Anul trecut a fost suspendat patru zile pentru comentarii controversate despre susținătorii lui Donald Trump. Când s-a întors, a refuzat să își ceară scuze direct, spunând doar că nu a fost intenția lui să dea vina pe un grup anume.

Mai mult, în luna aprilie a acestui an, a stârnit un alt scandal uriaș. Atunci a făcut o glumă morbidă la adresa Melaniei Trump, spunând că are o „strălucire de văduvă în așteptare”, fix înainte de un incident armat la Washington. Fosta primă doamnă a reacționat imediat, numind remarca lui „retorică plină de ură și violentă”.

Să fim serioase, uneori e mai bine să te gândești de două ori înainte să deschizi gura, mai ales când ești în fața a milioane de oameni.

Decizia finală privind viitorul emisiunii rămâne acum pe masa șefilor de la ABC. Până la o eventuală hotărâre oficială, Jimmy Kimmel continuă să apară pe post sub presiunea constantă a criticilor din mediul online.