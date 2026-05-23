Regele Charles le-a făcut o surpriză de proporții iubitorilor de teatru din Stratford-upon-Avon vineri seară. Fix când nimeni nu se aștepta, monarhul în vârstă de 77 de ani a apărut în public pentru a urmări o producție clasică a piesei The Tempest.

O lectie de vitalitate

Știi momentul ăla când spui că ești prea obosită după o săptămână plină de muncă și treburi casnice ca să mai ieși din casă? Ei bine, exemplul de față ne arată că energia vine fix din lucrurile care ne hrănesc sufletul. Dacă un om cu un program copleșitor găsește timp pentru o bucurie simplă, că putem și noi să ne facem timp pentru noi.

Proaspăt întors dintr-un turneu oficial intens în Irlanda de Nord, Charles nu a mers la palat să se odihnească în fața televizorului. A ales să meargă în orașul din Warwickshire pentru a-l vedea pe Sir Kenneth Branagh, care juca rolul ducelui exilat al Milanului, Prospero. Regele este, de altfel, patron al Royal Shakespeare Company încă din anul 2024.

Detaliile unei seri speciale

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un reportaj publicat recent, spectatorii de la Royal Shakespeare Theatre au scos imediat telefoanele pentru a filma momentul inedit. Monarhul a fost întâmpinat cu urale și aplauze în timp ce își lua locul alături de directorii artistici ai spectacolului.

Iar detaliile din culise sunt mereu fascinante. În pauza spectacolului, Charles a savurat o băutură și a admirat costume din producțiile anterioare. A numit „briliante” ținutele expuse, analizând cu atenție materialul unei rochii purtate de Dame Judi Dench într-o producție din 2003 a piesei All’s Well That Ends Well, roba lui David Tennant din 2013 și costumul lui Sir Antony Sher din 1984.

„A fost o onoare extraordinară să îl primim pe Majestatea Sa Regele înapoi la Royal Shakespeare Theatre pentru această producție de referință a piesei The Tempest, care marchează atât întoarcerea istorică a lui Sir Kenneth Branagh la Stratford-upon-Avon pentru prima dată în peste 30 de ani, cât și debutul lui Sir Richard Eyre alături de companie după o carieră lungă și distinsă ca regizor pentru scena britanică.” – Daniel Evans și Tamara Harvey, co-directori artistici

Inspiratie pentru weekend

Și ca pachetul să fie complet, în timpul vizitei anterioare din Belfast, regele chiar a luat niște tobe tradiționale Bodhran de pe podea și a început să bată ritmic, primind aprecieri și zâmbete de la cei prezenți. Regina Camilla i-a urmat rapid exemplul.

Dar dincolo de fastul regal, rămâne o idee extrem de practică pentru noi toate. La ce alte evenimente culturale își va mai face apariția monarhul în perioada următoare. Până atunci, poate ne inspirăm și noi și ne rezervăm bilete la acea piesă pe care tot amânăm de luni de zile să o vedem.