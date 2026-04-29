Donald Trump a făcut o serie de declarații surprinzătoare în timpul vizitei de stat a Regelui Charles, sugerând că monarhul britanic ar fi avut o abordare mult mai cooperantă decât actualii lideri politici în privința conflictului cu Iranul. Fostul președinte american nu s-a sfiit să-l laude pe rege, în timp ce a criticat din nou, voalat, alianța NATO și pe prim-ministrul britanic, Keir Starmer.

„Un rege grozav și un prieten grozav”

Într-un discurs plin de admirație, Trump l-a descris pe monarhul britanic în termeni extrem de pozitivi, subliniind o legătură personală puternică. El a mers chiar mai departe, speculând că regele ar fi fost un partener mai bun în gestionarea tensiunilor internaționale. „Regele își iubește țara, este un rege grozav și un prieten grozav de-al meu. Și cred că dacă ar fi depins de el, probabil ne-ar fi ajutat cu Iranul”, a afirmat Trump.

Laudele nu s-au oprit aici. Fostul lider de la Casa Albă a continuat să-l elogieze pe Charles, numindu-l un reprezentant fantastic pentru țara sa. „Cred că este un reprezentant fenomenal pentru țara sa. Cred că oamenii din Regatul Unit ar trebui să fie mândri.”

Recomandari Cum să fii un om de succes: 33 de sfaturi de la celebrul Donald Trump

O laudă care ascunde, de fapt, o strategie politică bine definită.

Trump a menționat și discursul regelui, arătându-se impresionat. „Mi-a plăcut la nebunie discursul de ieri. L-am urmărit. Mi-a plăcut la nebunie discursul de aseară. Nu știu ce să zic de discursul meu. Cred că și discursul meu a fost ok, dar am crezut că el este… cred că este un Rege incredibil și, apropo, o regină incredibilă. Sunt un cuplu grozav.”

Critici la adresa NATO și a aliaților

Dar, dincolo de laude, discursul lui Trump a avut și o componentă critică, îndreptată, ca de obicei, către alianța NATO. Întrebat de jurnaliști dacă discursul Regelui Charles, care a subliniat necesitatea unei alianțe NATO puternice, i-a schimbat opinia, răspunsul a fost negativ. Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de NATO după ce SUA „le-am cerut să facă niște lucruri în legătură cu Ucraina și Iran”.

Recomandari Nu m-am gândit prea mult când l-am placat. Gestul unui tată care a oprit un atacator înarmat

Și, hai să fim serioși, aceste declarații nu sunt doar simple vorbe aruncate în vânt. Când un potențial viitor lider al SUA pune sub semnul întrebării angajamentul Americii față de NATO, pentru noi, aici în România, lucrurile capătă o altă greutate. Securitatea noastră depinde direct de soliditatea acestei alianțe, iar astfel de mesaje creează o undă de șoc pe tot flancul estic. Într-o analiză publicată recent de Independent, se subliniază că președintele american a condamnat în mod repetat NATO pentru ceea ce el consideră a fi o dependență prea mare de finanțarea SUA, presând cu succes aliații să-și mărească cheltuielile pentru apărare.

O nouă săgeată către prim-ministru

Comentariile lui Trump par a fi și o nouă săgeată la adresa premierului britanic, Keir Starmer, pe care l-a catalogat în trecut drept „nu Winston Churchill”. Sugerând că Regele Charles ar fi fost mai aliniat cu viziunea sa, Trump a adăugat: „Ar fi făcut… ar fi urmat sugestiile pe care le-am făcut cu privire la Ucraina, pentru că, știi, avem niște dezacorduri privind Ucraina, care nu au atât de mult de-a face cu NATO, cât cu țările europene.”

Ce înseamnă, de fapt, această admirație declarată pentru un monarh, în contrast cu disprețul față de un lider ales democratic? Este oare o simplă strategie de a submina alianțele tradiționale?

Recomandari Regina Camilla cucerește New Yorkul. Apariție surpriză alături de Sarah Jessica Parker

Planul pentru Ucraina și presiunile politice

Contextul acestor declarații devine și mai clar dacă ne amintim de eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. El l-a presat în mod repetat pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski să cedeze teritorii Moscovei. Conform planurilor pe care le-a elaborat anul trecut, Kievul ar fi trebuit, si să renunțe la ambiția sa de a adera la NATO. Această perspectivă aruncă o lumină diferită asupra sugestiei sale că Regele Charles ar fi fost mai dispus să-i „urmeze sugestiile”.