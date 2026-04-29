Regina Camilla a fost în centrul atenției în a treia zi a vizitei de stat din Statele Unite, având parte de o întâlnire de top la New York. Alături de ea s-au aflat două nume iconice din lumea modei și a culturii, Anna Wintour și Sarah Jessica Parker, într-un eveniment care a celebrat una dintre marile pasiuni ale Reginei.

Două iconuri, o singură pasiune: lectura

Te-ai fi gândit că o regină, o legendă a modei și o actriță celebră pentru rolul ei de fashionistă au ceva în comun? Ei bine, da. Pasiunea pentru cărți le-a adus împreună la Biblioteca Publică din New York. Evenimentul a fost un omagiu adus muncii Reginei Camilla în promovarea lecturii prin intermediul organizației sale caritabile, „The Queen’s Reading Room”, lansată în 2023. Sarah Jessica Parker, care a fost recent jurat la prestigiosul Booker Prize, a coborât scările bibliotecii alături de Regină, într-o imagine care a făcut rapid înconjurul lumii. Lor li s-au alăturat editorul-șef al revistei Vogue, Anna Wintour, și autoarea Jenna Bush Hager, creând un cvartet neașteptat, dar plin de farmec.

Un moment de reculegere la Ground Zero

Iar înainte de evenimentul cultural, programul cuplului regal a inclus un moment solemn. Regele Charles și Regina Camilla au vizitat pentru prima dată memorialul World Trade Center, dedicat victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Cei doi au depus un buchet de flori la marginea unuia dintre bazinele memoriale și au păstrat un moment de tăcere. Vizita a avut o rezonanță specială, având în vedere că 67 dintre victimele atacurilor au fost cetățeni britanici.

A fost un moment plin de sobrietate.

Misiunea Regelui Charles în Harlem

În timp ce Regina Camilla se afla în compania selectă a iubitoarelor de literatură, Regele Charles avea propria sa agendă într-un cartier vibrant al New York-ului, Harlem. Acolo, el a vizitat Harlem Grown, o organizație comunitară care se ocupă de programe after-school pentru copii și familii, abordând provocări legate de sănătate și educație. Într-o relatare publicată de Hellomagazine, aflăm că monarhul a promis că va „continua să încerce” în misiunea sa diplomatică în America. Stând de vorbă cu personalul și voluntarii, i-a spus un „Bravo” hotărât Epiphaniei Adams, o asistentă socială (care a crescut participând la programele organizației și acum este voluntară).

Fondatorul organizației, Tony Hilliery, a completat, zâmbind: „E o celebritate pe aici”.