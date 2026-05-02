Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, tocmai a bifat o premieră absolută care a luat pe toată lumea prin surprindere. Imediat după o vizită de stat intensă de patru zile în SUA alături de Donald și Melania Trump, monarhul a ajuns pe teritoriul insulelor Bermude, unde a fost nevoit să facă un pas în spate și să își ceară scuze public.

O scuza asteptata de 400 de ani

V-ați gândit vreodată cum e să porți greutatea istoriei pe umeri și să recunoști când lucrurile nu au mers chiar perfect? Ei bine, vineri seară, la o petrecere în grădină organizată la Government House, Charles a făcut un gest de o vulnerabilitate rară. A ridicat un pahar în cinstea Bermudelor, a stat de vorbă cu invitați precum Clyde Best și a recunoscut o realitate stânjenitoare legată de absența coroanei britanice.

„Mi se spune, spre uimirea mea, că este, si prima dată în istoria de patru sute de ani a Bermudelor când insulele primesc un Rege domnitor. Îmi pare teribil de rău că a durat atât de mult!”, a declarat el cu onestitate în fața celor prezenți.

Apoi a adăugat cu multă căldură: „Nu mai e nevoie să spun că Bermuda, la fel ca toate Teritoriile de peste mări, este un membru extrem de prețuit și important al familiei britanice, cu o prietenie la fel de solidă ca această așa-numită «Stâncă».”

Deși nu este membră a Commonwealth of Nations, Bermuda este un Teritoriu Britanic de peste mări, iar Marea Britanie îi gestionează apărarea și afacerile externe, insula participând la activități și sporturi din cadrul Commonwealth.

De la istorie direct in spatiu

Și totuși, vizita de trei zile nu a fost doar despre ceaiuri, scuze regale și discursuri elegante. Până la urmă, un monarh modern trebuie să țină pasul cu tehnologia, nu-i așa?

Într-un reportaj detaliat publicat recent de Hellomagazine se arată că regele își încheie șederea inaugurând oficial Proiectul Nova al Agenției Spațiale a Marii Britanii (UKSA), conceput pentru a urmări resturile spațiale. În timpul unui tur al noului observator UKSA, el a aflat detalii despre rețeaua globală de telescoape amplasate în cinci locații diferite, menite să monitorizeze sateliți vechi și stadii de rachete.

Iar agenda a fost plină ochi. Monarhul a deschis noua stație a Gărzii de Coastă din Great Bay și a studiat munca esențială a Gărzii de Coastă a Regimentului Regal din Bermuda pentru protejarea apelor teritoriale și a mediului marin. Acolo i-au fost prezentate două tehnologii noi: vehicule subacvatice fără pilot și vehicule aeriene fără pilot.

La finalul vizitei, a salutat tinerii din programul Junior Leader și a acordat medalii de serviciu operațional pentru cinci membri ai regimentului.

Cadoul nesperat primit de la Casa Alba

Numai că agitația din Bermude, unde a călătorit fără Regina Camilla, a venit imediat după un turneu american care s-a încheiat abia joi. Acolo, cuplul regal a fost primit cu brațele deschise de președintele Donald Trump, care a anunțat că va elimina tarifele pentru whisky-ul scoțian imediat după ce aceștia au plecat din Washington.

Un purtător de cuvânt de la Palatul Buckingham a reacționat imediat la această veste neașteptată.

„Regele a fost informat despre gestul cald al președintelui Trump și transmite recunoștința sa sinceră pentru o decizie care va face o diferență importantă pentru industria britanică de whisky și pentru mijloacele de trai pe care le susține”, a transmis oficialul.

Mai mult, reprezentantul a precizat: „Majestatea Sa va închina un pahar pentru atenția și ospitalitatea generoasă a președintelui la plecarea din SUA, după o vizită de stat extrem de plăcută pentru ambele majestăți în acest an aniversar special.”

Chiar un pahar de whisky scoțian, să fim serioși.

Dincolo de usile inchise

Dar cum arată de fapt un astfel de turneu văzut din culise, mai ales când sondajele arată că regele a mai scăzut în popularitate, fiind depășit de alți patru membri ai familiei regale?

Jurnaliștii Emily Nash și Alex Hurtado i-au urmărit pas cu pas pe Rege și pe Regină prin Washington D.C., New York City și zonele rurale din Virginia. Aceștia și-au deschis chiar și galeriile foto de pe telefoane (celebrele camera rolls) pentru public, oferind o perspectivă rară într-un episod special al podcastului „A Right Royal Podcast”.

Iar detaliile neștiute fac mereu diferența.

De la un sărut rar pe buze împărtășit de Charles și Camilla la o petrecere stradală în Virginia, până la un moment tensionat în care regina a fost nevoită să alunge o albină, turneul a fost plin de viață autentică. Dincolo de protocol, monarhul a fost văzut chiar făcând o plecăciune rară și emoționantă la Memorialul 9/11.