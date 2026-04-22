Katie Holmes a reinterpretat costumul elegant marți seară, la New York, cu ocazia galei American Image Awards 2026. Actrița a purtat un smoking personalizat GapStudio, o creație semnată de Zac Posen, vicepreședintele executiv și directorul de creație al Gap Inc. Apariția sa a fost un omagiu contemporan adus celebrului stil „Le Smoking”.

Un look modern inspirat de Le Smoking

La prima vedere, pare un costum clasic, dar lucrurile stau puțin diferit. Look-ul lui Holmes a inclus un sacou de smoking din satin duchesse și țesătură dublă, de culoare neagră, cu umeri structurați și bine definiți. Reverele lucioase și sinuoase au completat perfect pantalonii cu talie înaltă și croială slim.

Și sub sacou se ascundea un detaliu de efect. Un corset negru personalizat, care a creat o siluetă elegantă și feminină. Actrița a completat ținuta cu o pereche de pantofi cu toc, model mule și vârf ascuțit, adăugând o pată de culoare printr-un colier statement.

Recomandari Kate Hudson a strălucit într-o creație din ultima colecție Giorgio Armani

Designerul Anului și muza sa

Momentul a fost cu atât mai special cu cât Zac Posen s-a numărat printre premianții serii, iar Holmes a fost cea care i-a înmânat premiul pentru „Designerul Anului”. Prietenia lor de lungă durată a făcut ca alegerea vestimentară să fie una plină de semnificație.

„Este ceva incredibil de special în a îmbrăca pe cineva care a făcut parte din viața ta de atât de mult timp, mai ales într-o seară ca aceasta,” a declarat Posen. „Faptul că o am pe Katie aici în timp ce accept această onoare face totul mult mai plin de semnificație. Ea aduce o autenticitate aparte în tot ceea ce face, iar acest look a fost despre a celebra asta, luând ceva atemporal și modelându-l într-un mod care se simte personal și modern.”

Viziunea lui Posen pentru Gap

Dar cum a ajuns un designer de couture să creeze pentru Gap? Ei bine, Zac Posen a fost numit vicepreședinte executiv și director de creație la Gap Inc. în februarie 2024, având în spate experiența propriei case de modă, dar și colaborări cu branduri precum Brooks Brothers. Numirea sa a adus un suflu nou, introducând stiluri mai elevate în repertoriul brandului american.

Recomandari Eva Longoria a strălucit într-o rochie Cong Tri la gala AFI 2026 din L.A.

Până la urmă, cine s-ar fi gândit la un smoking de gală de la Gap acum câțiva ani?

Iar impactul său deja se vede. Posen a introdus colecții noi și a încheiat anul 2025 cu lansarea primei colecții pentru bărbați (o premieră pentru brand sub această nouă viziune).

Gala American Image Awards 2026

Evenimentul anual premiază companiile de îmbrăcăminte și designerii care au dat dovadă de leadership și excelență pe parcursul anului. Pe lângă premiul acordat lui Zac Posen, brandul american de activewear Fabletics a primit distincția „Compania Anului”.