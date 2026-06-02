Știi momentul ăla când trebuie să faci lista de invitați pentru un eveniment important și brusc îți dai seama că nu mai rezonezi cu jumătate din oamenii pe care teoretic trebuia să îi chemi? Ei bine, se pare că Taylor Swift și Travis Kelce trec exact prin asta chiar acum. Superstarul pop pregătește o ceremonie fastuoasă la New York în această vară, dar lista de invitați a devenit deja subiectul principal de discuție, după ce mai mulți prieteni odinioară apropiați au fost tăiați pur și simplu de pe ea.

Pentru noi, femeile, presiunea de a menține aparențele în relațiile de prietenie este uriașă. Să recunoaștem, de câte ori nu ai păstrat pe cineva în viața ta doar din inerție? Dincolo de strălucirea de la Hollywood, decizia artistei de a-și proteja spațiul personal ne arată că e perfect în regulă să pui limite clare. Când vine vorba de liniștea ta în ziua nunții, compromisurile nu își au locul, chiar dacă asta înseamnă să superi câteva nume extrem de celebre.

Prietenii vechi care nu au trecut testul timpului

Zvonurile despre o ruptură în cercul intim al artistei circulau deja de ceva vreme. Fanii au fost cu adevărat surprinși să afle că actorul Miles Teller și soția sa, Keleigh Sperry, nu vor primi o invitație. Asta deși păreau extrem de apropiați, iar Keleigh a jucat chiar în videoclipul lui Taylor din 2021 pentru piesa „I Bet You Think About Me”.

Recomandări Taylor Swift și Travis Kelce, nevoiți să schimbe data nunții după scurgerea de informații. Invitații, iritați de reguli.

Ultima lor apariție publică în această formulă a fost în februarie 2024, la Super Bowl, unde au sărbătorit victoria lui Travis și a echipei Kansas City Chiefs. Iar de atunci, lucrurile s-au răcit vizibil pe rețelele sociale.

Sperry a încetat să mai dea like postărilor lui Taylor. Singurele excepții notabile de pe parcursul ultimelor luni au fost anunțul logodnei din august 2025 și momentul în care artista și-a recuperat drepturile asupra masterelor, în mai 2025.

Într-un interviu recent, Teller a fost destul de evaziv când a fost întrebat despre participarea la evenimentul anului.

„Nu știu. Va fi, îmi imaginez, o nuntă impresionantă. Dar da, sunt foarte fericit pentru ei. Îl știu și pe Trav de ceva vreme și se distrează de minune. Ăsta e scopul.” – Miles Teller, Actor

Curățenia de primăvară pe lista de invitați

Dar Teller și Sperry nu sunt singurii rămași pe dinafară. Blake Lively se pare că a pierdut și ea invitația, după ce a implicat-o pe Taylor în disputa ei legală cu Justin Baldoni, o luptă care între timp s-a încheiat. Nici Karlie Kloss, odată cea mai bună prietenă a cântăreței, nu a avut mai mult noroc.

Recomandări Taylor Swift nu o invită pe Karlie Kloss la nunta cu Travis Kelce. Fosta prietenă, pe lista neagră.

Ruptura dintre ele a început după nunta modelului din octombrie 2018. Așa cum semnalează Theblast într-un material detaliat despre culisele evenimentului, asocierea lui Kloss cu Scooter Braun a fost o problemă majoră. Braun a fost prezent la nunta lui Kloss, el fiind omul de afaceri care a cumpărat casa de discuri a lui Taylor cu 330 de milioane de dolari.

„Taylor a analizat meticulos lista de invitați la nuntă, deoarece oamenii pe care îi vrea la nunta ei sunt oamenii pe care speră să îi păstreze în viața ei pentru totdeauna.” – Sursă anonimă, Apropiat al cuplului

Totuși, Zoë Kravitz se află ferm pe listă, deși prietenia ei cu Swift s-a mai domolit recent. Interesant e că actrița este logodită cu Harry Styles, unul dintre foștii iubiți ai lui Taylor. Numai că, din cauza programului de turneu, e foarte artistul britanic să nu poată ajunge deloc la ceremonie.

Recomandări Taylor Swift face o nunta in doua etape in iunie. Evenimentul va avea 150 de invitati

O operațiune militară pentru protejarea intimității

Și dacă te gândeai că organizarea unei nunți este stresantă pentru o persoană normală, imaginează-ți cum e când absolut toate detaliile tale ajung scurse pe internet. Cuplul a fost nevoit să regândească masiv planurile inițiale din cauza unor scurgeri de informații care i-au lăsat frustrați.

„Au fost nevoiți să schimbe locațiile și datele. A fost o bătaie de cap monstruoasă.” – Sursă anonimă, Apropiat al cuplului

Situația a făcut-o pe Taylor să se simtă extrem de vulnerabilă. Acum, evenimentul este orchestrat cu o precizie militară, iar artista refuză categoric să aibă fețe necunoscute la cel mai intim moment din viața ei, prioritizând securitatea în fața orgoliilor rănite ale foștilor prieteni.

Evenimentul principal este planificat pentru data de 3 iulie la New York, dar locația exactă este acum ținută sub cheie. Cine va reuși, în final, să treacă de filtrele stricte de securitate și să se afle fizic lângă cuplu în momentul schimbului de jurăminte.