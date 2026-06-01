Taylor Swift și Travis Kelce trec prin momente de maximă tensiune chiar înainte de nuntă, după ce detalii extrem de intime despre eveniment au ajuns în presă. Cei doi au fost forțați să schimbe din mers data și locația, totul din cauza unor invitați care nu au știut să păstreze un secret.

Știi momentul acela când planifici un eveniment important și simți că toată lumea are o părere sau o pretenție legată de el? Fix prin asta trece acum și cea mai faimoasă artistă din lume, iar situația ei ne arată cât de greu este să impui limite clare chiar și propriilor prieteni, mai ales când vine vorba de o zi atât de personală.

Zvonurile despre o ceremonie programată inițial pentru 3 iulie circulau deja de ceva vreme în cercurile restrânse. Doar că lucrurile au luat o întorsătură neplăcută când o persoană de pe lista invitaților a decis să vorbească public despre regulile stricte impuse de cuplu.

Fără parteneri necunoscuți

Așa cum a relatat luni dimineața Theblast, picătura care a umplut paharul a fost nemulțumirea unui invitat legată de regula „fără însoțitor” pe invitație. Iar motivul lui Taylor este unul pe care multe dintre noi îl putem înțelege perfect atunci când organizăm ceva intim.

„Ea nu vrea să vadă fețe la întâmplare în mulțime atunci când trăiește cel mai intim moment cu soțul ei, luându-și un angajament pentru toată viața.” – Sursă anonimă, apropiată cuplului

Dar pentru că drama nu se oprește deloc aici. Invitatul supărat s-a plâns că va fi complet stingher să vină singur la eveniment.

„Invitația mea nu mi-a permis să aduc un însoțitor. Adică, eu ce ar trebui să fac? Să merg singur? Este atât de ciudat. Nu voi participa pentru că nu vreau să merg singur și nu sunt sigur că voi cunoaște prea mulți oameni acolo. Adică, scuze, nu sunt prieten cu Gigi și Bella Hadid!” – Invitat anonim

Același invitat s-a plâns că regula i se pare nedreaptă, având în vedere că celebritățile cu parteneri stabili, cum ar fi Selena Gomez și soțul ei, Benny Blanco, au făcut excepție de la regulă.

O organizare ca la carte

Și totuși, Taylor rămâne fermă pe poziții și nu pare deloc interesată dacă regulile ei supără pe cineva. Artista a transformat planificarea într-o operațiune militară. Nici măcar invitații nu știu încă locația exactă, speculându-se că ar putea fi un hotel masiv precum Waldorf Astoria, unde securitatea este impenetrabilă.

„Au fost nevoiți să schimbe locațiile și datele. A fost o bătaie de cap monstruoasă, dar și mai rău, a lăsat-o pe Taylor simțindu-se foarte vulnerabilă. Există multe întrebări despre în cine să aibă încredere.” – Sursă din anturajul artistei

În ciuda acestui stres uriaș legat de planificare și trădări din partea apropiaților, cuplul încearcă să nu lase presiunea să se vadă. Cei doi au avut recent o apariție extrem de relaxată la meciul dintre Cavs și Knicks, unde au fost văzuți zâmbind și bucurându-se de timpul petrecut împreună.

Acum, decizia finală privind noua locație și data exactă rămâne un secret absolut, păzit cu strictețe. Până la trimiterea noilor invitații, rămâne neclar câți dintre prietenii nemulțumiți vor accepta condițiile stricte și câți vor alege să lipsească de la evenimentul anului.