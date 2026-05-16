Belmont Cameli cucerește ecranele în noua serie de succes de pe Prime Video, dar adevărata lui poveste de viață bate orice scenariu de la Hollywood. La doar 19 ani, actorul a luat o decizie uriașă care a schimbat definitiv destinul a șapte familii.

O decizie care a pornit de la o prietenie

Gândește-te puțin la asta. Câți tineri abia ieșiți de pe băncile liceului ar fi dispuși să renunțe la un organ important pentru un prieten? Într-o lume în care suntem adesea obsedați de aparențe și succes rapid, povestea lui ne aduce cu picioarele pe pământ și ne arată ce înseamnă cu adevărat loialitatea. Și, mai presus de toate, atrage atenția asupra unei crize medicale tăcute care afectează sute de mii de oameni anual.

Totul a început în 2018, cu mult înainte ca el să devină faimos. Prietenul său din copilărie, Brendan Flaherty, intrase în insuficiență renală și depindea de dializă în fiecare zi. Fără să stea pe gânduri, viitorul actor a decis să se testeze pentru a vedea dacă îi poate dona un rinichi.

Lanțul salvator de la spitalul din Chicago

Iar aici lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Din păcate, Belmont nu a fost compatibil cu prietenul său. Dar medicii de la Northwestern Memorial Hospital din Chicago au găsit o altă soluție. L-au potrivit pe tânăr cu o altă pacientă, Clotilde Ruiz, declanșând astfel un lanț complex de donare în care 14 persoane au fost implicate. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, efortul medical uriaș a dus la salvarea a șapte pacienți, inclusiv a lui Brendan.

Cifrele vorbesc de la sine.

Actorul a documentat experiența pe rețelele sociale la acea vreme, postând imagini de pe patul de spital alături de prietenul său.

„Ieri am fost binecuvântat cu oportunitatea și privilegiul de a salva o viață. Adevărul este că majoritatea dintre noi avem doi rinichi buni, dar mii de oameni se luptă să trăiască de la o zi la alta cu un singur rinichi care cedează.” – Belmont Cameli, actor

Și chiar nu e de glumit cu statisticile astea. Peste 100.000 de oameni au nevoie de un transplant de rinichi în fiecare an, iar mai puțin de 20% chiar primesc unul, potrivit datelor furnizate de United Network for Organ Sharing. Timpii de așteptare ajung acum, în 2026, să depășească cinci ani în anumite zone.

Viața dincolo de camerele de filmat

Numai că finalul acestei povești este unul fericit pentru toți cei implicați.

„Din fericire, după șase ani de așteptare obositoare și anticipare, Brendan a primit organul pe care l-a așteptat atât de mult, iar noua mea prietenă Clotilde va avea în sfârșit un rinichi sănătos și un nou început în viață. Sunt atât de recunoscător să fac parte din acest program de schimb care implică 14 persoane și binecuvântează 7 pacienți cu organe noi și viitoruri mai luminoase.” – Belmont Cameli, actor

Serialul „Off Campus”, bazat pe cartea lui Elle Kennedy din 2015, l-a propulsat acum în atenția publicului global, unde joacă alături de actori precum Ella Bright și Antonio Cipriani. Dar cicatricile lui spun o poveste mult mai profundă (și mult mai reală) decât orice dramă de pe micile ecrane.

„Curând durerea mea va dispărea, iar cicatricile mele se vor estompa, dar dragostea din inima mea din această experiență va rămâne pentru totdeauna.” – Belmont Cameli, actor

V-ați gândit vreodată cât de ușor putem face o diferență reală? Oricine, indiferent de vârstă sau istoric medical, se poate înregistra ca donator. Registrele rămân deschise permanent, iar o singură decizie asumată azi are puterea de a salva până la opt vieți mâine.