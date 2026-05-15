Cântăreața de muzică country Jessie James Decker a luat o decizie fermă în privința propriului corp, la cinci ani după ce a ales să își pună implanturi mamare de peste 400 cc. Vedeta vrea să renunțe la volumul generos în favoarea unei dimensiuni mai mici, adaptate noului ei stil de viață.

De ce ne răzgândim în privința corpului nostru

Te-ai întrebat vreodată cum ajungem să regretăm deciziile pe care le-am luat cu toată inima în trecut? Povestea ei ne arată că preferințele noastre se schimbă o dată cu noi. Ceea ce părea o idee fantastică după primele nașteri a devenit acum o povară fizică, mai ales pentru o femeie care face mult sport. Până la urmă, corpul tău trebuie să țină pasul cu viața ta reală, nu cu o imagine idealizată din reviste.

Contextul este destul de comun pentru multe mame. Vedeta trecuse deja printr-o reducție mamară și un lifting cu ceva timp în urmă, explicând sincer că bustul ei ajunsese să atârne destul de mult după primele sarcini. „Erau atât de mari și ferme înainte de copii, și le voiam înapoi… Plus ceva ”, a recunoscut ea. Astfel, în 2021, convinsă că a încheiat capitolul bebelușilor, a optat pentru o mărire considerabilă.

„După ce am decis că am terminat cu făcutul copiilor, am fost în sfârșit pregătită să aleg varianta maximă sau deloc, ha!” – Jessie James Decker, cântăreață

Numai că viața a avut alte planuri. O a patra sarcină neașteptată cu micuțul Denver a dat peste cap toate calculele estetice. Când ești însărcinată, corpul preia controlul, iar bustul ei și-a mărit volumul de patru ori.

Momentul deciziei finale

Iar lucrurile au devenit și mai clare recent. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, așa cum semnalează Theblast într-un material publicat zilele trecute, artista a vorbit deschis despre disconfortul actual.

Ea a povestit că, deși implanturile au fost o alegere amuzantă la vremea lor, acum o încurcă serios. Cu cât ajunge într-o formă fizică mai bună, cu atât devine mai clar că dimensiunea actuală pur și simplu nu se mai potrivește. cine vrea să care o greutate inutilă la antrenamente?

Acum, soțul ei, Eric, a făcut vasectomie, lăsând doar o șansă minusculă de doi la sută pentru o nouă surpriză. Drumul este liber pentru o nouă intervenție de micșorare.

Presiunea greutății perfecte

Dar povestea ei atinge și un alt punct sensibil pentru noi toate. În urmă cu ceva timp, Jessie a plâns public din cauza comentariilor răutăcioase despre greutatea ei. Oamenii o acuzau pe internet că s-a îngrășat și că arată „pătrată”.

Iată cum a ales să gestioneze situația, și avem ce învăța de aici:

A renunțat la obsesia cântarului și a dietelor stricte.

A acceptat cele 4-5 kilograme ca pe o normalitate absolută.

A ales să mănânce ce îi place, continuând să facă sport pentru tonus, nu pentru o mărime anume.

Cifrele vorbesc de la sine.

Ușor să treci peste criticile din online, e drept. Răutățile au făcut-o la un moment dat să se uite în oglindă și să se îndoiască de ea însăși, întrebându-se dacă este ceva în neregulă cu ea.

„Sincer. Obișnuiam să cântăresc cam 115 livre (n.r. 52 kg), și nu mai sunt acolo! Mănânc ce vreau și sunt fericită cu asta.” – Jessie James Decker

Momentul operației depinde acum doar de programul ei. Familia se bucură de primele zile de mers ale micuțului Denver, iar nopțile nedormite fac parte din peisaj. Până când va ajunge din nou în cabinetul medicului, lecția pe care ne-o lasă e simplă: dacă ceva din viața ta nu îți mai servește, ai tot dreptul să te răzgândești și să faci o schimbare.