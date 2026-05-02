Luni, 4 mai, privirile întregii lumi se îndreaptă spre treptele de la The Metropolitan Museum of Art pentru ediția Met Gala 2026. Cu nume grele precum Anna Wintour, Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams în rolul de co-președinte, te-ai aștepta la o seară absolut perfectă, plină de strălucire. Numai că anul acesta dramele din culise amenință să eclipseze complet ținutele de pe covorul roșu.

Absențe notabile și boicotul care agită apele

V-ați gândit vreodată că un eveniment de o asemenea anvergură ar putea fi boicotat chiar de invitații săi? Ei bine, fix asta se întâmplă acum. Implicarea companiei Amazon a stârnit un val de reacții negative, iar grupul de activiști „Everyone Hates Elon” a împânzit orașul New York cu afișe pe care scrie „Boycott the Bezos Met Ball”.

Așa cum relatează Theblast într-o analiză publicată recent, speculațiile de pe rețelele de socializare sugerează că vedetele ar putea fi aspru criticate doar pentru simpla lor prezență acolo.

Zendaya lipsește anul acesta.

Da, ai citit bine. După șapte apariții consecutive în care ne-a tăiat respirația, actrița stă pe bară. Gurile rele spun că decizia ar fi motivată politic, dar hai să fim serioase, femeia are o agendă plină ochi cu multiple proiecte cinematografice care se lansează în 2026. Nici Lady Gaga nu apare pe vreo listă confirmată până acum, ceea ce alimentează și mai mult misterul. Iar pe lângă ele, avem veteranii care oricum ignoră evenimentul de ani buni (cum ar fi Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Brad Pitt, Ryan Gosling și Dwayne Johnson).

Misterul din jurul lui Meryl Streep

Dar adevărata surpriză vine din cu totul altă direcție. Meryl Streep nu a participat absolut niciodată la Met Gala și, din câte se pare, a refuzat încă o invitație.

Deși are o prietenie de notorietate cu Anna Wintour și a fost invitată să fie co-președinte în trecut, actrița distinsă cu premiul Oscar a spus pas și ofertei pentru 2026. Zvonurile indică faptul că opiniile ei politice și o posibilă opoziție față de implicarea lui Bezos ar fi cântărit greu în această alegere. Până la urmă, să ai curajul să îți susții principiile în fața unui eveniment atât de exclusivist este o dovadă rară de autenticitate.

Moda devine artă pură pe covorul roșu

Trecând peste controverse, moda rămâne inima serii. Ne așteptăm la parteneriate de brand spectaculoase, unde Nicole Kidman va fi aliniată cu Chanel, Zoë Kravitz este legată de Saint Laurent, iar Anne Hathaway va reprezenta Prada. Și pentru că directorul de creație Saint Laurent, Anthony Vaccarello, servește drept una dintre gazdele evenimentului, brandul va domina probabil covorul roșu mai mult ca niciodată.

Codul vestimentar oficial este „Fashion Is Art” (Moda este artă) și se leagă direct de expoziția de primăvară a Costume Institute, intitulată „Costume Art”.

Andrew Bolton, curatorul șef responsabil de acest departament, a explicat exact viziunea sa. „Am vrut să mă concentrez pe centralitatea corpului îmbrăcat în cadrul Muzeului, conectând reprezentările artistice ale corpului cu moda ca formă de artă încorporată”, a declarat el.

Sincer, sună surprinzator. Bolton a adăugat: „În loc să prioritizeze vizualitatea modei, care adesea vine în detrimentul corporalului, «Costume Art» privilegiază materialitatea sa și conexiunea indivizibilă dintre corpurile noastre și hainele pe care le purtăm”.

Ce ascunde expoziția și când începe spectacolul

Expoziția în sine este o călătorie uluitoare care cuprinde aproape 400 de obiecte din colecțiile The Metropolitan Museum of Art. Nu este o simplă înșiruire cronologică (ar fi fost prea banal), ci o grupare pe categorii care explorează diverse interpretări: corpul gol, corpul clasic, corpul însărcinat, corpul care îmbătrânește, corpul anatomic și corpul muritor.

„Deschiderea noilor Galerii va marca un moment esențial pentru departament, unul care recunoaște rolul critic pe care moda îl joacă nu numai în istoria artei, ci și în cultura contemporană”, a subliniat Bolton.

Dacă vrei să urmărești spectacolul live, notează-ți în calendar. Luni, 4 mai, invitații sunt așteptați să pășească pe trepte în jurul orei 17:30 ET. Acoperirea completă a covorului roșu începe la 18:00 ET / 15:00 PT, moment în care internetul va încorona inevitabil cele mai bune și cele mai proaste ținute ale nopții.