Te-ai gândit vreodată cum este să fii constant sub lupa publicului și să primești critici din toate direcțiile? Zilele acestea asistăm la un adevărat război al declarațiilor între reprezentanții Erikăi Kirk și Vivian Kubrick, fiica legendarului regizor Stanley Kubrick. Totul a pornit după ce Vivian a lansat un atac extrem de dur la adresa celui mai recent discurs susținut de lidera conservatoare.

Acuzatii dure si cuvinte grele in mediul online

Vivian nu s-a sfiit deloc să folosească termeni extrem de duri. Până la urmă, când vine vorba de opinii politice și publice, spiritele se încing repede. Ea a criticat discursul pe care Erika l-a ținut în cadrul turneului „Make Heaven Crowded” organizat de Turning Point USA.

Cuvintele alese au fost de-a dreptul tăioase. Vivian a descris prestația drept „groaznică”, „neautentică” și „falsă”.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Fiica regizorului a mers mai departe și a numit-o pe Kirk o „sociopată” și o „amenințare pentru țara mea”.

„Este ceva în neregulă grav cu această femeie, fiecare celulă din corpul meu se cutremură ascultându-i vocea și privindu-i fața”, a declarat Vivian Kubrick. Și, ca să fie clară până la capăt, a cerut desființarea organizației TPUSA, susținând că nimeni nu îi poate lua locul regretatului Charlie Kirk.

Cum a raspuns tabara Erikai Kirk

Cum era de așteptat, reacția nu a întârziat să apară. Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Theblast, un reprezentant al asociației Turning Point USA a oferit o declarație tranșantă pentru New York Post. La început, purtătorul de cuvânt nici măcar nu știa cine este Vivian, până să facă legătura cu faimosul ei tată.

Acesta a susținut că Vivian ar fi îmbrățișat la un moment dat Scientologia și că acum pare să fie o „fană fanatică a cultului Candace”.

Iar atacul a continuat într-o notă destul de personală.

„Este clar că a fost radicalizată de același virus mental ca și cei care atacă moștenirea Erikăi Kirk și a lui Charlie”, a precizat reprezentantul anonim. „Îi dorim binele și ne rugăm să primească ajutorul de care are nevoie”.

Să fim serioși, genul acesta de schimb de replici (destul de frecvent în politica americană) arată cât de polarizată este societatea în acest moment.

Lupta cu propriile demoni si atacurile externe

Erika Kirk a început să adopte o atitudine mult mai directă față de cei care o contestă. Într-un videoclip lung publicat după un incident armat de la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, fosta regină a frumuseții a luat-o în vizor pe Candace Owens. De ce? Pentru că aceasta din urmă a promovat teorii ale conspirației, sugerând chiar că Erika ar fi fost implicată în uciderea soțului ei.

Kirk a respins categoric aceste afirmații, numindu-le complet nefondate și lipsite de orice dovadă.

Apoi l-a menționat și pe comediantul Druski, care a făcut o scenetă în care îi lua peste picior aspectul fizic, de la culoarea ochilor și părul blond, până la nuanța pielii, hainele și gesturile.

Numai că Erika vede o problemă mult mai profundă în toate aceste atacuri. Ea dă vina pe „îndoctrinarea și radicalizarea sistemică a cetățenilor americani” de către persoane care „au pervertit adevărul”. Din punctul ei de vedere, aceste acțiuni au dus la asasinarea soțului ei și la încercările de a-i face rău lui Donald Trump.

Există o „epidemie gravă de dezumanizare” în țară, crede ea.

„Aleg să lupt pentru America, pentru copiii mei, pentru copiii voștri și pentru umanitatea noastră. Pentru că toți trebuie să ne facem partea”, a mărturisit Erika Kirk.

Trauma de la Casa Alba si un final neasteptat

Dincolo de cuvintele grele din online, realitatea fizică a lovit crunt. Erika s-a numărat printre personalitățile prezente la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, moment în care un bărbat înarmat a încercat să intre și a declanșat un schimb de focuri cu forțele de securitate.

Deși a scăpat nevătămată, incidentul a lăsat urme adânci.

Imaginile cu ea fiind evacuată au arătat-o în lacrimi. A repetat încontinuu cuvintele „Vreau doar să merg acasă”, un detaliu care trădează nivelul uriaș de traumă trăit în acele clipe de groază.

Suspectul a fost arestat și s-a ales cu mai multe capete de acuzare, printre care și tentativa de asasinare a președintelui.