Google a clarificat modul în care folosește cookie-urile și datele utilizatorilor, detaliind scopurile precise din spatele colectării de informații. compania le utilizează pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii de spam, fraudă și abuzuri. Totul depinde, însă, de un singur click: „Acceptă tot” sau „Respinge tot”.

Servicii și securitate, baza funcționării

La prima vedere, lucrurile par simple. Indiferent de setările alese, Google folosește anumite date pentru a asigura buna funcționare a platformelor sale. Aici intră livrarea și mentenanța serviciilor, dar și un aspect de securitate esențial. Scopul declarat este de a „urmări întreruperile și de a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”.

Pe lângă asta, datele sunt folosite pentru a „măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Practic, acestea sunt operațiunile de bază, non-opționale, care mențin ecosistemul funcțional.

Ce se întâmplă când apeși „Acceptă tot”

Iar dacă alegi să apeși butonul „Acceptă tot”, lucrurile se schimbă și Google primește acces la o gamă mult mai largă de utilizări pentru datele tale. Compania spune clar că va folosi cookie-urile și datele pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Mai mult, acestea sunt esențiale pentru a „livra și măsura eficiența anunțurilor”.

Aici intervine și personalizarea. Alegând acceptarea totală, vei vedea „conținut personalizat, în funcție de setările tale” și „anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”. Cum vine asta? E simplu. Personalizarea se bazează pe activitatea anterioară din browserul respectiv (cum ar fi căutările anterioare pe Google), oferind astfel rezultate mai relevante și reclame croite pe interesele tale.

Opțiunea „Respinge tot” și publicitatea nepersonalizată

Stai puțin, dar ce se întâmplă dacă refuzi? Dacă alegi „Respinge tot”, Google specifică faptul că nu va folosi cookie-urile pentru aceste „scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă că scapi de reclame, ci doar că ele nu vor mai fi personalizate. V-ați întrebat vreodată cum funcționează publicitatea care pare să nu știe nimic despre voi?

Ei bine, răspunsul e în documentare. Conținutul nepersonalizat este influențat de „lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dvs.”. Iar anunțurile nepersonalizate sunt influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. Pe bune, diferența este destul de clară.

Controlul este la tine, teoretic

Numai că gigantul tehnologic oferă și căi de mijloc. Utilizatorii pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate.

Controlul pare să fie la utilizator.

si, compania pune la dispoziție oricând portalul g.co/privacytools pentru cei care vor să-și revizuiască alegerile. Acolo se găsesc și documente esențiale precum „Politica de confidențialitate” și „Termenii și condițiile”.

Dincolo de toate aceste setări, compania menționează că folosește cookie-uri și date inclusiv pentru a adapta experiența astfel încât să fie „adecvată vârstei, dacă este relevant”.