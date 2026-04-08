Patru nume uriașe din industria frumuseții, hairstylistul Sam McKnight, make-up artiștii Lisa Eldridge și Bobbi Brown, și hairdresser-ul Adam Reed, au fost provocați să răspundă la câteva întrebări simple. ce produse au schimbat totul, ce trenduri le lipsesc și cum cred că vom privi înapoi peste 20 de ani la look-urile de azi. Iar răspunsurile lor sunt o adevărată lecție de istorie a frumuseții.

Sam McKnight: De la spuma anilor ’80 la părul de supermodel

Pentru Sam McKnight, un produs anume a marcat o generație, dar inovațiile recente i se par la fel de importante. „Lansarea spumei de păr în anii ’80 a fost uriașă și a schimbat cu adevărat coafarea părului. În ultimii 10 ani, însă, spray-urile uscate de texturare au revoluționat viteza și ușurința coafării rapide și simple.”

Și totuși, nu duce dorul trendurilor. De ce? Pentru că ele nu pleacă niciodată de tot. „Nu-mi lipsesc trendurile, nu dispar niciodată pentru mult timp! Vezi lucrurile cum se întorc și evoluează constant. Chiar acum, iubesc revenirea la glamour pe care o vedem – mai mult volum, mai multă finisare.” Ca sursă de inspirație, McKnight se întoarce mereu la o imagine iconică: „Acel blowout frumos, de supermodel. Gândește-te la părul voluminos, de bombă sexy, al lui Cindy Crawford la începutul anilor ’90.”

Și peste ani, de ce anume ne vom aminti cu drag? Ei bine, McKnight are un răspuns clar. „Părul de tip «cool-girl» se referă la acel look fără efort, nefinisat și texturat – un păr coafat să pară ca și cum ar fi natural ciufulit și lipsit de griji. Este stilul de supermodel în afara programului, amintind de Kate Moss și Sienna Miller, care întruchipează încrederea relaxată și un glamour nestudiat.”

Lisa Eldridge: Nostalgia fardului albastru și a pielii reale

Lisa Eldridge consideră că cele mai mari inovații au fost cele care au simplificat viața femeilor. „Cele mai semnificative evoluții în machiaj au fost adesea cele care au făcut produsele mai ușor de folosit și mai accesibile femeilor. Produse precum Pan-Stik-ul portabil, rapid și cu acoperire mare de la Max Factor (1947) au devenit un element de bază în industrie. Acel format de ten «swipe-and-go» care pare atât de modern și relevant acum a început de fapt cu zeci de ani în urmă și a părut revoluționar la vremea respectivă.”

O adevărată revoluție la vremea ei.

Dar ce îi lipsește Lisei din trecut? Simplitatea și naturalețea. „M-am bucurat atât de mult să văd pielea reală și machiajul «purtat» din nou în tendințe. Când am început ca make-up artist în anii ’90, ne-am îndepărtat de look-urile hi-glam, cu acoperire totală, ale anilor ’80 și am căutat în schimb stiluri cool, androgine și tinerești. În ultimele decenii, machiajul mai greu și mai perfectat a devenit dominant, dar acum sunt încântată să văd o mișcare către tehnici mai puțin «de colorat după numere», cu mai multă textură a pielii vizibilă și individualitate acceptată – esența machiajului «perfect imperfect».”

Look-ul retro la care se întoarce mereu este fardul albastru, în toate formele sale. „Fardul de pleoape albastru este un look retro la care mă întorc mereu. În anii ’60, apărea sub forma unor nori de culoare moi, rotunjiți, asortați cu gene dramatice, de păpușă. Anii ’70 au adus disco, albastru metalic pentru un efect glam. În anii ’90, fardul albastru a trecut la sclipiri pastelate, reci, aplicate delicat pe pleoape, făcute celebre de supermodele și staruri pop. Astăzi, ne-am întors la această versiune nostalgică a anilor ’90 sau ’00, amestecând vibrații moderne și retro.”

Hai să vedem de ce crede că ne va fi dor în 2040: „Voi simți nostalgie pentru trendul obrajilor ultra-îmbujorați și al pistruilor falși – un look în care obrajii sunt generoși cu blush pentru un efect tineresc și sănătos, iar pistruii sunt desenați sau evidențiați pentru o vibrație jucăușă și naturală. Deși acest trend s-ar putea să se estompeze, cred că se va întoarce, deoarece se potrivește multora și este jucăuș și ușor de realizat când este făcut corect.”

Bobbi Brown: Puterea rujului și glamourul anilor ’90

Pentru Bobbi Brown, produsul care a schimbat totul este unul singur. Rujul. Pe bune, e atât de simplu. „Cel mai bun loc pentru a-ți exprima stilul este rujul. Dacă iubești roșu, alege-l. Dacă iubești roz aprins, alege-l. Și dacă ești mai subtilă și neutră, doar nu alege o nuanță mai deschisă decât culoarea naturală a buzelor tale.”

Trendul care îi lipsește cel mai mult ne duce direct în anii ’90. „Era glam a supermodelelor din anii ’90. O buză nude, conturată, umplută, mată. Piele foarte curată, nu mult fard de obraz și ochi foarte neutri – fie că erau farduri maro sau doar rimel. Nu era multă culoare pe față – era vorba despre nude. Look-ul anilor ’90 era în mare parte un stil sportiv, relaxat, de fată cool și un nou tip de glamour.”

Ca inspirație atemporală, Brown mizează pe un clasic: „Ochiul de pisică (the cat eye). Definiția ajută la menținerea ochilor proaspeți și a feței mai liftate.” Iar în 2040, crede că ne vom aminti cu drag de „obrazul strălucitor. Îmi place să imit o îmbujorare naturală cu o pată sănătoasă de culoare pe obraji.”

Adam Reed: Fixativul-minune și cocul care nu moare niciodată

V-ați gândit vreodată ce făceau stiliștii înainte de fixativul care se periază? Adam Reed are răspunsul pentru produsul care a schimbat regulile jocului. „Fixativul L’Oréal Elnett Supreme Hold în 1960. A schimbat complet modul în care finisam părul – fixare puternică, dar care se putea peria, invizibilă și maleabilă. A permis părului să se miște, menținându-și în același timp forma, ceea ce rămâne standardul de aur și astăzi.”

Reed are o slăbiciune pentru o epocă a coafurilor elaborate. „Am o slăbiciune pentru coafurile făcute ca la carte din perie – acea eră când părul era aranjat cu volum și elasticitate intenționate, rezultând look-uri mari, lucioase, care se simțeau finisate, pline de viață și realizate cu măiestrie. Rezultatul îi făcea întotdeauna pe oameni să stea puțin mai drepți, emanând încredere și un stil meticulos.”

Inspirația sa retro vine dintr-un look arhicunoscut (și poate pe nedrept uitat): „Cocul înalt (the beehive). Este iconic. E ceva legat de structură, de dramatism și de încrederea pe care o aduce. Chiar și atunci când este îndulcit sau modernizat, esența sa – înălțime, formă și prezență – se simte încă incredibil de relevantă.”

Numai ca, privind spre viitor, el crede că nostalgia noastră se va lega tocmai de opusul acestei perfecțiuni. „Accentul actual pe textura naturală și părul nefinisat – ceea ce eu numesc trendul «perfect imperfect». Cred că în 2040 ne vom uita înapoi la acest moment ca fiind cel în care ne-am îndepărtat de coafarea excesivă și am îmbrățișat ceva mai personal, puțin mai relaxat și mult mai real.”