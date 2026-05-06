După o zi lungă și plină în care ai jonglat cu munca, familia și timpul tău personal, momentele acelea târzii din noapte când te așezi pe canapea și pornești televizorul sunt o adevărată terapie. Stephen Colbert, gazda emisiunii The Late Show, a oferit exact acest tip de relaxare pentru milioane de oameni, dar acum se pregătește să tragă cortina peste o istorie de peste 30 de ani a acestui format nocturn.

În ultimele săptămâni de emisie, comediantul a bifat un moment cu adevărat special, realizând un interviu de suflet cu fostul președinte american Barack Obama.

O discutie intre prieteni si glume despre o noua cariera

Când doi oameni care se cunosc de atâta timp stau de vorbă, chimia este evidentă de la primele replici. Colbert a profitat de ocazie pentru a recunoaște deschis, chiar în fața invitatului său ilustru, că „îmi caut un nou job în curând”.

Iar de aici până la o propunere inedită nu a fost decât un pas. Prezentatorul l-a întrebat în glumă pe politicianul democrat ce părere are despre ideea ca el, Colbert, să candideze la președinție, o sugestie pe care unii oameni au vehiculat-o în ultima vreme.

Răspunsul prezentatorului a fost cât se poate de direct și autoironic. „Pentru a fi clar, cred că este o idee stupidă. Cât de prostesc crezi că este ca oamenii să spună că ar trebui să candidez la președinție?”

Dar Obama nu s-a lăsat mai prejos. Fostul președinte a replicat cu o subtilitate tăioasă, lansând un atac voalat la adresa președintelui Donald Trump. „Ștacheta s-a schimbat”, a glumit el. Apoi a continuat pe același ton de încurajare amuzată. „Cred că te-ai putea descurca mare mai bine decât unii oameni pe care i-am văzut.”

Secretele de stat si adevarul despre extraterestri

Te-ai întrebat vreodată ce secrete ascund cu adevărat liderii lumii? Pe parcursul interviului, așa cum am aflat dintr-un reportaj publicat recent de Independent, conversația a luat o turnură relaxată și a ajuns la un subiect care fascinează pe toată lumea: viața extraterestră.

Colbert nu a ratat șansa de a-l trage de limbă pe Obama în legătură cu o declarație pe care acesta a făcut-o în luna februarie, în timpul unui interviu cu podcasterul Brian Tyler Cohen. Atunci, fostul președinte afirmase că extratereștrii sunt reali, „dar nu i-am văzut.”

Ulterior, Obama a încercat să dea înapoi. „Nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că extratereștrii ar fi luat contact cu noi.”

Numai că Stephen Colbert nu s-a lăsat convins prea ușor de această explicație. Stai puțin, chiar ne așteptăm ca un fost președinte să recunoască totul la o emisiune de noapte?

Totuși, Obama a insistat că nu există nicio conspirație prin care guvernul să ascundă dovezi ale vieții extraterestre, dintr-un motiv extrem de simplu și uman: ar fi pur și simplu incapabili să țină un asemenea secret. „Pentru aceia dintre voi care încă mai cred că avem omuleți verzi pe undeva prin subteran, unul dintre lucrurile pe care le înveți ca președinte este că guvernul este groaznic la păstrat secrete,” a explicat el cu un zâmbet larg.

Un cadru puternic pentru un final de poveste

Interviul nu s-a filmat într-un studio oarecare de televiziune. Cei doi au stat de vorbă la Obama Presidential Center din Chicago. Este de fapt primul interviu acordat de fostul președinte în acest campus impresionant de 19,3 acri, care urmează să își deschidă porțile luna viitoare. Spațiul este gândit ca un loc de inspirație și va include un muzeu, o bibliotecă, dar și zone exterioare superbe, cum ar fi Grădina Femeilor (Women’s Garden).

Relația dintre cei doi bărbați are rădăcini adânci, care se întind până în zilele în care Colbert lucra la Comedy Central. Comediantul l-a intervievat pe Obama de trei ori la fosta sa emisiune, The Colbert Report, care a fost difuzată între 2005 și 2014. Mai târziu, Obama a onorat cu prezența sa și platoul The Late Show, în anii 2016 și 2020.

Și totuși, de ce se termină totul? CBS News a anunțat încă din luna iulie a anului trecut că va retrage The Late Show. Rețeaua a susținut sus și tare că la mijloc este o „decizie financiară”. Dar, pe bune, chiar să fie doar despre bani?

Zvonurile au început să circule imediat, sugerând că mișcarea ar fi fost motivată politic. Anunțul a venit la scurt timp după ce Colbert a criticat compania mamă a CBS News, Paramount, pentru decizia de a soluționa un proces intentat de președintele Donald Trump.

Ce lasam in urma cand se stinge lumina in platou

Dispariția unui show atât de iubit lasă un gol greu de umplut. David Letterman, gazda originală a emisiunii The Late Show, a recunoscut că a fost cuprins de „neîncredere” când a auzit că emisiunea va fi anulată.

„Televiziunea s-ar putea să nu mai fie mașinăria de făcut bani care era odată. Pe de altă parte, cum rămâne cu umanitatea pentru Stephen și umanitatea oamenilor care îl iubesc și umanitatea pentru oamenii care încă se bucurau de acel răgaz de la 11:30?” s-a întrebat Letterman, plin de nostalgie, într-un nou interviu acordat pentru The New York Times.

Ultimul episod al emisiunii The Late Show va fi difuzat în doar câteva săptămâni, pe 21 mai. Locul lăsat liber în grila de programe va fi ocupat de emisiunea Comics Unleashed a lui Byron Allen. Schimbările fac parte din viață, fie că vorbim despre rutina noastră de seară sau despre marile rețele de televiziune, dar momentele de umor autentic și conversațiile sincere rămân mereu cu noi.