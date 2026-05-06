Te-ai gândit vreodată cum ar arăta o vacanță în care pur și simplu să uiți de telefonul mobil? Ei bine, regiunea Lake District din Marea Britanie ascunde 13 restaurante cu stele Michelin, străzi pietruite și căsuțe cu acoperiș din ardezie care îți taie respirația.

Magia literară din Grasmere

Grasmere este acel loc unde timpul pare că s-a oprit în loc. Aici se află Dove Cottage, locul de suflet al lui William Wordsworth, unde poetul și-a scris majoritatea operelor majore. Dar arta nu se oprește la literatură. La Heaton Cooper Studio, o galerie înființată în 1938 de artistul peisagist Alfred Heaton Cooper, găsești trei expoziții care celebrează familia de artiști ce a iubit atât de mult această zonă.

Dacă prinzi o zi cu soare, trebuie neapărat să închiriezi o barcă în nuanțe pastelate de la Faeryland Grasmere.

Apoi, te poți așeza liniștită la ceainăria lor pentru un ceai de specialitate și scone-uri calde. Numai că experiența nu e completă fără o vizită la magazinul Grasmere Gingerbread, de unde poți lua acea turtă dulce picant-dulce absolut delicioasă. Pentru cazare, Victorian House oferă camere cochete cu detalii de epocă, iar dacă vrei ceva cu adevărat special, poți alege coliba ciobanului (shepherd’s hut) pentru a te trezi în mijlocul naturii.

Răsfăț culinar în Cartmel

E drept că acest sat este situat în afara Parcului Național Lake District. Dar merită fiecare pas. Așa cum aflăm dintr-un reportaj publicat recent de Independent, Cartmel este destinația supremă pentru iubitoarele de gastronomie. Ai la dispoziție două restaurante cu stele Michelin, Rogan & Co și L’Enclume, ambele purtând semnătura celebrului Simon Rogan.

Și să fim serioase, cu atâtea zboruri low-cost de pe Otopeni sau Cluj spre nordul Angliei, o escapadă de weekend aici te poate costa uneori mai puțin decât un sejur aglomerat pe Valea Prahovei.

Pe bune, chiar merită să încerci faimoasa budincă sticky toffee pudding direct de la magazinul din sat. După un asemenea festin, o plimbare spre Cartmel Priory, o mănăstire din secolul al XII-lea cu opt secole de istorie, pică la fix. Seara te poți retrage la L’Enclume, care funcționează și ca hotel, unde rezervarea îți garantează micul dejun la Rogan & Co și o masă la restaurantul principal cu trei stele Michelin.

Trasee și liniște în Troutbeck

Troutbeck nu e doar un sat, ci un grup de cătune agățate pe drumul deluros dintre Windermere și Penrith. Aici era locul preferat de plimbare al lui Beatrix Potter. Poți face o oprire la Jesus Church, unde vei admira vitraliile spectaculoase realizate de Edward Burne-Jones și William Morris.

Iar dacă ai chef de mișcare serioasă (una care chiar îți încarcă bateriile), ia-ți bocancii și pornește spre High Street.

Traseul ajunge la 828 de metri altitudine via creasta Ill Bell. Alternativ, poți urca pe Wansfell Pike pentru o priveliște superbă asupra lacului Windermere. La întoarcere, pub-ul Queens Head sau ceainăria Old Post Office Tea Room te așteaptă cu supe de casă și prăjituri. Hanul de familie The Mortal Man, o clădire din secolul al XVII-lea cu grinzi joase, șeminee și o grădină mare de bere, este perfect pentru un somn odihnitor.

Ambleside și energia cumpărăturilor locale

Dacă iubești să descoperi mici comori locale, Ambleside te va cuceri instantaneu. La Deli Rattle Ghyll găsești sandvișuri la pachet, plăcinte proaspăt coapte și unt Winter Tarn Butter. The Bath House te așteaptă cu parfumuri și produse naturale de îngrijire, în timp ce Fred’s Bookshop este raiul cărților de vacanță.

Berea artizanală curge direct din tancurile de cupru la Tap Yard.

Totuși, vedeta absolută este Lake Road Kitchen, un restaurant cu stea Michelin unde meniul include preparate curajoase precum somon Ōra king, karebushi și dashi cu roșii și arțar. După o plimbare prin Rothay Park sau o drumeție abruptă spre Stockghyll Waterfall, te poți caza la The Drunken Duck. Acest han elegant, aflat la 10 minute de mers cu mașina, are propria microberărie și un restaurant rafinat.

Aventură pură în Keswick și Coniston

Castlerigg Stone Circle, datând din aproximativ 3000 î.Hr., este unul dintre cele mai vechi și dramatice cercuri de piatră din Marea Britanie, înconjurat de munții Helvellyn și High Seat. În mai, Keswick găzduiește un festival montan uriaș, cu alergări montane, muzică live și yoga. Pentru zilele ploioase, Derwent Pencil Museum sau un spectacol la Theatre by the Lake sunt salvatoare. Cazarea ideală este Inn on The Square, un hotel de oraș cu design scandinav, bar de cocktailuri și un steakhouse.

Mai spre sud, Coniston Water oferă o alternativă mult mai liniștită la aglomeratul Windermere. La Coniston Boating Centre poți închiria bărci cu vâsle, caiace și canoe, sau poți opta pentru o croazieră cu Coniston Launch Co. Hanul The Coniston Inn, care are propriul debarcader, oferă un mic dejun cumbrian copios printre suveniruri electrice. Iar dacă ești curioasă de recorduri, la Ruskin Museum vei descoperi povestea lui Donald Campbell. El a doborât șapte recorduri mondiale de viteză pe apă, dintre care patru chiar pe Coniston Water, iar hidroplanul său iconic Bluebird K7 este expus chiar acolo, în mijlocul muzeului.