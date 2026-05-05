Cate Blanchett revine pe scenă într-o producție care promite să fie evenimentul cultural al anului. Celebra actriță australiană va conduce o stagiune plină de vedete la National Theatre din Londra, o veste care a pus deja pe jar comunitatea pasionaților de arte performative.

Un regal teatral cu femei puternice

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să îți iei o scurtă pauză de la rutina zilnică și să zbori până la Londra doar pentru a vedea o piesă de teatru? Ei bine, acum ai un motiv al naibii de bun să faci exact asta. Legendara actriță australiană, în vârstă de 56 de ani și dublă câștigătoare a premiului Oscar pentru rolurile din The Aviator și Blue Jasmine, se pregătește să facă senzație sub lumina reflectoarelor. Ea va juca în premiera mondială a piesei Electra/Persona a lui Benedict Andrews.

Și nu va fi singură pe scenă. I se vor alătura Nina Hoss, cunoscută din Hedda, și Ella Lily Hyland, starul din Black Doves. O distribuție exclusiv feminină de o asemenea calibru este exact genul de experiență care te inspiră și îți amintește de forța incredibilă a femeilor în artă.

Când poți prinde bilete și cum te organizezi

National Theatre a confirmat marți că Electra/Persona se va juca în perioada 19 august – 10 octombrie. Biletele pentru a o vedea pe actrița premiată cu Oscar vor fi puse în vânzare joi, 21 mai, începând cu ora 12 la prânz. Iar aici intervine partea interesantă pentru noi, cele care trăim în România. Să recunoaștem, zborurile din București, Iași sau Cluj spre capitala britanică sunt astăzi la un click distanță. Un astfel de city break cultural, planificat din timp, poate fi exact gura de aer proaspăt de care ai nevoie toamna aceasta pentru a te reconecta cu tine însăți.

Pe baza datelor furnizate de Independent într-un material publicat recent, aflăm că în aceeași zi se vor elibera bilete și pentru alte producții remarcabile ale stagiunii. Alături de revenirea lui Blanchett, teatrul a anunțat că biletele pentru Catarina And The Beauty Of Killing Fascists, Some Woman, Cloud 9 și The Rise And Fall Of Little Voice vor fi disponibile tot de la acea dată.

Alte actrițe de excepție care urcă pe scenă

Dar surprizele nu se opresc deloc aici. Stai puțin să vezi ce nume mai apar în programul anunțat pentru 2026. Actrița din Bad Sisters, Anne-Marie Duff, se alătură premierei mondiale a piesei Some Woman de Helen Edmundson. Această piesă, regizată de Blanche McIntyre, o urmărește pe Julie Robson, o femeie obișnuită care ia atitudine după o întâlnire provocatoare. Este o poveste despre curaj și limite, care se va juca la Dorfman Theatre din 7 octombrie până pe 21 noiembrie.

Charlotte Ritchie, actrița din Fresh Meat și You, este și ea pregătită să apară în piesa de referință a lui Caryl Churchill, Cloud 9. Regizată de Dominic Cooke, producția va rula din 2 noiembrie până pe 13 ianuarie la Lyttleton Theatre. Alături de ea vor juca Rebecca Humphries (cunoscută din The Crown), Eloka Ivo, Tom Mothersdale, Ellen Robertson, Stuart Thompson și Sam Troughton.

Să fim serioase, o astfel de diversitate de talent pe metru pătrat este rară.

Diversitate, curaj și voci descoperite

Dacă ești genul care caută ceva complet diferit și provocator, dramaturgul portughez Tiago Rodrigues își face debutul în Marea Britanie cu Catarina And The Beauty Of Killing Fascists. Vorbim despre o producție încărcată politic, care se va juca timp de o săptămână, între 19 și 26 septembrie, la Dorfman Theatre. Piesa va fi interpretată în portugheză cu supratitrare în engleză.

Numai că teatrul nu înseamnă doar politică, ci și vindecare personală. Și pentru că tot vorbeam despre curajul de a fi tu însăți, trebuie să știi și despre o nouă punere în scenă a piesei The Rise And Fall Of Little Voice de Jim Cartwright. Aceasta o va avea în rolul principal pe Francesca Mills și se va juca din 2 decembrie până pe 23 ianuarie.

Regizată de Robert Hastie, piesa spune povestea unei femei timide a cărei voce ascunsă este descoperită de un căutător de talente. Este o poveste care rezonează profund cu oricine a simțit vreodată, în viața profesională sau personală, nevoia de a-și debloca propriul potențial. Nu uita că biletele pentru toate aceste producții intră la vânzare generală începând cu ora 12 la prânz, joi, 21 mai, o ocazie perfectă să îți pui în calendar o întâlnire cu arta de cea mai înaltă calitate.