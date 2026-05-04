Alegerea ținutei în fiecare dimineață este un ritual pe care îl cunoști prea bine. Dar te-ai gândit vreodată că hainele pe care le pui pe tine sunt o formă pură de artă? Ei bine, exact asta își propune să demonstreze viitoarea expoziție „Costume Art” programată pentru Met Gala 2026.

O intrebare veche de cand lumea

Mult înainte de anul 1946, când moda a fost recunoscută oficial ca departament curatorial la Metropolitan Museum of Art, o dilemă interesantă plutea în aer. Este moda artă? Poate arta să fie modă? Iar răspunsul se află chiar în corpul tău. Forma umană este baza existenței noastre și a jucat mereu un rol critic în istoria artei, de la figurina Venus din Willendorf până la autoportretele fotografice distorsionate și pline de spirit ale lui Cindy Sherman.

Andrew Bolton, curatorul principal al Costume Institute (și omul care gândește aceste concepte fascinante), explică lucrurile foarte clar. „Moda este într-adevăr o formă de artă nu în ciuda corpului, ci datorită lui”, spune el.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de moda. Ce secret de stil a preluat nepoata Printesei Diana

Să fim serioși, hainele nu sunt doar bucăți de material aruncate la întâmplare pe noi. Ele spun o poveste despre cine suntem și cum ne raportăm la propria noastră siluetă.

Ce aduce nou editia din 2026

Expoziția de anul acesta nu vrea doar să atingă acest subiect complex, ci să îl exploreze în absolut toate fațetele sale. Așa cum se arată într-un reportaj exclusiv publicat recent de Vogue, teza centrală este simplă și palpitantă. Organizatorii vor asocia opere de artă existente cu haine sau accesorii corespunzătoare, lăsând pur și simplu sinapsele să lucreze.

Traseul expoziției este împărțit în secțiuni care te poartă de la nuditatea biblică până la ideea atât de actuală a diversității corporale. Și explorează modul în care folosim hainele nu doar pentru a ne împodobi, ci pentru a submina și distorsiona corpul. Până la urmă, acesta este motivul pentru care artiștii au fost mereu fascinați de acest subiect încă din timpuri imemoriale.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de lux. Ce se intampla cu ceasurile de top in 2026

O mutare istorica pentru moda

Dar stai puțin, pentru că lucrurile devin și mai interesante. Aceasta va fi prima expoziție în noua casă a departamentului de costume, numită Conde M. Nast Galleries.

Cifrele vorbesc de la sine.

Dacă până acum hainele erau exilate într-un spațiu modest de 4.500 de metri pătrați la subsolul muzeului, departamentul își ia acum zborul. Se mută într-o sală de expoziție grandioasă, de 12.000 de metri pătrați, aflată chiar la parter, imediat lângă holul central Great Hall. Max Hollein, directorul muzeului, vede această mutare ca pe un simbol al importanței pe care a căpătat-o îmbrăcămintea în misiunea The Met de a explora arta în epoca modernă.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii lui Gordon Ramsay. Ce se intampla in restaurantele celebrului chef

„Colecționăm picturi, sculpturi, textile, arme și armuri, dar mai ales toată moda”, declară Hollein. Și nu se oprește aici. „Și vrem să ne asigurăm că se înțelege că moda este o formă fantastică de artă.”

Cine va conduce cel mai asteptat eveniment

Numai că un astfel de eveniment major nu ar fi complet fără niște gazde pe măsură. Pentru ediția din 2026, scaunele de co-președinți vor fi ocupate de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și, firește, Anna Wintour. Patru femei extrem de influente, fiecare cu propria ei viziune inconfundabilă asupra stilului.

Poate că expoziția nu va rezolva definitiv dezbaterea dacă moda este artă sau invers. Dar te va face să te uiți altfel la garderoba ta și la felul în care alegi să te prezinți lumii în fiecare zi.