Timp de 40 de ani, cât s-a aflat la cârma casei de modă care îi poartă numele, Yves Saint Laurent a transformat arta în haine, inspirându-se din pictură, dans și poezie. Designerul, un colecționar renumit și prieten cu artiști precum Andy Warhol și Bernard Buffet, a avut o afinitate specială pentru artele vizuale. Iar referințele au curs neîncetat din anii ’60 și până la ultimul său show couture din 2002.

Mondrian, punctul de plecare

Poate cea mai faimoasă referință a sa este seria de rochii inspirate de Piet Mondrian. Acestea au fost prezentate pe podium în colecția sa de toamnă din 1965 și au devenit iconice aproape instantaneu. Dar cum a început totul, pe bune? Saint Laurent a preluat compozițiile abstracte ale pictorului olandez și le-a transpus pe rochii simple, creând piese de artă purtabile care au schimbat percepția asupra modei.

Influența a fost atât de puternică, încât a revenit la ea de-a lungul carierei (o temă reluată chiar și la show-ul său de adio din 2002).

Recomandari Muza lui Yves Saint Laurent, Betty Catroux, primește premiul Image Icon pe 28 aprilie

O explozie de artă în 1988

Designerul nu s-a ferit de nicio mișcare artistică. În 1988, a adus un omagiu unei întregi game de artiști, de la Georges Braque la Vincent van Gogh, ale căror motive cele mai cunoscute au fost pur și simplu aruncate pe corpurile modelelor. V-ați fi gândit că o jachetă poate purta amprenta inconfundabilă a „Irișilor” sau a „Vazei cu cincisprezece floarea-soarelui” de Van Gogh? Ei bine, YSL a făcut-o.

A fost un moment de curaj maxim, o declarație că moda nu este doar un meșteșug, ci o formă de artă în sine.

De la cubism la post-impresionism

Lista continuă și este impresionantă. Saint Laurent a combinat dragostea sa pentru artă și dans, folosind costumele lui Pablo Picasso pentru producția „Parade” a Baletelor Rusești ale lui Serghei Diaghilev pentru a-și inspira fustele de arlechin. A împrumutat liniile geometrice negre și severe ale lui Bernard Buffet pentru colecția sa couture de primăvară din 1990, pentru ca apoi, în 1999, să îmbrățișeze post-impresionismul colorat al lui Pierre Bonnard.

Recomandari Zoë Kravitz are soluția de stil pentru vremea capricioasă din Londra

Alte nume uriașe care și-au găsit locul în creațiile sale au fost Tom Wesselmann, Henri Matisse și Fernand Léger.

O adevărată lecție de istoria artei pe podium.

Moștenirea continuă și după Saint Laurent

Și pasiunea pentru artă a fost împărtășită și de succesorii lui Saint Laurent. În 1999, sub conducerea lui Alber Elbaz, fotograful Mario Sorrenti a realizat o campanie inspirată de picturi celebre. Atunci, modelul Noot Seear a schițat cel mai bun zâmbet de Mona Lisa, în timp ce Kate Moss a răsturnat scenariul din celebra pictură „Prânz pe iarbă”.

Recomandari Colecția de vară care a dispărut de pe internet înainte de lansare

Ce urmează? Un ochi pe Met Gala 2026

Anul acesta, expoziția de la Costume Institute, „Costume Art”, și codul vestimentar pentru Met Gala 2026, „Fashion Is Art”, se concentrează în mod special pe intersecția dintre arta plastică și modă. Cum vine asta în contextul YSL? Simplu. Actualul director de creație al casei, Anthony Vaccarello, este co-președinte al comitetului gazdă. Poate că va folosi acest moment pentru a adăuga un nou capitol la bogata istorie artistică a casei.