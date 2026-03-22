Prințesa Charlene a fost, fără îndoială, vedeta serii de sâmbătă la Balul Trandafirilor din Monaco. Alături de soțul ei, Prințul Albert, în vârstă de 68 de ani, aceasta a impresionat într-o rochie sclipitoare, perfect aliniată tematicii evenimentului din 22 martie 2026.

O rochie galactică semnată Elie Saab

Charlene a respectat cu siguranță tema serii. A purtat o superbă rochie argintie Elie Saab, după cum a fost identificată de contul Royal Fashion Police de pe Instagram. Creația personalizată, complet nouă, a avut un design spectaculos, cu un singur umăr acoperit de o capă cu paiete în cascadă. Sclipiciul a împodobit și corsetul, care se continua cu o fustă amplă, cu o fronseu pe un șold.

Rochia de un gri pal a fost asortată perfect cu cerceii săi statement cu diamante și cu o manichiură în nuanțe lăptoase. Părul prințesei, pe care îl lasă să crească de la sfârșitul anului 2025, a fost aranjat într-un coc elegant, cu o notă vintage. Până la urmă, cum altfel să te prezinți la un asemenea eveniment?

Șuvițele sale blonde au fost prinse și aranjate pentru a crea un fals bob, cu cărare pe o parte. O mică secțiune de păr a fost lăsată liberă și ondulată pentru a-i încadra fața și a îndulci aspectul general. Iar machiajul a completat perfect ținuta, prințesa optând pentru un look romantic în tonuri de roz, cu fard de pleoape trandafiriu, blush și un luciu de buze piersiciu.

Balul Trandafirilor cu tematică spațială

Evenimentul, denumit „Galaxy Rose Ball”, a fost organizat de sora lui Albert, Prințesa Caroline de Hanovra, care i-a invitat pe oaspeți să călătorească prin spațiu. E drept că tema a fost una generoasă. Sala Sporting Monte-Carlo a fost transformată într-o navetă spațială argintie, în timp ce Salle des Etoiles a fost decorată cu hublouri care își schimbau culoarea în funcție de planetele explorate de-a lungul serii.

Prințul Albert a arătat impecabil într-un costum black tie, conform codului vestimentar, și pantofi Oxford din lac. Sora sa a ales o rochie neagră cu buline sclipitoare, sandale argintii și o jachetă cu paiete.

O seară plină de spectacol

La sosire, cuplul princiar a fost întâmpinat de celebrul designer de pantofi Christian Louboutin, precum și de Stéphane Valeri, politician monegasc și fost președinte al Consiliului Național din Monaco.

Pe parcursul serii, au avut loc mai multe spectacole. Seara a fost deschisă de orchestra Rondò Veneziano, urmată de cabaretul parizian Crazy Horse și de un număr al Baletului Kalinka. Compania Dulce Compania din Berlin (cunoscută pentru spectacolele pe picioroange) a oferit un moment artistic, iar duo-ul de coregrafi și directori artistici de renume internațional, Céline și Cain Kitsaïs, a combinat dansul cu efecte scenice. În final, Leee John și trupa sa iconică din anii ’80, Imagination, au adus un tribut muzicii soul, jazz și funk britanice, înainte ca DJ Josh Quinton să invite pe toată lumea pe ringul de dans.

Stilul cameleonic al Prințesei

Dar apariția sclipitoare de la bal vine la scurt timp după ce Charlene a afișat o ținută mult mai sobră. Pe 17 martie, la ceremonia de înmânare a diplomelor de prim ajutor ale Crucii Roșii din Monaco, ea a purtat un costum cafeniu de la Max Mara.

V-ați fi imaginat o astfel de transformare stilistică în doar câteva zile?

Angela Kyte, stilist de lux cu un deceniu de experiență în industria modei, a comentat la scurt timp după aceea: „Cea mai recentă apariție a Prințesei Charlene este o lecție de stil despre puterea discretă. Sacoul la două rânduri, cu umerii săi puternici și croiala curată, creează o siluetă ascuțită, în timp ce tonul neutru și moale menține aspectul general rafinat. Cămașa impecabilă, accesoriile minimale și părul coafat lejer permit structurii costumului să ocupe centrul atenției, în loc să concureze cu ea.”