Eva Longoria a adus o notă de catifea pe covorul roșu la gala AFI Lifetime Achievement Award 2026, eveniment dedicat lui Eddie Murphy. Apariția a avut loc sâmbătă seara la Los Angeles, iar actrița și regizoarea a ales o creație spectaculoasă semnată de designerul vietnamez Cong Tri, din colecția de primăvară 2026.

O creație minimalistă cu accente retro

Rochia neagră purtată de vedeta din „Flamin’ Hot” a impresionat printr-un decolteu adânc și un contrast jucăuș de țesături. Cu bretele subțiri și un corset ce amintește de minimalismul anilor ’90, piesa a fost o alegere îndrăzneață. E drept că designul părea simplu la prima vedere, numai că lucrurile stau puțin diferit.

Partea superioară, confecționată dintr-un material catifelat, se continua sub șolduri cu o fustă fluidă din șifon, care avea o tăietură asimetrică.

Detaliile care au făcut diferența

Iar pentru a completa look-ul întunecat, Longoria a adăugat un detaliu neașteptat: o singură mănușă neagră, ornată cu pene, aducând un plus de textură întregii ținute. Până la urmă, cum altfel să ieși în evidență pe un covor roșu plin de vedete?

În materie de bijuterii, actrița a optat pentru colierul dublu Kayan de la Anayah și un inel statement cu diamante din aur alb, de la Effy.

Look-ul complet, de la coafură la machiaj

Machiajul a pus accent pe sprâncene îndrăznețe, ochi conturați și buze cu un finish lucios. Coafura a fost una lejeră, cu părul lăsat pe spate în valuri delicate.

Stilista Maeve Reilly este cea care a curatoriat întreaga apariție.

În spatele scenei: Colecția Cong Tri și gala AFI

Deși ținuta Evei Longoria a mizat pe un design minimalist specific anilor ’90, colecția de primăvară 2026 a lui Cong Tri include și alte elemente cheie. Multe piese din colecție (care se joacă mult cu motive retro aduse în contemporan) au integrat franjuri și imprimeuri florale. Paleta de culori a fost una predominant sobră, cu mult negru, dar și cu câteva accente vibrante de galben.

Dar evenimentul de la Dolby Theater din Los Angeles a fost, înainte de toate, un omagiu adus carierei de zeci de ani a lui Eddie Murphy. Printre participanții la gală s-au numărat și alte nume mari, precum Colman Domingo, Jennifer Hudson, Chris Rock și Spike Lee.