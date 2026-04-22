Actrița Madelyn Cline a atras toate privirile la summitul Forbes 30 Under 30 din Phoenix. Vedeta din „Outer Banks” a apărut marți după-amiază într-o rochie mini Posse cu imprimeu de ghepard și o pereche de saboți negri de la Paris Texas, care costă 645 de dolari.

Saboții Lidia, un model de 645 de dolari

Modelul ales de actriță este Lidia, realizat din piele lacuită. Silueta este definită de o singură baretă curbată, lucioasă, peste degete, un vârf în formă de migdală și un design fără spate. Saboții slip-on costă 645 de dolari și au un toc stiletto ultra-subțire de 70mm, care oferă o înălțare practică.

E drept că nu sunt singura opțiune. Pentru cine preferă altceva, saboții Paris Texas sunt disponibili și pe auriu, nude, crem și maro ciocolatiu.

O siluetă adorată la Hollywood

Și, până la urmă, Cline nu este nici pe departe singura vedetă care a adoptat această siluetă minimalistă. V-ați fi gândit că un model atât de simplu poate deveni atât de popular? Stilul a început să câștige teren la Hollywood încă de anul trecut.

Hailey Bieber a fost printre primele văzute cu acest design, purtând perechea din piele aurie la o petrecere de după Met Gala. Emily Ratajkowski a optat pentru varianta din piele lacuită neagră la emisiunea „Late Night With Seth Meyers” în timpul verii, în timp ce Olivia Munn a fost văzută luna trecută cu același stil lucios la „Good Morning America”.

Semn bun pentru brand.

Cu această nouă apariție a lui Madelyn Cline, silueta nu dă semne că s-ar demoda prea curând.

Cine se află în spatele brandului Paris Texas?

Iar brandul din spatele acestor pantofi virali are o poveste interesantă. Fondat în 2015 de surorile Anna și Margherita Brivio, Paris Texas a creat numeroși pantofi preferați de celebrități. Printre aceștia se numără și modelul Lidia slingback (varianta cu baretă la spate), îndrăgit de vedete precum Miley Cyrus, Lily James și Scarlett Johansson.

Ținuta completă a actriței

La summitul de marți, Cline a asortat saboții din piele lacuită neagră cu rochia Leo de la Posse. Realizată dintr-un material cu imprimeu de ghepard, piesa vestimentară vaporoasă, de lungime midi, avea un decolteu barcă și un spate decoltat.

Actrița și-a accesorizat look-ul cu brățări groase la fiecare încheietură și și-a purtat părul blond tuns bob, până la umeri. Pe scenă, lui Cline i s-a alăturat actrița din „The White Lotus”, Haley Lu Richardson, care a ales un top din denim cu cravată, pantaloni scurți Bermuda și cizme negre din piele cu toc.