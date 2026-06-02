Zendaya tocmai a primit probabil cel mai mare compliment al carierei sale, exact în momentul în care își ia rămas-bun de la serialul care a consacrat-o. Într-o discuție recentă, Bradley Cooper a comparat-o pe tânăra actriță cu doi monștri sacri ai cinematografiei.

Te-ai întrebat vreodată cum reușește o tânără să domine o industrie atât de dură? Pentru noi, cele care i-am urmărit evoluția de la fetița Disney la un icon de beauty și o actriță premiată, validarea asta confirmă un lucru clar. Femeia aceasta nu este doar un trend trecător de pe covorul roșu, ci un talent care rescrie regulile la Hollywood prin muncă pură și dedicare.

Știm deja că rolul lui Rue din producția HBO i-a adus două premii Emmy și a ținut milioane de spectatori cu sufletul la gură timp de trei sezoane. Dar acum, când serialul a ajuns oficial la final după un parcurs plin de aprecieri, laudele vin direct de la colegii de breaslă cu greutate.

Complimentul neasteptat venit de la un star

Într-o discuție publicată recent de Theblast, creatorul serialului, Sam Levinson, a stat de vorbă cu actorul din pelicula de succes „A Star Is Born”. Iar reacția lui Cooper a fost de-a dreptul entuziastă. de des întâlnit ca un actor de calibrul lui să fie atât de impresionat de o colegă mai tânără.

„Trebuie doar să spun, Zendaya, nu am întâlnit un actor care să mă dea gata în felul ăsta. Adică, este ca și cum Elizabeth Taylor s-ar întâlni cu Marlon Brando.” – Bradley Cooper, Actor

Secretul din spatele succesului ei uriaș

Și Sam Levinson a ținut să explice de ce publicul se conectează atât de profund cu personajele pe care le joacă. Cei doi au lucrat împreună și pentru drama romantică „Malcolm & Marie”, un proiect ambițios filmat fix în perioada de vârf a pandemiei de COVID-19.

„Ea este excepțională. Și ții cu ea. Are această simpatie înnăscută care îți permite, ca scriitor, să împingi limitele a ceea ce face, și totuși să îți pese de ea.” – Sam Levinson, Creator Euphoria

Performanța din acel film i-a adus o nominalizare pentru Cea mai bună actriță la cea de-a 26-a ediție a Critics’ Choice Awards. Levinson a adăugat că Zendaya pare pur și simplu dintr-o altă epocă și are o etică a muncii absolut grozavă.

Dincolo de strălucire, serialul a tratat o problemă extrem de dură. Regizorul a vrut să spună o poveste sinceră despre dependență, durere și suferință emoțională. El a amintit că tinerii din ziua de azi se confruntă cu pericole uriașe, afirmând cu certitudine că dacă ar fi trecut prin aceleași probleme în prezent, odată cu influxul de fentanil din țară, nu ar mai fi fost în viață.

Un final plin de emotie

Despărțirea de echipă nu a fost deloc ușoară. Într-un material din culise, vizibil emoționată și încercând să își stăpânească lacrimile, Zendaya a transmis un mesaj de adio. Mulți dintre cei prezenți pe set au văzut-o practic maturizându-se pe platourile de filmare.

„Vreau doar să spun mulțumesc. Sunt incredibil de recunoscătoare pentru fiecare dintre voi.” – Zendaya, Actriță

Capitolul Rue s-a încheiat oficial odată cu acest mesaj de adio. Rămâne acum de urmărit ce direcție va alege actrița pentru următorul ei mare rol, având în vedere că standardul setat de aceste trei sezoane este deja la nivelul legendelor de la Hollywood.