Știi momentul acela când te uiți la copiii tăi și te întrebi când a zburat timpul? Ei bine, Prințesa Charlene de Monaco a marcat Ziua Mamei din Principat fix așa, publicând o fotografie rară alături de gemenii ei în vârstă de 11 ani. Imaginea cu Prințesa Gabriella și Prințul Jacques a topit inimile urmăritorilor de pe Instagram.

Dincolo de zâmbetele perfecte și hainele de designer, povestea lor ne amintește de o realitate regală ușor nedreaptă pentru noi, femeile. Deși micuța Gabriella s-a născut cu câteva minute înaintea fratelui ei, Jacques este cel care va moșteni tronul. Acest lucru se întâmplă doar pentru că regulile de succesiune acordă prioritate băieților, un detaliu care pare din alt secol, dar care dictează viitorul acestor copii.

Imaginile cu cei doi frați apar destul de rar în spațiul public. Ultima oară când i-am văzut într-o ipostază oficială similară a fost în luna decembrie a anului trecut. Atunci a fost și ziua lor de naștere. Și sincer, asemănarea dintre cei mici și fosta înotătoare olimpică este pur și simplu izbitoare.

Ținute impecabile și reguli stricte

O imagine face cât o mie de cuvinte, mai ales când analizăm o garderobă regală. Pentru această ședință foto, Charlene a mers pe nuanțe deschise și a ales un pulover crem extrem de fin. Jacques a purtat un pulover alb simplu cu guler rotund, iar Gabriella a strălucit într-o rochie albă cu mici accente prețioase. Mesajul care a însoțit postarea a fost emoționant și direct.

„La mulți ani tuturor mamelor!” – Prințesa Charlene de Monaco, Familia Princiară

Iar detaliile fascinante despre viața lor nu se opresc la o simplă poză pe internet. Așa cum semnalează Elle într-un material recent, gemenii au început să participe mult mai des la evenimente oficiale majore alături de părinții lor.

Privilegiul albului la Vatican

În luna martie, familia a mers în vizită istorică la Papa Leon al XIV-lea. Aici intervine o regulă de protocol absolut fascinantă pentru pasionatele de modă și istorie. Charlene și fiica ei au purtat ținute complet albe, beneficiind de un drept special. Este o excepție rară pe care Vaticanul o face pentru doar șapte femei din lume.

Dar ele au profitat din plin de această ocazie. În mod normal, femeile trebuie să poarte rochii negre lungi și mantilă pe cap la întâlnirea cu Suveranul Pontif. Numai că Prințesa a ales o rochie midi din dantelă albă și un voal pe cap. Micuța Gabriella a purtat un palton alb elegant și balerini asortați. Ambele au accesorizat ținutele cu o broșă discretă cu steagurile Monaco și Vaticanului.

Gemenii cresc văzând cu ochii și rolurile lor devin tot mai clare în arhitectura principatului. Rămâne de urmărit cum va gestiona tânăra Gabriella presiunea publică și statutul de soră a viitorului suveran pe măsură ce se apropie de anii complicați ai adolescenței.