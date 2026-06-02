Caroline Kennedy a vorbit pentru prima data, abia stapanindu-și lacrimile, despre pierderea fiicei sale, Tatiana Schlossberg. Fosta ambasadoare a SUA a tinut un discurs extrem de emotionant pe 31 mai, la Boston, în cadrul galei anuale John F. Kennedy Profile în Courage Award.

Te-ai intrebat vreodata cum gaseste o mama puterea sa vorbeasca public dupa ce isi pierde copilul? Dincolo de mostenirea politică a celebrei familii americane, imaginea lui Caroline de la pupitru este, pur și simplu, imaginea oricarei mame devastate care incearca sa onoreze memoria unei fiice plecate mult prea devreme. La doar 35 de ani, Tatiana a lasat în urma un sot indurerat și doi copii mici.

O lupta tacuta cu un diagnostic crud

Tatiana, autoare și jurnalista de mediu, s-a stins din viata în decembrie 2025, în urma unei batalii cu leucemia mieloida acuta. Tânăra primise diagnosticul crunt în luna mai 2024, chiar dupa ce daduse nastere celui de-al doilea copil al ei și al sotului sau, George Moran.

Recomandări Mesajul sfâșietor postat de Jamie Lee Curtis. Actrița și-a pierdut sora

Stim cu toate ca viata loveste uneori exact în momentele care ar trebui sa fie cele mai fericite. Iar detaliile prezentate intr-un articol publicat recent de Hellomagazine arata exact aceasta realitate dureroasa. Cu doar o luna inainte de a se stinge, Tatiana scrisese un eseu tulburator pentru The New Yorker, unde dezvaluia clar ca boala ei este în stadiu terminal.

Și totusi, pe scena de la Boston, Caroline Kennedy și-a adunat fortele pentru a multumi familiei care sprijina neconditionat biblioteca tatalui ei.

„Politica este un efort de familie și sunt atat de recunoscatoare membrilor familiei mele care sunt aici în aceasta seara și al caror sprijin de-a lungul multor ani a mentinut viu spiritul tatalui meu și a facut din aceasta institutie un memorial viu.” – Caroline Kennedy, fosta ambasadoare a SUA

Cuvinte care frang inima

Apoi, vocea i-a tremurat vizibil când a adus un omagiu fiicei pe care o avea cu Edwin Schlossberg. Tatiana fusese unul dintre cei doar trei nepoti ai fostului președinte John F. Kennedy, alaturi de fratii ei Jack și Rose.

„Mai presus de toate, ne amintim de Tatiana, care a facut parte din consiliul de administratie al acestei biblioteci și a reprezentat tot ceea ce parintii mei au sustinut în viata ei frumoasă, uimitoare și prea scurta.” – Caroline Kennedy, fosta ambasadoare a SUA

Cuvintele ei au fost intampinate cu aplauze lungi. Dar durerea familiei a fost descrisa la fel de acut și de varul Tatianei, Tim Schriver, care a postat un mesaj pe platforma X la momentul disparitiei ei.

„Ieri, ne-am luat rămas bun de la Tatiana. Inima franta nu începe sa surprinda tristetea pe care o simtim. […] Mai avea atatea de trait. Era atat de inteligenta și atat de amuzanta, la fel ca mama ei. Era atat de grijulie și atat de geniala, la fel ca tatal ei.” – Tim Schriver, varul Tatianei

Caroline rămâne acum singurul copil în viata al fostului președinte JFK și al lui Jackie Kennedy. Pentru familia extinsa, dar mai ales pentru sotul ei George și cei doi copii mici, procesul de vindecare abia a început, iar doliul se traieste acum zi de zi, dincolo de discursurile oficiale.