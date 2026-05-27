Ana-Maria Socaciu trece printr-o perioadă extrem de delicată, după ce o căzătură aparent banală a dus la o intervenție chirurgicală de urgență. Tânăra a suferit o fractură bimaleolară și a ajuns direct pe mâinile medicilor de la Spitalul Universitar din Capitală.

Te-ai gândit vreodată cât de mult luăm lucrurile de-a gata în goana noastră zilnică? Când ești mamă și ești mereu pe fugă, să fii imobilizată la pat îți dă toată lumea peste cap. Iar povestea Anei-Maria este exact acel semnal de alarmă care ne amintește că independența noastră fizică este un lux pe care uităm absolut să îl prețuim. Să fim sincere, de câte ori nu ne-am plâns că avem prea multe de rezolvat într-o singură zi?

O lecție dură despre recunoștință

Dincolo de durerea fizică, așa cum a relatat Click într-un material recent, greutatea emoțională a fost de-a dreptul copleșitoare. Și e firesc să fie așa. Imaginează-ți doar cum este să fii pe patul de spital exact de ziua copilului tău.

„Am căzut la ieșirea din casă, pe ultima treaptă, am avut o fractură foarte urâtă, se numește bimaleolară, nu am fost bine deloc. Am fost operată la Spitalul Universitar de către doctorul Cătălin Cîrstoiu. A decurs totul bine, dar a fost o intervenție grea pentru mine emoțional și psihic. S-a nimerit să fie și ziua fetiței mele în săptămâna cât am fost internată și a fost și așa ceva emoțional mai delicat să o văd venind cu tortul ei micuț la mine la spital.” – Ana-Maria Socaciu, fiica artistului

Diagnosticele medicale pălesc uneori în fața acestor momente de vulnerabilitate pură.

Dar parcă tocmai aceste pauze forțate ne fac să vedem lucrurile mult mai clar. E drept că nu ne dorim astfel de lecții, însă ele ne forțează să încetinim ritmul.

„Abia când nu mai poți merge liber înțelegi că mersul era o binecuvântare, nu o rutină. Sunt lucruri pe care le considerăm normale, până când viața ni le ia pentru o vreme: un drum scurt, câteva trepte, o plimbare, independența. Poate că recunoștința începe exact acolo unde comoditatea se termină. Cam așa aș surprinde esența acestei situații grele, dar pe care nu o numesc ghinion fiindcă poate m-a ferit de ceva mai rău.” – Ana-Maria Socaciu

Amintirea tatălui și puterea de a merge mai departe

Ana-Maria este fiica regretatului Victor Socaciu și a sibiencei Nuți Rotaru. Artistul folk s-a stins din viață la 68 de ani, pe 27 decembrie 2021, în timpul pandemiei de Covid-19, pe fondul unor suferințe mai vechi precum diabetul și insuficiența renală și cardiacă. Acum, tânăra face parte din echipa care organizează anual festivalul de muzică folk dedicat memoriei lui la Brașov, orașul său natal. Pe crucea artistului din cimitirul din Cornu stă scris un mesaj tulburător: „Când oamenii cântă vine Dumnezeu”.

Iar în momentele grele de acum, sfaturile primite de la el îi răsună cel mai clar în minte. Ea a povestit că tatăl ei o încuraja mereu să fie puternică și să protejeze țara, cumpărând alimente produse de români.

„Foarte des în ultimii ani îmi spunea să protejez cât pot țara noastră, pornind de la detalii mici, cum ar fi să cumpăr alimentele pe care le produc românii, și până la alte aspecte, asta legat de sfaturi de zi cu zi. În rest, ca sfaturi de viață, cel mai mult îmi spunea: „Ai grijă de tine, fii mai puternică!”. Multe alte sfaturi mi le cânta, iar legat de viață cel mai mult îmi plac versurile: „Viața e un joc spumos, n-o lua în glumă, nici prea-n serios. Și acum port la gât cruciulița primită în dar de la el”, a mai dezvăluit ea.

Perioada de recuperare care urmează va fi una de testare a răbdării. Până când va primi undă verde de la medici să pășească din nou fără restricții, rămâne de văzut cât de repede se va vindeca fractura bimaleolară.