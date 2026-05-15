Fanii emisiunii „Real Housewives of Orange County” sunt alături de Shannon Beador în aceste momente dificile, după ce câinele ei iubit, Archie, a încetat din viață. Vestea vine la scurt timp după ce vedeta anunțase la începutul lunii mai că adorabilul golden retriever fusese diagnosticat cu cancer la creier.

Pierderea unui animal de companie este o durere profundă, iar pentru multe dintre noi, prietenii necuvântători sunt membri ai familiei. Iar povestea lui Shannon, deși dintr-o altă lume, ne arată că suferința este universală. Multe dintre voi ați simțit la fel.

Adio, dragul meu prieten!

Shannon a împărtășit vestea tristă pe contul său oficial de Instagram, pe 14 mai, anunțând că Archie a trecut în neființă. „Cerul are un nou înger special. Archie a plecat ieri, iar fetele și cu mine suntem cu inima frântă”, a scris vedeta.

Apoi, vizibil afectată, a explicat că Archie era mult mai mult decât un simplu animal de companie. „În ultimii 10 ani, Archie nu a fost doar câinele meu, a fost mângâierea mea constantă, protectorul meu, cel mai bun prieten și, cu adevărat, singurul ‘bărbat’ din viața mea”, a mărturisit ea. A subliniat că, prin toate momentele bune și rele ale vieții, Archie i-a fost alături, oferindu-i iubire pură și necondiționată.

Ultimele momente alături de Archie

Într-o postare plină de emoție despre devotatul ei cățel, Shannon a dezvăluit cum și-a petrecut Archie ultima zi. „Stella [una dintre fiicele ei] a putut să vină acasă de la Paris, iar Archie și-a petrecut ultima zi făcând lucrurile sale preferate: stând în ocean, șezând în parc și mâncând, mult, mult mâncând. Mai mult decât morcovii lui obișnuiți.”

Ce frumos, ? Să poți oferi un ultim moment de bucurie celui care ți-a fost alături. Theblast a relatat că Beador a menționat și celălalt câine al ei, Troy, spunând: „Unul dintre cele mai altruiste și grijulii lucruri pe care Archie le-a făcut a fost să-l aducă pe Troy în viețile noastre, ca să nu fim singure. Există un gol atât de mare în casa noastră acum. Troy continuă să-l caute pe fratele său mai mare, ceea ce este sfâșietor.”

„Continuu să doar trage un pui de somn, dar Archie este acum un înger foarte special în cer și înoată, aleargă și se joacă fără durere. Fetele și cu mine suntem atât de binecuvântate că am petrecut 10 ani cu cel mai incredibil companion pe care oricine și l-ar putea dori.” – Shannon Beador, vedetă „Real Housewives of Orange County”

Un val de susținere pentru Shannon

Vestea tristă despre Archie a adus un val de susținere pentru Shannon, atât din partea fanilor, cât și a colegilor. Andy Cohen, producătorul emisiunii, a transmis: „Îmi pare atât de rău.” Brice Sander de la Entertainment Tonight a scris: „Toți câinii merg în rai. Îmi pare atât de rău pentru pierderea ta.” Ba chiar și Tamra Judge, colega ei din „RHOC” și uneori prietenă, alteori rivală, a declarat: „Dulcele Archie aleargă acum liber în rai cu toate mingile de tenis pe care inima lui și le dorește. Mă gândesc la tine și la fețe.”

Archie, adoptat în 2016, la doi ani după ce Shannon s-a alăturat distribuției „The Real Housewives of Orange County”, a devenit rapid un personaj iubit al emisiunii. A câștigat chiar și premiul T’Challa pentru „Cea mai bună apariție a unui animal” la BravoCon 2025. Sezonul 20 al emisiunii, care se va lansa în iulie 2026, ar putea include și imagini cu Archie, oferind fanilor o ultimă șansă de a-l revedea pe ecran.

Încheiem cu un gând: o îmbrățișare și un sărut pentru animalele noastre de companie, în memoria lui Archie, așa cum ne-a sugerat chiar Shannon. Micuții noștri prieteni ne oferă o iubire necondiționată, iar asta nu-i chiar puțin lucru, ?