Bianca Nuțu, cunoscuta astroloagă de la emisiunea matinală „Neatza cu Răzvan și Dani”, trăiește momente de o bucurie copleșitoare. Vedeta a anunțat oficial că este însărcinată pentru prima dată și urmează să aducă pe lume un băiețel.

O poveste despre speranță regăsită

Știm cu toate cât de greu atârnă un diagnostic medical pesimist pe umerii unei femei care visează să devină mamă. Această veste este o veritabilă gură de aer proaspăt pentru oricine a primit vreodată un refuz categoric din partea specialiștilor. De fapt, povestea ne arată că uneori corpul și viața găsesc propriile lor căi, chiar și atunci când știința ridică din umeri.

În ultimii ani, aparițiile ei pe micul ecran au fost ceva mai rare. Bianca a rămas însă extrem de conectată cu fanii din mediul online. De-a lungul timpului, a fost întrebată adesea despre dorința de a avea copii. După mai multe dezamăgiri, ajunsese la stadiul în care se împăcase cu ideea că acest vis pur și simplu nu se va materializa pentru ea.

Momentul de cotitură din viața vedetei

Iar lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată după un moment critic. Un accident suferit în anul 2023 a reprezentat punctul de cotitură care a făcut-o să privească viața cu alți ochi. Așa cum a relatat Csid într-un material publicat recent, tot în acea perioadă l-a întâlnit pe actualul ei partener, Ovidiu. Relația cu el și cu fiul acestuia dintr-o legătură anterioară i-a adus liniștea mult căutată.

„Atunci când mi-am anunțat familia că eu și Ovidiu suntem împreună, le-am spus că mai mult ca sigur, după accidentul din 2023, Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață pentru că trebuia să îl întâlnesc pe el. Pe el, dar și pe Horia, băiețelul lui.” – Bianca Nuțu, Astrolog

Medicii îi dăduseră șanse extrem de reduse de a concepe un copil. Sincer, e greu să mai speri când auzi așa ceva. Numai că minunea s-a întâmplat exact când se aștepta mai puțin.

„Medical vorbind, erau oricum prea puține (spre zero) șanse. Și repet, mă împăcasem cu ideea. Doar că Dumnezeu avea cu totul și cu totul alte planuri pentru noi. Miracolele se întâmplă celor care cred în ele.” – Bianca Nuțu, Astrolog

Urmează luni pline de emoții și pregătiri pentru venirea pe lume a băiețelului ei. Până când viitoarea mămică va alege să împărtășească mai multe detalii despre această nouă etapă fascinantă, povestea ei rămâne o dovadă vie că speranța nu trebuie abandonată niciodată.