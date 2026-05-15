Britney Spears a fost surprinsă cumpărând alcool și având un comportament haotic într-un bar din Los Angeles, la doar trei săptămâni după ce a părăsit o clinică de dezintoxicare. Cifrele și detaliile noului incident conturează o imagine îngrijorătoare pentru fanii artistei de 44 de ani.

Dincolo de titlurile de scandal, situația ne arată cât de fragilă este recuperarea din dependență atunci când nu ai o rețea de sprijin reală. Gândește-te la cât de greu este să lupți cu propriii demoni, iar în cazul ei miza este însăși viața sa, familia temându-se de un deznodământ tragic în lipsa unei intervenții adecvate.

Britney Spears was seen purchasing alcohol after spending 20 days in rehab. Following her DUI case, she was ordered to attend psychiatric evaluations twice a month and therapy sessions once a week as part of her treatment for alcohol addiction and bipolar disorder. pic.twitter.com/tsN1Wski64 — Crave Britney (@cravebritney) May 15, 2026

O seara care a ridicat multe semne de intrebare

Artista abia încheiase un program voluntar de reabilitare și tocmai ajunsese la o înțelegere legală în cazul arestării sale pentru conducere sub influența alcoolului din 4 martie. Judecătorul o plasase pe o perioadă de probațiune de 12 luni, cu interdicția clară de a conduce cu substanțe intoxicante în sistem și obligația de a urma un program de educație privind alcoolul. Și totuși, lucrurile au luat o întorsătură bruscă.

Camerele de supraveghere au surprins-o pe vedetă într-un magazin de băuturi din Sherman Oaks, alături de doi însoțitori, printre care și un bărbat din echipa de securitate. Iar unul dintre ei a luat o doză mare de Twisted Tea din frigider, în timp ce Britney a adăugat gumă de mestecat pe bon, plătind parțial cash. Apoi, grupul s-a îndreptat spre Blue Dog Tavern, un bar de cartier unde situația a degenerat rapid.

Martorii susțin că atmosfera a devenit inconfortabilă. Cântăreața ar fi început să latre și să țipe printre mese. Ba chiar s-a zvonit că s-ar fi plimbat cu un cuțit în mână. Reprezentanții ei au sărit imediat să stingă focul, negând orice pericol.

„Acest lucru este complet exagerat. Britney are o cină liniștită cu asistentul și garda ei de corp. Pur și simplu spunea povestea despre cum câinele ei lătra la vecini. În niciun moment nu a pus pe nimeni în pericol cu un cuțit. Își tăia hamburgerul în jumătate.” – Reprezentant oficial, Echipa Britney Spears

Aici intervine Theblast, care a obținut recent declarații tulburătoare din interiorul familiei despre acest incident și despre starea reală a vedetei.

Ruptura de familie și teama unui final tragic

Adevărul este că mulți dintre rudele ei nici măcar nu știau că a ieșit de la dezintoxicare până nu au citit știrile pe internet. Comunicarea este la pământ. Artista îi lasă constant cu mesajele necitite și vorbește regulat doar cu băieții ei, ignorând complet evenimente importante, cum a fost recenta absolvire a nepoatei sale Maddie.

Familia privește neputincioasă cum mișcarea care trebuia să o elibereze pare să o lase complet vulnerabilă în fața profitorilor.

„Este înconjurată de facilitatori și toată lumea crede că e bine. Dar ferească Dumnezeu ca familia ei care o iubește să încerce să o împiedice să se îmbete, sau să-și cheltuiască toți banii, sau să intre într-o spirală, atunci totul este «Free Britney». Dar asta este Free Britney. O epavă. Și va ajunge moartă [dar] ei tot o să demonizeze pe oricine din viața ei care a spus: «Hei, hai să lucrăm la a avea grijă de tine».” – Sursă din interior, Membru al familiei

Ce-ar fi dacă am privi această situație cu mai multă blândețe și mai puțină sete de senzațional? Următoarele luni de probațiune sunt critice pentru vedetă, iar testele cerute de autorități vor arăta clar dacă a încălcat sau nu termenii eliberării sale. Până la urmă, recuperarea nu este o linie dreaptă, iar deciziile finale privind sănătatea și siguranța ei rămân strict în mâinile celor care îi sunt cu adevărat alături în viața de zi cu zi.