Matthew McConaughey a dat cărțile pe față într-o discuție recentă despre faimă, singurătate și rolul de tată. Actorul premiat cu Oscar a recunoscut că a fugit tocmai în Peru pentru 22 de zile, încercând să scape de presiunea celebrității și să se regăsească departe de ochii publicului.

Și nu a ocolit deloc detaliile incomode.

Fuga de faima si confruntarea cu demonii

Să fim serioși, de câte ori nu ai simțit și tu nevoia să lași totul baltă și să iei o pauză de la viața agitată? Pentru McConaughey, momentul de cotitură a venit când a realizat că nu mai putea trăi în anonimat. „Nu mai întâlnesc niciun străin… Lumea este o oglindă”, a mărturisit el. Această revelație l-a împins să plece în America de Sud, căutând disperat un loc unde să poată fi pur și simplu „Mateo”, nu starul de la Hollywood pe care îl știe toată lumea.

Recomandari Avertisment pentru părinți. Ce se întâmplă cu familia Beckham după nunta cu 500 de invitați

Numai că izolarea nu e deloc o vacanță relaxantă la început.

„Primele 12 zile au fost ciudate… Și apoi ultimele 10 zile au fost grozave. Am stat în acel loc suficient de mult încât să zic, aș putea trăi așa”, a povestit actorul. El a explicat clar că a fi singur te obligă să dai piept cu emoții pe care altfel le-ai băga sub preș. „Există o perioadă de inițiere când plecăm cu noi înșine. Da. Unde demonii de pe spatele nostru, omule, dansează și se distrează pe cheltuiala noastră, unde vinovăția poate deveni foarte grea”, a continuat el.

„Nu mă bucur de propria mea companie… La început”, a recunoscut McConaughey cu o sinceritate dezarmantă. Dar dacă reziști, lucrurile se schimbă radical. „Pentru mine, este în jurul zilei 12… Atunci vine descoperirea”.

Recomandari Avertisment pentru parinti. Ce se intampla cu laptele praf cumparat de pe Amazon

O lectie valoroasa in era digitala

Acum, ca tată a trei copii, actorul folosește aceste experiențe dure pentru a-și ghida familia. Așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, McConaughey a discutat în podcastul „No Magic Pill” (lansat de Blake Mycoskie) despre provocările creșterii copiilor într-o lume dominată de ecrane și inteligență artificială.

Iar această dependență de tehnologie nu e doar problema americanilor. Când ești o mamă din România, prinsă zilnic între stresul de la birou, traficul infernal din oraș și scroll-ul infinit pe telefon seara târziu, nevoia de a te deconecta mental devine la fel de urgentă ca aerul.

„Dacă ai probleme în a petrece timp singur… Acesta este primul semn că ai nevoie să o faci”, a subliniat el. influența uriașă a inteligenței artificiale, starul din „Interstellar” și „True Detective” a punctat o realitate pe care o trăim cu toții. „Toată lumea știe acum că nu știe răspunsul, dar știe unde să-l găsească”.

Recomandari Avertisment pentru toti romanii. Ce se intampla cu datele tale cand apesi un simplu buton

Chiar și cu toată tehnologia din lume, el crede cu tărie că disciplina, gândirea critică și conștientizarea emoțională vor rămâne cele mai de preț abilități. Mesajul lui de final? „Nu există nimeni mai important despre care să fii curios decât tu însuți. Rămâi curios.”

Viata reala si afacerile de familie

Dincolo de rolurile legendare din „Dallas Buyers Club” (care i-a adus premiul Oscar) sau comedia „How to Lose a Guy in 10 Days”, viața lui merge mai departe în zona de business. Alături de soția sa, Camila Alves McConaughey, a fondat Pantalones Organic Tequila, un brand care a atras atenția imediat. Pe bune, cine s-ar fi gândit că va intra în această industrie?

Dar el are o filozofie foarte clară. „Tequila a devenit snobă”, a spus el, explicând că judecă o băutură bună după cinci criterii simple: „Are un gust bun? Cum m-am simțit? Cum am dormit? Ce am visat? Și cum m-am simțit a doua zi?”.

Iar abordarea lui e cât se poate de relaxată. „Oamenii vorbesc despre tequila ca și cum ar fi un vin fin, și nu am nicio problemă cu asta, dar eu fac tequila pentru a mă distra”. Implicarea soției sale a fost totală în acest proces creativ, cei doi dorind să scoată pe piață un produs pe care chiar ei l-ar alege din raft.

„[Ne-am zis] ce o să facem care să fie prima noastră alegere în detrimentul oricărui alt lucru? Asta a sunat distractiv de făcut și a sunat provocator”, a explicat actorul. „După câțiva ani și vreo 40 și ceva de teste de gust, am obținut asta, și asta este ceea ce se află în sticlă.”