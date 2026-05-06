Orice mamă știe că relația cu copiii adulți poate fi un teren minat, plin de emoții și neînțelegeri. Victoria Beckham tocmai a rupt tăcerea în legătură cu tensiunile uriașe dintre ea și fiul ei cel mare, Brooklyn, oferindu-ne o perspectivă rară asupra dinamicii din spatele ușilor închise.

Dincolo de strălucirea camerelor de filmat

Invitată recent la podcastul Aspire, găzduit de Emma Grede, Victoria a abordat direct acuzațiile dure lansate de băiatul ei în luna ianuarie. Te-ai gândit vreodată cum e să crești sub lupa întregii lumi? Se pare că presiunea mediatică a lăsat urme adânci în această familie celebră.

Într-o discuție sinceră despre cum i-a crescut pe Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper alături de soțul ei, David, fosta membră Spice Girls a respins ideea că ar fi o mamă care pune presiune. „Copiii noștri au avut o educație foarte diferită de mine și de David și cred că lumea este, si un loc foarte diferit acum față de cum era când ei erau mai mici. Am încercat mereu să protejăm copiii pe cât posibil, am fost întotdeauna foarte apropiați.”

E drept că limitele se negociază greu în familie.

Ea a continuat să explice filosofia ei de parenting, una pe care multe dintre noi o înțelegem. „pana la urma vrem ca acești copii să fie muncitori, buni. Cred că am vrut întotdeauna să fiu cea mai bună mamă care aș putea fi și să am grijă de copii, dar simt că a fost o parte a meseriei mele să îi ajut cu adevărat să își atingă potențialul maxim. Pentru ca ei să recunoască care este sensul lor.”

Referindu-se la cariera muzicală în plină ascensiune a lui Cruz, ea a adăugat: „Orice aș putea face pentru a-l susține, pentru a-l încuraja și a-l ajuta, asta este treaba mea ca mamă a lui. Nu este niciodată vorba despre a fi insistentă sau a forța. Este vorba despre a fi acolo pentru a susține.”

Afacerea de familie și acuzațiile dure

Dar lucrurile iau o întorsătură mult mai întunecată când vine vorba de declarațiile lui Brooklyn. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, sunt detaliate cuvintele grele pe care tânărul le-a aruncat la adresa părinților săi.

Stai puțin, că lucrurile sunt chiar complicate. Brooklyn a afirmat clar: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, iau atitudine pentru mine pentru prima dată în viața mea.” El a acuzat că a crescut cu o „anxietate copleșitoare” și a mărturisit: „Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar câteva dintre minciunile care au fost tipărite.”

Iar acuzațiile nu se opresc aici. „Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră. Postările performative de pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile inautentice au fost un element de bază al vieții în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde vor merge pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, mai ales pe cheltuiala unor oameni nevinovați, pentru a-și păstra propria fațadă. Dar eu cred că adevărul iese mereu la iveală.”

Drama de la nuntă și limitele încălcate

Tensiunile au escaladat masiv în jurul nunții lui cu Nicola Peltz. Tânărul a povestit cum „părinții mei au încercat la nesfârșit să-mi distrugă relația încă dinainte de nunta mea, și nu s-au oprit.” El a acuzat-o pe Victoria că „a anulat crearea rochiei Nicolei în al unsprezecelea ceas, în ciuda faptului că era atât de încântată să poarte designul ei, forțând-o să găsească urgent o rochie nouă.”

Apoi a adăugat un detaliu dureros: „Cu o noapte înainte de nunta noastră, membri ai familiei mele mi-au spus că Nicola ‘nu este sânge și nu este familie.’ Din momentul în care am început să iau atitudine pentru mine în fața familiei mele, am primit atacuri nesfârșite de la părinții mei, atât privat cât și public, care au fost trimise presei la ordinele lor. Chiar și frații mei au fost trimiși să mă atace pe rețelele de socializare, înainte de a mă bloca pana la urma de nicăieri vara trecută.”

Mai mult, el a dezvăluit presiuni financiare uriașe din partea părinților. „Cu săptămâni înainte de ziua noastră cea mare, părinții mei m-au presat în mod repetat și au încercat să mă mituiască pentru a renunța la drepturile asupra numelui meu, ceea ce m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii. Au fost fermi să semnez înainte de data nunții mele, pentru că atunci ar fi fost inițiați termenii acordului. Refuzul meu a afectat ziua de plată, iar ei nu m-au mai tratat niciodată la fel de atunci.”

Și pentru că orice dramă de familie are un punct culminant (și știi și tu cât de greu e uneori să gestionezi orgoliile), Brooklyn a detaliat un episod șocant. „În timpul planificării nunții, mama a mers până acolo încât m-a numit ‘diabolic’ pentru că Nicola și cu mine am ales să le includem pe dădaca mea Sandra și pe Naunni a Nicolei la masa noastră, pentru că amândouă nu îi aveau pe soții lor. Ambii noștri părinți aveau propriile mese la fel de adiacente cu a noastră.”

Apoi, lucrurile au degenerat direct pe ringul de dans. „Mama mi-a deturnat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni în avans pe un cântec de dragoste romantic. În fața celor 500 de invitați la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat să fie dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama aștepta să danseze ea cu mine în schimb. A dansat foarte nepotrivit pe mine în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau umilit în toată viața mea. Am vrut să ne reînnoim jurămintele ca să putem crea noi amintiri ale zilei nunții noastre care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și jenă.”

Tânărul a punctat și alte limite încălcate constant: „Soția mea a fost constant lipsită de respect de către familia mea, indiferent cât de mult am încercat să ne unim ca unul. Mama a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre în moduri care erau clar intenționate să ne facă pe amândoi să ne simțim inconfortabil.”

Cum a luat naștere un imperiu

În fața declarației fiului ei că „Familia mea prețuiește promovarea publică și susținerile mai presus de orice altceva. Brandul Beckham este pe primul loc”, Victoria a simțit nevoia să clarifice cum s-a construit, de fapt, succesul lor.

Să fim serioși, nu poți construi un asemenea imperiu peste noapte.

„Oamenii vorbesc despre Brandul Beckham, iar asta s-a întâmplat atât de organic”, a explicat ea relaxată. „Când l-am întâlnit prima dată pe David, vreau să spun, el era un băiat Brylcreem… David era Adidas și Brylcreem, și Pepsi, știi. Eu eram în Spice Girls, și acolo am învățat atât de multe despre cum să construiesc un brand și marketing. Deci, în timp ce el făcea Brylcreem și Adidas, Spice Girls făceau Walkers Crisps, Pepsi, acadele Chupa Chups, deodorant.”

Ea a ținut să sublinieze că nu a fost o strategie calculată la rece. „Când oamenii vorbesc despre Brandul Beckham, asta nu a fost niciodată ceva ce am discutat măcar împreună. David a făcut ce a făcut, eu am făcut ce fac și, așa cum am spus, suntem doar un cuplu de constructori. Asta e ceea ce facem. Este ceea ce ne place.”

Numai că Brooklyn vede realitatea dintr-un cu totul alt unghi. El a povestit cum au încercat să repare legătura, dar fără succes. „În ciuda acestui fapt, am călătorit totuși la Londra pentru ziua tatălui meu și am fost respinși timp de o săptămână în timp ce așteptam în camera noastră de hotel încercând să planificăm timp de calitate cu el. A refuzat toate încercările noastre, cu excepția cazului în care era la marea lui petrecere de ziua de naștere cu o sută de invitați și camere la fiecare colț. Când a acceptat pana la urma să mă vadă, a fost sub condiția ca Nicola să nu fie invitată. A fost o palmă peste față. Mai târziu, când familia mea a călătorit la LA, au refuzat să mă vadă deloc.”

El a realizat, că „’Dragostea’ familiei este decisă de cât de mult postezi pe rețelele de socializare sau de cât de repede lași totul baltă pentru a apărea și a poza pentru o oportunitate de fotografie de familie, chiar dacă este în detrimentul obligațiilor noastre profesionale. Ne-am dat peste cap ani de zile pentru a apărea și a susține la fiecare prezentare de modă, fiecare petrecere și fiecare activitate de presă pentru a arăta ‘familia noastră perfectă’. Dar singura dată când soția mea a cerut sprijinul mamei mele pentru a salva câinii strămuți în timpul incendiilor din LA, mama a refuzat.”

Iar concluzia lui este una care dă de gândit oricărui părinte. „Narațiunea că soția mea mă controlează este complet inversată. Am fost controlat de părinții mei în cea mai mare parte a vieții mele. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și ușurare. Soția mea și cu mine nu vrem o viață modelată de imagine, presă sau manipulare. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie.”

Dincolo de declarațiile publice și de zâmbetele afișate la Săptămâna Modei de la Paris, unde Jackie Apostel a susținut-o pe Victoria, iar David a apărut alături de ceilalți copii, prăpastia dintre generații pare imposibil de trecut. Pentru moment, liniștea lui Brooklyn se află la mii de kilometri distanță de imperiul construit cu atâta trudă de părinții săi.