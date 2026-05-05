Peste 63.000 de cutii de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de urgență de pe piață din cauza riscului de contaminare cu o toxină periculoasă. Este un semnal de alarmă serios pentru orice mamă care obișnuiește să facă cumpărături online pentru cel mic.

Ce produs a fost retras și de ce

Te-ai gândit vreodată cât de sigure sunt produsele pe care le comanzi de pe internet pentru puiul tău? Ei bine, situația actuală ne arată că vigilența face diferența. Agenția americană FDA a emis o notificare sâmbătă prin care anunță retragerea a peste 63.000 de recipiente de lapte praf marca A2 Milk Company.

Motivul este unul care dă fiori oricărui părinte. Trei loturi au fost descoperite ca fiind contaminate cu o toxină bacteriană numită cereulidă.

Vorbim mai exact despre cutiile de pulbere pe bază de lapte din gama Platinum Premium USA 0-12 luni. Produsul a fost vândut la nivel național prin site-ul companiei, pe Amazon și în magazinele Meijer, fiind distribuit ca parte a programului Operation Fly Formula.

Cum ne afectează pe noi și ce spun autoritățile

Iar aici intervine partea care ne interesează direct. Chiar dacă produsul este vândut oficial doar în SUA (dar produs în Noua Zeelandă), faptul că a fost comercializat masiv pe Amazon îl face accesibil la nivel global, inclusiv mamelor din România care caută alternative online. Când comanzi din străinătate, granițele dispar, iar riscurile ajung direct la ușa ta. Pe baza datelor furnizate de Independent, toxina periculoasă a fost descoperită în urma unor teste efectuate datorită noilor reglementări ale autorităților alimentare din Noua Zeelandă.

Din fericire, FDA a precizat clar că „nicio îmbolnăvire nu a fost raportată până acum.”

Dar stai puțin, nu e prima dată când auzim de așa ceva. Situația vine la doar câteva luni după ce gigantul Nestle a emis o retragere globală de lapte praf în 60 de țări, exact din cauza unor îngrijorări similare legate de potențiala otrăvire cu aceeași toxină cereulidă.

La ce simptome să fii atentă

Să fim serioși, nicio mamă nu vrea să treacă prin spaima unei toxiinfecții alimentare la bebelușul ei. Toxina cereulidă poate provoca simptome specifice la sugari, precum greața și vărsăturile. Deși contaminarea cu această bacterie apare rar în laptele praf, ea poate declanșa simptome gastrointestinale care debutează între 30 de minute și șase ore de la ingerarea toxinei.

Vestea bună (dacă o putem numi așa) este că simptomele se rezolvă de obicei de la sine în decurs de 24 de ore.

Și totuși, toxiinfecția alimentară este mult mai periculoasă pentru bebeluși, deoarece sistemul lor imunitar nu este complet format și se pot deshidrata foarte repede. Orice sugar care se confruntă cu greață, vărsături sau deshidratare după ce a consumat produsul trebuie văzut urgent de un medic pediatru.

Detalii practice și prevenție

Dacă ai acasă lapte praf A2 Platinum, verifică imediat numerele de lot. Produsul a fost vândut în cutii de 31,7 uncii (destinat bebelușilor de până la un an și având fier adăugat) și are următoarele coordonate de identificare:

2210269454, A se consuma până la 15 iulie 2026

2210324609, A se consuma până la 21 ianuarie 2027

2210321712, A se consuma până la 15 ianuarie 2027

Agenția a estimat că 16.428 de cutii din cele 63.078 retrase au ajuns efectiv la consumatori. Dacă te numeri printre ei, trebuie să treci imediat la o altă marcă și să returnezi produsul potențial contaminat acolo de unde l-ai cumpărat pentru o rambursare completă.

Mai e un detaliu tehnic pe care trebuie să îl știi. Bacteria se poate înmulți și poate deveni toxică dacă pulberea este dizolvată în apă și apoi păstrată la temperatura camerei timp de câteva ore. De aceea, regula de aur este să nu lași un biberon afară mai mult de două ore pentru a preveni alterarea.

Toxina este termostabilă.

Asta înseamnă că prepararea laptelui cu apă fierbinte nu va scăpa de toxină.