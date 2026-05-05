Primăvara aduce flori superbe și seri calde, dar vine la pachet cu un strat fin de polen pe mașini și crize interminabile de strănut. Dacă simți că anul acesta simptomele sunt parcă mai agresive ca niciodată, să știi că nu ți se pare deloc. Schimbările din mediul înconjurător ne afectează direct sănătatea și confortul zilnic.

De ce este sezonul acesta atat de agresiv

Levi Keller, medic alergolog și imunolog la University of Colorado School of Medicine, se lovește mereu de aceeași curiozitate din partea pacienților săi. „Va fi acest sezon mai rău decât anul trecut?” Răspunsul lui, având în vedere începutul record de cald al primăverii din 2026 în mare parte din SUA, este un „da” cu ochii în lacrimi.

Peste 1 din 4 adulți din SUA suferă de alergii sezoniere. Într-o analiză publicată recent de Independent, aflăm că acest număr este de așteptat să crească pe măsură ce schimbările climatice duc la sezoane de polen mai lungi și mai intense.

Iar problema nu se oprește peste ocean. Și la noi în România iernile au devenit neobișnuit de blânde, iar copacii din București sau Cluj înmuguresc mult mai devreme, prelungind agonia celor sensibili la polen cu săptămâni bune față de acum un deceniu.

Odată ce temperaturile încep să depășească aproximativ 4 grade Celsius (40 de grade Fahrenheit), copacii ies din starea de repaus. În unele locații, sezonul de creștere este în medie cu două săptămâni mai lung decât în anii 1990 și cu mai mult de patru săptămâni mai lung decât în anii 1970. Mai mult, creșterea dioxidului de carbon atmosferic, provenit din arderea combustibililor fosili, accelerează creșterea plantelor. Rezultatul? Mai mult polen produs și mai mulți oameni care dezvoltă simptome pentru prima dată.

Cum se declanseaza furtuna in corpul tau

Când vorbim despre alergii, ne referim la rinita alergică sau conjunctivita alergică, adică inflamația nasului sau a ochilor. Vinovatul principal este o proteină din polen, care reprezintă materialul reproductiv masculin eliberat de plante. Sistemul tău imunitar dezvoltă un anticorp numit IgE la aceste proteine. Când moleculele IgE se leagă de alergen, celulele eliberează histamină, prostaglandine și leucotriene, substanțe care interacționează cu vasele de sânge și nervii, declanșând mâncărimile, ochii înlăcrimați și congestia.

Calendarul alergiilor începe cu copacii, la sfârșitul iernii și începutul primăverii. Există și excepții ciudate. De exemplu, în Texas, cedrii de munte sau ienuperii eliberează nori de polen galben din noiembrie până în ianuarie, provocând afecțiunea cunoscută sub numele de febra cedrului. Apoi, din aprilie până în iulie, preiau ștafeta ierburile. Toamna vine rândul ambroziei și altor buruieni, până când un îngheț le oprește producția.

Să fim serioase, uneori parcă nu ai nicio pauză pe parcursul anului.

Vântul împrăștie polenul pe o zonă largă, iar ploaia îl poate spăla temporar din aer. Dar atenție la un detaliu. Umiditatea de după ploaie va duce la ruperea granulelor de polen (în special la iarbă), făcându-le mult mai ușor de purtat de vânt și de respirat.

Trucuri simple care chiar functioneaza acasa

Primul pas este să reduci expunerea chiar la tine acasă. Ține ferestrele închise în sezonul critic. Dacă ai animale de companie, șterge-le cu un prosop umed după plimbare ca să nu aducă alergenii în patul tău. Evită să usuci hainele pe sârmă afară și fă un duș imediat ce te întorci din oraș.

Un purificator de aer HEPA poate face minuni, dar alege unul neionizant. Filtrele cu ionizare pot genera ozon, care înrăutățește calitatea aerului din interior. Pe bune, nu vrei să rezolvi o problemă și să creezi alta.

Cifrele și regulile vorbesc de la sine.

De regulă, nivelurile de polen sunt cele mai ridicate dimineața. Numai că poluanții aerului exterior, inclusiv particulele în suspensie (PM2.5) și ozonul, ating niveluri maxime la amiază și în căldura după-amiezii.

Ce medicamente te pot salva

Dacă metodele de prevenție nu sunt suficiente, există soluții medicale. O clătire nazală cu soluție salină reduce mucusul și alergenii. Pentru simptome ușoare, un antihistaminic zilnic non-sedativ (de a doua generație) este extrem de eficient. Steroizii nazali ajută enorm în alergiile moderate până la severe, dar au nevoie de câteva săptămâni pentru a atinge efectul maxim. Poți adăuga și un spray nazal antihistaminic sau picături de ochi speciale.

Într-un climat uscat (cum este cel din Colorado, de exemplu), uscăciunea nazală contribuie la congestie, așa că spray-urile saline pentru hidratare sunt obligatorii.

Când medicamentele clasice dau greș, imunoterapia (vaccinurile antialergice) devine o opțiune. Acestea necesită injecții săptămânale și lunare pe parcursul mai multor ani. Deși reduc nevoia de pastile, pot avea efecte secundare precum reacții locale, simptome de astm și, rareori, o reacție severă numită anafilaxie.

Te-ai gândit vreodată cât de mult contează să îți asculți corpul? Alergiile pot fi chinuitoare, mai ales într-un an supraproductiv cum se anunță 2026, dar sunt complet gestionabile dacă înțelegi ce le provoacă și aplici soluțiile potrivite pentru tine.