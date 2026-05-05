Începutul lunii mai ne aruncă direct într-un vârtej emoțional greu de ignorat pentru oricare dintre noi. Luna plină în Scorpion, din 1 mai, continuă să influențeze profund întreaga lună. Concret, săptămâna 4-10 mai 2026 aduce emoții intense, schimbări neașteptate și provocări astrale care testează echilibrul și adaptabilitatea fiecărei zodii, spune Cristina Demetrescu, la Vorbește Lumea.

Zile de foc și transformări profunde

Te-ai simțit vreodată copleșită de o energie pe care pur și simplu nu o poți controla? E drept că astrele nu ne menajează deloc în primele zile ale acestui interval. Dincolo de stările noastre interioare, evenimentele din această perioadă nu vor trece neobservate, ci se vor reflecta în trăiri intense și decizii transformatoare. Luna, în conjuncție cu Luna Neagră, formează pe 4 și 5 mai aspecte tensionate cu Venus și Uranus.

Cifrele și datele astrale vorbesc de la sine.

Aceste zile se anunță tumultoase, marcate de evenimente neașteptate și o atmosferă haotică. Iar asta înseamnă că pot apărea neînțelegeri, dezinformări sau chiar situații care scapă de sub control. Până la urmă, e necesar să respirăm adânc în fața imprevizibilului. Restul săptămânii promite, însă, un ritm mai echilibrat. Doar că pe 7 mai, Pluto intră în mișcare retrogradă, influență care va marca următoarele luni. Așa cum ne explică detaliat astrologul într-o analiză publicată recent de Unica, această planetă cu impact colectiv va declanșa transformări profunde la nivel social și global, mai ales prin interacțiunile sale cu Saturn, Neptun și Uranus în Gemeni.

Banii și cariera în prim-plan

Hai să vedem cum stăm cu latura profesională și contul bancar. Pentru femeia Berbec, această săptămână este despre autonomie. Este momentul să îți stabilești prioritățile și să iei decizii care să îți consolideze independența financiară. Nu-i chiar așa de simplu cum sună, așa că fii atentă la influențele externe care pot încerca să te abată de la drumul tău.

Gemenii au parte de susținere astrală. Venus îți aduce noroc, dar fii atentă la detalii în jurul datei de 5 mai. Pot apărea tensiuni în comunicare sau decizii eronate. Păstrează-ți calmul și ia în calcul să dezvolți o a doua sursă de venit pentru mai multă siguranță financiară.

Și Leoaicele au motive de agitație (dar una absolut productivă). Schimbările din viața ta de familie sau din cercul de prieteni îți pot oferi oportunități financiare interesante. Totuși, ia decizii cu prudență, pentru că riscurile sunt la fel de mari ca și potențialele câștiguri.

La polul opus, Vărsătorul strălucește profesional. La locul de muncă, se deschid noi oportunități. S-ar putea să fii remarcată pentru abilitățile tale de leadership, iar acest lucru îți poate aduce beneficii pe termen lung. Profită de șansa de a te afirma.

Sănătatea și echilibrul emoțional cer atenție

Fizicul și psihicul nostru merg mereu mână în mână. Pentru nativele din Rac, sănătatea ta trebuie să fie pe primul loc. Ascultă-ți corpul și nu ignora semnalele pe care ți le oferă. Este o perioadă de intensitate emoțională, așa că încearcă să îți găsești echilibrul interior pentru a face față provocărilor.

Balanțele au o singură misiune clară în aceste zile.

Echilibrul rămâne cuvântul-cheie al săptămânii pentru tine. Evită să iei decizii radicale sau să faci promisiuni pe care nu le poți respecta. Alege o abordare moderată și caută să îți menții armonia interioară.

Dar adevărata furtună se dă în altă parte. Cu Luna plină în semnul tău, te afli într-o perioadă de transformare profundă, dragă Scorpion. Este timpul să clarifici situațiile neclare din viața ta și să îți asumi decizii importante. Ai grijă la sănătatea ta, în special la aspectele hormonale sau dentare.

Numai că Fecioarele nu scapă nici ele de agitație. Aceasta este o săptămână a provocărilor. Situațiile neprevăzute cer adaptare rapidă și o abordare pragmatică. Atenția la detalii și prioritizarea sarcinilor te vor ajuta să treci peste obstacole cu brio.

Relațiile și redefinirea personală

Oamenii din jurul nostru ne modelează constant realitatea. În cazul Taurului, dinamica relațiilor tale ar putea suferi schimbări. Fie că este vorba de partenerul de viață, planuri de călătorii sau relații de familie, flexibilitatea va fi cheia succesului. Acceptă schimbarea ca pe o oportunitate de creștere.

Săgetătoarele trebuie să calce pe vârfuri. Relațiile de prietenie pot deveni complicate. Fii atentă la ce spui și evită impulsivitatea, mai ales în discuțiile delicate. Uneori, tăcerea poate fi cel mai înțelept răspuns.

Pentru Capricorn, prietenii sau cercul social pot aduce surprize. Ascultă cu atenție și evită să oferi sfaturi nesolicitate. Uneori, simpla prezență și sprijinul tău sunt suficiente.

Peștii încheie acest ciclu cu o nevoie acută de sens. Este o săptămână de reflecție interioară. Experiențele noi, inclusiv călătoriile, te pot ajuta să îți redefinești valorile și convingerile. Rămâi deschisă la schimbare, dar ia decizii cu grijă.