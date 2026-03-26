Fiecare utilizator al serviciilor Google este pus în fața unei alegeri clare privind datele și cookie-urile folosite pentru a-i personaliza experiența online. Compania declară că aceste instrumente sunt utilizate pentru a livra și menține serviciile, pentru a urmări întreruperile și pentru a proteja utilizatorii împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor. la fiecare pas online, datele noastre sunt la mijloc.

Ce sunt cookie-urile si de ce le vrea Google?

La prima vedere, scopul pare unul pur tehnic și de securitate. Google folosește cookie-uri și date pentru a măsura interacțiunea audienței și statisticile site-ului, totul pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile și pentru a îmbunătăți calitatea acestora. E drept că fără o minimă colectare de date, multe servicii online nici n-ar putea funcționa corect. Dar aici lucrurile se complică puțin.

Hai sa vedem, pe bune, ce se ascunde în spatele acestor formulări. Dincolo de funcționalitatea de bază, acceptarea în totalitate a acestor termeni deschide o cu totul altă lume a personalizării.

Marile optiuni „Accept all” vs „Reject all”

Dacă un utilizator alege opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-urile și pentru scopuri suplimentare. Care sunt acestea? Compania este transparentă în această privință. „Vom folosi, si, cookie-uri și date pentru a dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, se arată în documentarea oficială. Mai mult, datele vor fi folosite pentru a „livra și măsura eficacitatea reclamelor”, pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră” și pentru a „afișa reclame personalizate, în funcție de setările dumneavoastră”.

În schimb, dacă se alege „Reject all”, compania promite că „nu vom folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Si totusi, chiar și la un refuz total, ceva tot se întâmplă. V-ați gândit vreodată ce înseamnă, de fapt, conținutul nepersonalizat?

Continutul nepersonalizat nu e chiar la intamplare

Aici e o nuanță importantă. Chiar și în cazul unui refuz, experiența nu este complet aleatorie. Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dumneavoastră”.

Lucrurile stau putin diferit.

Iar reclamele nepersonalizate sunt, la rândul lor, influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația generală”. chiar și fără acordul explicit pentru personalizare avansată, contextul navigării tale imediate și locația geografică generală încă joacă un rol în ceea ce vezi pe ecran.

Exista si o a treia cale

Pentru cei care doresc un control mai granular, există și o cale de mijloc. Documentația îndeamnă utilizatorii să acționeze. „Selectați «Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate.”

Această secțiune permite, teoretic, un control mai fin asupra tipurilor de date colectate și a modului în care sunt folosite. Mai mult, Google menționează că utilizatorii pot vizita oricând g.co/privacytools (o adresă scurtă și ușor de reținut) pentru a-și ajusta preferințele, oferind o portiță permanentă către setările de confidențialitate, dincolo de simpla fereastră pop-up inițială.