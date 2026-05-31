Actrița Rosamund Pike a oprit aplauzele de la finalul spectacolului ei din Londra pentru a atrage atenția unui spectator care a stat pe telefon. S-a întâmplat la teatrul Wyndham’s, chiar la finalul piesei „Inter Alia”, când vedeta a ținut un mic discurs neprogramat despre respect și prezență.

Știi momentul ăla când ieși în oraș, plătești un bilet la teatru doar ca să scapi puțin de ecrane, iar cineva din rândul din față luminează toată sala cu un mesaj pe WhatsApp? E frustrant pentru noi, dar imaginează-ți cum se simte pentru actorul de pe scenă. Până la urmă, atenția noastră a devenit cel mai scump lucru pe care îl putem oferi cuiva într-o seară de weekend.

Într-un reportaj publicat recent de Independent se arată că actrița a luat atitudine exact când nimeni nu se aștepta. Piesa, care explorează teme grele precum agresiunea sexuală și nedreptățile din sistemul legal, a primit patru stele din partea criticilor.

Rosamund Pike joacă rolul unei judecătoare de la London Crown Court, o interpretare care i-a adus premiul Olivier 2026 pentru cea mai bună actriță.

Iar reacția ei de la final a stârnit urale din partea publicului.

Ce a transmis actrița publicului

„Voiam doar să spun, pentru oricine merge la teatru, că este un lucru uriaș cel pe care încercăm să vi-l oferim. Eu încerc să vă spun o poveste și vă simt, și sper că și voi mă simțiți pe mine”, a explicat ea mulțimii.

Numai că magia a fost ruptă într-un moment extrem de vulnerabil al spectacolului. Cineva a decis că e timpul perfect pentru a butona telefonul.

„Cineva, exact când Harry mărturisea și era pe podea, dădea mesaje în această parte. Știți cine sunteți și nu o să vă scot în evidență. Poate a fost foarte important și poate sunteți medic și salvați viața cuiva, și sper că așa este, dar noi vedem aceste lucruri, le simțim.” – Rosamund Pike, Actriță

Agenția ei de management, PTC, a distribuit clipul pe Instagram și a susținut-o public. Aceștia au precizat că stau în spatele fiecărui cuvânt, mai ales că incidentul a avut loc în cea mai emoționantă scenă pentru actori.

Val de reacții din lumea teatrului

Și spectatorii au fost de acord. Un utilizator pe platforma X a subliniat că actorii oferă o reprezentație live chiar în fața ta și a cerut oamenilor să își lase telefoanele deoparte pentru câteva ore.

Pike nu e singura care ia atitudine. Nume mari precum Daniel Craig, Patti LuPone și Hugh Jackman au mai răbufnit în trecut. Chiar luna trecută, Lesley Manville a criticat dur spectatorii care fac poze la final.

„Suntem cu toții în această cameră, vă spunem o poveste, voi ascultați, aplaudați sau nu aplaudați, dar nu ne băgați pur și simplu telefonul în față. Mi se pare insultător.” – Lesley Manville, Actriță

Chiar e nevoie de o pauză de la digitalizare.

Următorul pas pentru marile instituții de cultură ar putea fi interzicerea fizică a telefoanelor în săli, prin huse sigilate. Până la o decizie oficială, responsabilitatea de a nu distruge muncă unor oameni rămâne exclusiv în mâinile noastre.