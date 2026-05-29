Scooter Braun, partenerul actriței Sydney Sweeney, a rupt în sfârșit tăcerea legată de performanța ei extrem de discutată din al treilea sezon al serialului „Euphoria”. În timp ce criticii și publicul dezbat intens scenele ei explicite, el a ales să își exprime public susținerea necondiționată.

Știi momentul ăla când iei o decizie profesională riscantă și simți că toată lumea te judecă? Aici intervine testul real al unei relații. Dincolo de ecrane și de analizele experților de imagine, povestea lor ne arată cât de mult contează să ai acasă un om care să îți respecte muncă, chiar și atunci când restul lumii ridică din sprâncene.

Până acum, Braun a preferat să rămână extrem de discret în legătură cu povestea lor de dragoste. Asta în timp ce sezonul trei din producția HBO a generat un val imens de controverse, aducând pe micile ecrane un fir narativ în care personajul lui Sweeney își deschide un cont de OnlyFans, purtând ținute care au stârnit revoltă, inclusiv o costumație de bebeluș devenită virală pe internet.

Ce spune el despre alegerile ei

Invitat la episodul din 28 mai al podcastului „Second Thought” găzduit de Suzy Weiss, Braun a fost întrebat direct ce părere are despre noul sezon. Răspunsul lui a fost simplu și relaxat.

„Sunt la curent cu asta. Sunt subiectiv, îmi place.” – Scooter Braun, executiv în industria muzicală

Iar declarațiile pline de afecțiune nu s-au oprit aici. Fără să îi rostească direct numele, a ținut să precizeze că a văzut „o performanță incredibilă din partea unei anumite actrițe”. Apoi a descris-o ca fiind o femeie extraordinară, bună, generoasă, inteligentă și cu picioarele pe pământ, numind relația lor drept „una dintre cele mai mari surprize vreodată”.

Presiunea publicului și avertismentele specialistilor

Dar lucrurile stau puțin diferit când ieșim din bula intimă a cuplului. Într-o analiză publicată recent de Theblast, aflăm că specialiștii în managementul crizei trag un semnal de alarmă serios. Dave Quast, expert în domeniu, a explicat că atenția publicului s-a mutat complet pe scenele provocatoare, umbrind talentul ei actoricesc. Există un risc real ca aceste roluri sexualizate să devină singurul ei brand, mai ales că actrița a avut scene complet nud și în filmul „The Housemaid”.

Și totuși, pe partenerul ei nu pare să îl deranjeze deloc situația. Surse din anturajul lor au confirmat că Braun înțelege că nuditatea vine la pachet cu actoria și nu încearcă sub nicio formă să îi controleze alegerile. Ba chiar îi respectă dedicarea uriașă pentru meserie.

Critici dure din partea creatorilor de continut

Numai că povestea din serial a înfuriat fix comunitatea pe care încerca să o portretizeze. Vedetele de pe OnlyFans, Sydney Leathers și Maitland Ward, au criticat dur modul în care platforma a fost reprezentată pe ecran.

„O pun să facă atât de multe lucruri care nici măcar nu sunt permise pe OnlyFans.” – Sydney Leathers, creatoare de conținut

Maitland Ward a completat ideea, explicând că serialul întărește niște stereotipuri extrem de toxice. Practic, arată lucrătorii sexuali ca pe niște oameni fără busolă morală, dispuși să facă absolut orice pentru bani, transformând o situație dăunătoare într-o simplă glumă.

Cum a reactionat familia

Situația ne amintește de o altă dinamică complicată din viața actriței. Ea povestise anterior că mama ei a știut mereu despre scenele nud, ba chiar a fost prezentă pe platoul de filmare la unele dintre ele. Însă tatăl ei a avut un șoc. Când a încercat să se uite la serial împreună cu bunicii ei, tatăl și bunicul au oprit televizorul și au ieșit din cameră, în timp ce bunica nu a fost deranjată și a continuat vizionarea.

Dacă scutul emoțional oferit de partenerul ei va fi suficient pe termen lung. Când presiunea industriei crește și etichetele devin tot mai greu de dezlipit, adevărata provocare pentru cariera ei abia începe.