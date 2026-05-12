Actrița Hayden Panettiere, acum în vârstă de 36 de ani, își deschide complet sufletul în fața publicului odată cu lansarea cărții sale de memorii, This Is Me: A Reckoning. Într-o apariție recentă la popularul podcast On Purpose găzduit de Jay Shetty, ea a detaliat episoade extrem de dureroase din trecutul ei, de la o experiență înfricoșătoare trăită în adolescență, până la pierderea unicului ei frate și lupta cu dependența.

Momentul care i-a schimbat perspectiva la 18 ani

Să fim sincere, la 18 ani multe dintre noi credem că deținem controlul absolut asupra vieții noastre. Și exact asta credea și vedeta din Bring It On. Doar că lucrurile au luat o întorsătură pe care ea o numește șocantă, când a fost dusă pe o barcă de către o prietenă și plasată într-o cameră, într-un pat alături de un bărbat mult mai în vârstă și foarte faimos, care era dezbrăcat. I s-a cerut atunci să presteze acte sexuale.

„Faptul că aveam 18 ani, deși trăisem o viață atât de plină și mă credeam oh, atât de matură la 18 ani… Științific, lobii tăi frontali nu se dezvoltă până la, ce, 25, 26 de ani?” a explicat ea în cadrul podcastului.

„Nu eram capabilă să fiu pe deplin conștientă de ceea ce se întâmpla în jurul meu.”

Cel mai dureros detaliu din toată această poveste este trădarea. Situația a fost orchestrată de o persoană foarte apropiată. „A fost condusă de cineva în care ajunsesem să am încredere și pe care îl vedeam ca pe un protector și cineva care îmi ținea spatele.”

Iar când încrederea îți este înșelată în acest fel, impactul emoțional este devastator. „Când găsești cu adevărat pe cineva în care ai încredere, te agăți de el cu disperare și te simți atât de norocoasă.”

Din fericire, actrița a realizat că este în pericol, a reușit să fugă din cameră și să se ascundă în altă parte pe vas. „Acel leu din mine, acel foc din mine… Mi s-a zbârlit părul și am devenit feroce.”

Vedeta a concluzionat scurt: „Eram gen, «Asta nu se întâmplă».”

Curajul de a-și asuma propria identitate

Dincolo de traumele adânci, cartea aduce la lumină și un adevăr pe care vedeta din serialul Nashville l-a ținut ascuns prea mult timp. Într-un material publicat recent de Theblast, aflăm că actrița rupe tăcerea în privința sexualității ei.

„Este trist că a trebuit să aștept până la 36 de ani pentru a împărtăși acea parte din mine, dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu?” a mărturisit ea. „Am ales să o împărtășesc cu lumea. Sunt împăcată să spun că sunt bisexuală. Sunt împăcată să spun cu încredere că, da, sunt bisexuală. Am spus-o!”

Viața trăită exclusiv sub lumina reflectoarelor vine la pachet cu o presiune uriașă de a menține o anumită imagine publică. Deși recunoaște că era „mult mai atrasă de femei”, frica de consecințe a ținut-o departe de a-și asuma relații publice. „Nu am avut cu adevărat curajul să mă arunc complet, emoțional în asta.”

Motivul ei este unul profund vulnerabil: „Pentru că atunci dacă m-aș fi îndrăgostit, nu era ceva ce aș fi vrut vreodată să fiu nevoită să ascund.”

Pierderea fratelui și lupta tăcută cu anxietatea

Ai trecut vreodată printr-o pierdere care să îți taie complet respirația și să îți schimbe axa lumii? Pentru Hayden, moartea fratelui ei mai mic, Jansen, la doar 28 de ani, a fost exact acel moment de ruptură.

Tânărul a decedat din cauza cardiomegaliei (o afecțiune severă care presupune inima mărită) și a unor complicații la valva aortică. Durerea ei transpare din fiecare cuvânt. „Era singurul meu frate și era datoria mea să-l protejez.”

„Când l-am pierdut, am simțit că am pierdut jumătate din sufletul meu.”

Numai că trauma nu s-a oprit la doliul în sine. Șocul a declanșat o recidivă agresivă a agorafobiei sale (o tulburare severă de anxietate), agravată de lipsa totală de empatie a presei de scandal. „A trebuit să văd poze oribile de paparazzi cu mine ieșind de la înmormântarea lui Jansen, care a avut loc într-un loc foarte privat, și a fost șocant.”

Iar asta a închis-o din nou în casă, izolând-o de lume. „A devenit o roată de hamster distructivă de tipul, mă simt suficient de bine ca să ies?”

Drumul spre vindecare și o a doua șansă

Pe bune, viața te poate lovi uneori din toate direcțiile simultan. Înainte de aceste pierderi, Hayden s-a luptat ani de zile cu dependența.

„Eram în vârful lumii și am stricat totul.”

Realitatea dură a recăderilor este descrisă perfect de metafora ei: „Credeam că am atins fundul sacului, dar apoi se deschide acea trapă.”

Dar vindecarea chiar este posibilă, deși necesită un efort colosal. Între anii 2021 și 2022, ea a căutat ajutor specializat, urmând atât terapie pentru traume, cât și tratament în regim de internare. „Am depus multă muncă cu mine însămi și a trebuit să fiu dispusă să fiu incredibil de sinceră.”

Rezultatul final al acestui drum anevoios de recuperare? „Dar nu regret nici măcar cele mai urâte lucruri care mi s-au întâmplat. Mă simt incredibil de realizată. Și simt că am o a doua șansă.”

Pentru cele care vor să descopere întreaga ei poveste, cartea de memorii This Is Me: A Reckoning va fi disponibilă publicului începând cu data de 19 mai.