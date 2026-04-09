Actrița Claire Holt (cunoscută publicului larg din serialul „Vampire Diaries”) intră în lumea modei și lansează propriul brand, Saint Sirène, alături de partenera sa, Madeline Simmer. Totul a pornit de la o simplă întrebare, dar una care a dus la un an de muncă. Împreună, cele două lansează acum o colecție de tricouri albe, cu trei croieli diferite, fiecare la prețul de 78 de dolari.

De la o frustrare personală la un brand de modă

Ideea s-a născut dintr-o problemă cât se poate de comună. V-ați întrebat vreodată de ce e atât de greu să găsești tricoul alb perfect? Ei bine, și Claire Holt a făcut-o. „«S-a întâmplat acum un an, când îmi făceam ordine în dulap»”, a povestit actrița. „«Fiecare tricou alb fie se lărgise, fie nu-și mai ținea forma. Așa că am întrebat câteva prietene și am întrebat-o și pe Maddie: ‘Tu ai un tricou alb care îți place?’ Toate aveau aceeași problemă. Atunci am decis să lansez un apel pe Instagram. Au fost o tonă de răspunsuri diferite, dar nu exista un brand clar, concis. Atunci am început să ne gândim: Cât de greu poate fi să faci un tricou alb?»”

Și răspunsul, după un an de dezvoltare, a fost că e „al naibii de greu”, a recunoscut Holt.

Recomandari Cardi B a uimit cu sandalele cu toc de 12 cm la petrecerea din Philadelphia

Trei croieli, un singur preț

După un an de muncă, Saint Sirène propune trei siluete distincte, gândite pentru stiluri și ocazii diferite. Modelul „The Best Friend” este descris de actriță drept un tricou „de un alb impecabil”, cambrat, realizat din bumbac premium. Apoi, există „The Boyfriend”, care este „clasicul tricou supradimensionat din jerseu vintage”. Iar „The Girlfriend” este cel care se așază perfect, având un tiv scurtat și o croială subtilă în A.

Prețul este același pentru toate: 78 de dolari.

Inițial, planul era să lanseze un singur model. Numai că lucrurile s-au schimbat pe parcurs. „«Am pornit la drum să creăm tricoul alb grozav. Apoi, pe parcursul procesului, am început să ne dăm seama că nu există un singur tricou pentru toată lumea. Forma corpului fiecăruia este diferită. Cerințele sunt diferite, stilul este diferit. Și așa am ajuns la cele trei croieli diferite. Iar acum simțim cu adevărat că avem un tricou pentru fiecare stil și fiecare ocazie»”, a explicat Holt.

Recomandari 13 idei de manichiură pentru unghii scurte care vor fi la modă sezonul acesta

Ce le face diferite?

Într-o piață deja plină de branduri care promit calitatea supremă, Holt și Simmer spun că diferența stă în faptul că au creat produsele pentru ele însele. Pe bune, cum altfel? „«Le-am făcut pentru noi. Ne doream asta și nu găseam»”, a spus ea. Prioritățile lor au fost clare: culoare, purtabilitate, rezistență la pete, acoperire și accesibilitate.

Dar nu se feresc de competiție. „«fireste, în orice industrie, toată lumea pretinde că este cel mai bun la ceva. Și cred că pentru noi a fost important să lăsăm produsul să vorbească de la sine. Am petrecut un an încercând să-l perfecționăm și, sperăm, va vorbi oamenilor în același mod în care ne-a vorbit nouă»”.

Planuri de viitor, cu focus pe prezent

Extinderea brandului este deja în discuție. Cele două fondatoare au câteva idei pentru viitor, vizând și alte piese vestimentare care creează probleme. „«Cred că ne-am dat seama pe parcursul acestui proces că există și alte piese vestimentare unde oamenii au puncte nevralgice. Scopul și etosul nostru ca firmă este să perfecționăm și să abordăm acele puncte nevralgice»”, a menționat Holt.

Recomandari Air Jordan 11 de Ziua Mamei costă 195 de dolari și aduce un design auriu special

totusi, deocamdată, focusul rămâne pe produsul de debut. Tricoul alb este și va rămâne piesa centrală a mărcii. „«Pe asta se lansează brandul nostru. Și acesta este pilonul companiei noastre»”, a concluzionat ea.