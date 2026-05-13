Hayden Panettiere își pune sufletul pe tavă în noua ei carte, „This Is Me: A Reckoning”, programată pentru lansare pe 19 mai. Actrița, pe care o știi din rolul lui Claire Bennet din serialul „Heroes”, vorbește deschis despre lupta cu depresia postnatală și prețul uriaș pe care l-a plătit pentru vulnerabilitatea ei.

Când sinceritatea te costă cariera

Ți s-a întâmplat vreodată să fii sinceră despre o perioadă neagră din viața ta și să fii taxată exact pentru asta? Între noi fie vorba, ne așteptăm ca marile branduri să susțină femeile în momentele delicate de sănătate mintală. Numai că realitatea de la Hollywood este uneori mult mai rece. Într-un interviu pentru US Weekly publicat pe 6 mai, Hayden a povestit cât de „foarte înfricoșător” a fost procesul de scriere, punându-și traumele și abuzurile pe hârtie.

„Am vrut să fiu brutal, dureros de sinceră. Când am fost sinceră despre depresia postnatală la Live With Kelly and Michael [în 2015], repercusiunile au fost șocante”, a împărtășit vedeta.

Ea nu se aștepta ca după acel interviu să primească un telefon radical în care i s-a spus: „Neutrogena vrea să te concedieze. Ei nu sunt de acord cu asta.”

Să fim sincere, o astfel de reacție te lasă fără cuvinte. Actrița apăruse în numeroase campanii publicitare pentru brand până la încheierea parteneriatului lor în 2015. Confuză și extrem de dezamăgită de lipsa lor de înțelegere, ea a adăugat: „Dintre toate lucrurile, cum mă pot judeca pentru ceva care este atât de uman și atât de real?”

Lupta din spatele camerelor de filmat

Așa cum povestește Theblast într-un material recent, un fragment din carte detaliază bătălia ei cu depresia postnatală după venirea pe lume a fiicei sale, Kaya, în 2011 (copil născut în timpul relației cu fostul boxer profesionist Wladimir Klitschko). În acea stare de vulnerabilitate extremă, actrița abuza de alcool și lua medicamente pentru insomnie.

Lucrurile s-au agravat pe platourile de filmare ale sezonului 4 din serialul „Nashville”. Hayden își amintește că se simțea ca „un zombie” în acea zi fatidică. Nereușind să scape de efectele pastilelor de somn, a decis să tragă un pui de somn înainte de filmări.

„Două ore mai târziu, m-am trezit la spital”, a scris ea, notând că o asistentă i-a spus că un coleg chemase ambulanța după ce nu a reușit să o trezească.

Producătorii serialului i-au pus sănătatea pe primul loc și i-au scos temporar personajul din scenariu pentru a-i permite să meargă la dezintoxicare. Dar pe plan comercial, lucrurile au stat diferit.

„Dar o parte a carierei mele de care ajunsesem să depind a avut de suferit. Neutrogena mi-a anulat contractul de lungă durată și a fost încă o lovitură într-un an care nu oferise aproape nimic altceva”, a regretat Panettiere.

Decizia sfâșietoare legată de fiica ei

Dincolo de carieră, viața personală a fost marcată de decizii imposibile. În cadrul podcastului „On Purpose” găzduit de Jay Shetty, Hayden a lămurit situația custodiei fiicei sale. A explicat clar că nu a fost constrânsă să semneze acordul în 2018 și a oprit teoriile conspirației care susțineau că nu îi mai pasă de copilul ei. Renunțarea la custodia completă a fost necesară pentru a obține ajutorul de care avea nevoie ca să-și depășească dependențele.

Într-un alt interviu, vedeta a notat că pierderea custodiei a fost un „coșmar viu”, dar a trebuit să renunțe pentru binele fiicei sale.

Și exact asta e cheia supraviețuirii când atingi pragul de jos.

Ea a declarat că fusese blocată într-un „ciclu oribil” de depresie, anxietate, alcoolism și multe altele.

Intervenția familiei și drumul spre vindecare

Lupta cu dependențele a continuat și în 2024. Pe 18 septembrie 2024, actrița a stârnit îngrijorări din cauza unui comportament ciudat în timpul unui interviu. Deși a dat vina pe epuizare și a respins teoriile despre consumul de substanțe câteva zile mai târziu, un membru al familiei a organizat o intervenție pe 6 octombrie 2024 pentru a o introduce într-un program de reabilitare.

Iar pentru a o proteja complet, familia l-a dat afară din casa ei pe iubitul de atunci, Brian Hickerson. Cei doi aveau o poveste de dragoste marcată de despărțiri și împăcări încă din 2018, cu mai mult de un incident de violență domestică în cazierul lor. Dincolo de dependența de opioide și alcool, actrița a primit recent tratament medical de specialitate și pentru icter.